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1 чел. По популярности На катере 2 часа Водная прогулка Красное море: прогулка на катере с панорамным дном Познакомиться с подводным миром в Эйлате, не намочив ног Начало: У пристани между отелем Caesar и Sheraton Moriah Расписание: в воскресенье в 15:30 € 22 за человека На верблюдах 4 часа Групповая до 16 чел. Караван-тур: прогулка на верблюдах Посетить верблюжью ферму, ощутить дух пустыни и заглянуть в шатер бедуинов в окрестностях Эйлата Начало: В окрестностях Эйлата Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00 € 85 за человека 2 часа Водная прогулка Дайвинг в Красном море для новичков Ознакомительное погружение с инструктором в одном из красивейших дайв-сайтов Эйлата Начало: Эйлат, Snorkeling Beach € 70 за человека Другие экскурсии Эйлата

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Нескучные экскурсии»

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