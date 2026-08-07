Vladimir проводит ещё 3 экскурсии

Эйлатское сафари предлагает уникальную возможность посетить живописные Эйлатские горы.
Участники экскурсии смогут увидеть розовых фламинго в их естественной среде обитания, насладиться видами скрытого пресного озера и изучить природный комплекс «Амрамовы столбы».
Это
Участники экскурсии смогут увидеть розовых фламинго в их естественной среде обитания, насладиться видами скрытого пресного озера и изучить природный комплекс «Амрамовы столбы».
Это
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🦩 Встреча с розовыми фламинго
- 📜 Исторические и библейские сюжеты
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Амрамовы столбы
- Заповедник розовых фламинго
Описание экскурсии
Программа
Я заберу вас от отеля и на комфортабельных автомобилях мы поедем в горы. Экскурсия на Амрамовы столбы имеет несколько степеней сложности и подходит для любого возраста и физического состояния. Я помогу вам поглубже познакомиться с тысячелетней историей этого края и узнать много нового и интересного.
Наш маршрут пролегает через заповедник живой природы, и вы увидите множество представителей флоры и фауны этого региона. Это настоящий праздник для взрослых и детей!
Организационные детали
Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь:
- Удобную обувь для путешествия в горах
- Бутылку воды
- Головной убор
- Хорошее настроение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vladimir — ваш гид в Эйлате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 206 туристов
Закончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде и университет Бен-Гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток» и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn».
Входит в следующие категории Эйлата
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