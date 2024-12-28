2 часа
Водная прогулка
Дайвинг в Красном море для новичков
Ознакомительное погружение с инструктором в одном из красивейших дайв-сайтов Эйлата
Начало: Эйлат, Snorkeling Beach
«Необходимые требования: к ознакомительному погружению допускаются взрослые и дети от восьми лет»
28 дек в 09:00
29 дек в 09:00
€70 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Красный каньон
Посетить главную природную достопримечательность Эйлатских гор
Завтра в 08:00
28 дек в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
17 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Иерусалим и Вифлеем с личным гидом
Путешествие в Иерусалим из Эйлата: река Иордан, купание в Мертвом море, святые места и Вифлеем. Личный гид и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
от $1200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в декабре 2024
Сейчас в Эйлате в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 1200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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