Vladimir проводит ещё 3 экскурсии

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Познакомиться с библейскими историями и найти настоящий самородок Эйлатского камня

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
В путешествии к Эйлатским горам вы посетите заповедник розовых фламинго, обнаружите скрытое пресное озеро и побываете в великолепном природном комплексе «Амрамовы столбы».

А по пути я расскажу вам о древней истории этого места и помогу разобраться в библейских сюжетах, связанных с заповедником.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Эйлатское сафари
Эйлатское сафари

Программа

Я заберу вас от отеля и на комфортабельных автомобилях мы поедем в горы. Экскурсия на Амрамовы столбы имеет несколько степеней сложности и подходит для любого возраста и физического состояния. Я помогу вам поглубже познакомиться с тысячелетней историей этого края и узнать много нового и интересного.

Наш маршрут пролегает через заповедник живой природы, и вы увидите множество представителей флоры и фауны этого региона. Это настоящий праздник для взрослых и детей!

Организационные детали

Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь:

  • Удобную обувь для путешествия в горах
  • Бутылку воды
  • Головной убор
  • Хорошее настроение
Эйлатское сафари
Эйлатское сафари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Закончил Военно-медицинскую аккадемию в Ленинграде и университет Бен гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток » и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn». С 2000 года преподавал в гимназии предмет «ШЕЛАХ» — природа, обществоведение, история страны. В рамках предмета провожу постоянные экскурсии по всему Израилю, по всем уголкам и весям. Интересный гид и хороший собеседник.
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Vladimir проводит ещё 3 экскурсии

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Путешествие в Красный каньонПутешествие в Красный каньонПутешествие в Красный каньон
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Тропические растения, зеленые террасы и настоящие джунгли в сердце пустыни
Если театр начинается с вешалки, то город Эйлат — с настоящего оазиса в пустыне. Приглашаю вас прогуляться по удивительному саду, который без преувеличения можно назвать чудом природы. Проведя пару часов в Ботаническом саду Эйлата, вы увидите баобабы и фруктовые деревья, прогуляетесь под дождем в тропическом лесу, насладитесь буйством красок и ароматами трав!

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