Vladimir проводит ещё 3 экскурсии

путешествие подарит незабываемые впечатления и поможет глубже понять древнюю историю региона, а также библейские сюжеты, связанные с этими местами. Экскурсия подходит для всех возрастов и физических возможностей, обеспечивая комфорт и безопасность

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Программа

Я заберу вас от отеля и на комфортабельных автомобилях мы поедем в горы. Экскурсия на Амрамовы столбы имеет несколько степеней сложности и подходит для любого возраста и физического состояния. Я помогу вам поглубже познакомиться с тысячелетней историей этого края и узнать много нового и интересного.

Наш маршрут пролегает через заповедник живой природы, и вы увидите множество представителей флоры и фауны этого региона. Это настоящий праздник для взрослых и детей!

Организационные детали

Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь: