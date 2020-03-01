Vladimir проводит ещё 3 экскурсии

Программа

Я заберу вас от отеля и на комфортабельных автомобилях мы поедем в горы. Экскурсия на Амрамовы столбы имеет несколько степеней сложности и подходит для любого возраста и физического состояния. Я помогу вам поглубже познакомиться с тысячелетней историей этого края и узнать много нового и интересного.

Наш маршрут пролегает через заповедник живой природы, и вы увидите множество представителей флоры и фауны этого региона. Это настоящий праздник для взрослых и детей!