2 часа
Водная прогулка
Красное море: прогулка на катере с панорамным дном
Познакомиться с подводным миром в Эйлате, не намочив ног
Начало: У пристани между отелем Caesar и Sheraton Moriah
Расписание: в воскресенье в 15:30
29 дек в 15:30
5 янв в 15:30
€22 за человека
4 часа
Групповая
до 16 чел.
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Посетить верблюжью ферму, ощутить дух пустыни и заглянуть в шатер бедуинов в окрестностях Эйлата
Начало: В окрестностях Эйлата
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
28 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€85 за человека
2 часа
Водная прогулка
Дайвинг в Красном море для новичков
Ознакомительное погружение с инструктором в одном из красивейших дайв-сайтов Эйлата
Начало: Эйлат, Snorkeling Beach
28 дек в 09:00
29 дек в 09:00
€70 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Нескучные экскурсии»
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