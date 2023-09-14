1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Путешествие в Красный каньон
Посетить главную природную достопримечательность Эйлатских гор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ботанический сад Эйлата
Тропические растения, зеленые террасы и настоящие джунгли в сердце пустыни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Невероятные творения природы в парке Тимна, древний храм богини Ходхор и скиния завета
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эйлатское сафари
Познакомиться с библейскими историями и найти настоящий самородок Эйлатского камня
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННэлли14 сентября 2023Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
- ТТатьяна8 июня 2023Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке. Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
- ННиколай22 апреля 2023Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
- ММария18 ноября 2022Огромное спасибо экскурсоводу за отличное начало дня!) мы зарядились положительными эмоциями и хорошо провели время! Было очень круто!) всем Советую!!!!!
- ЛЛеонид6 июня 2022Благодарим Диану и Владимира за интересную экскурсию по Красному Каньону.
- ММишель17 ноября 2020К сожалению, красный каньон закрыт и я решила взять экскурсию в Тимна парк. Ни разу не пожалела! Марианские пейзажи,отличное место
- еелена2 мая 2014Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в июне 2024
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