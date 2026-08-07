Vladimir проводит ещё 3 экскурсии

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Эйлатское сафари

Увлекательное путешествие к Эйлатским горам с посещением заповедника розовых фламинго и природного комплекса «Амрамовы столбы»
Эйлатское сафари предлагает уникальную возможность посетить живописные Эйлатские горы.

Участники экскурсии смогут увидеть розовых фламинго в их естественной среде обитания, насладиться видами скрытого пресного озера и изучить природный комплекс «Амрамовы столбы».

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путешествие подарит незабываемые впечатления и поможет глубже понять древнюю историю региона, а также библейские сюжеты, связанные с этими местами. Экскурсия подходит для всех возрастов и физических возможностей, обеспечивая комфорт и безопасность

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🦩 Встреча с розовыми фламинго
  • 📜 Исторические и библейские сюжеты
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Эйлатское сафари
Эйлатское сафари
Эйлатское сафари

Что можно увидеть

  • Амрамовы столбы
  • Заповедник розовых фламинго

Описание экскурсии

Программа

Я заберу вас от отеля и на комфортабельных автомобилях мы поедем в горы. Экскурсия на Амрамовы столбы имеет несколько степеней сложности и подходит для любого возраста и физического состояния. Я помогу вам поглубже познакомиться с тысячелетней историей этого края и узнать много нового и интересного.

Наш маршрут пролегает через заповедник живой природы, и вы увидите множество представителей флоры и фауны этого региона. Это настоящий праздник для взрослых и детей!

Организационные детали

Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь:

  • Удобную обувь для путешествия в горах
  • Бутылку воды
  • Головной убор
  • Хорошее настроение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vladimir
Vladimir — ваш гид в Эйлате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 206 туристов
Закончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде и университет Бен-Гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток» и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn».
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С 2000 года преподавал в гимназии предмет «ШЕЛАХ» — природа, обществоведение, история страны. В рамках предмета провожу постоянные экскурсии по всему Израилю, по всем уголкам и весям. Интересный гид и хороший собеседник.

Входит в следующие категории Эйлата

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