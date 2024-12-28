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1 чел. По популярности 2 часа Водная прогулка Дайвинг в Красном море для новичков Ознакомительное погружение с инструктором в одном из красивейших дайв-сайтов Эйлата Начало: Эйлат, Snorkeling Beach «Необходимые требования: к ознакомительному погружению допускаются взрослые и дети от восьми лет» € 70 за человека На машине 6 отзывов 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Путешествие в Красный каньон Посетить главную природную достопримечательность Эйлатских гор от € 150 за всё до 2 чел. 17 часов Индивидуальная до 7 чел. Путешествие в Иерусалим и Вифлеем с личным гидом Путешествие в Иерусалим из Эйлата: река Иордан, купание в Мертвом море, святые места и Вифлеем. Личный гид и уникальные впечатления ждут вас Начало: Ваш отель Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра от $ 1200 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Эйлата

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Обзорные»

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