Лучше всего начать «вхождение» в историю 📖, как и Иерусалима, так и Библии вообще с Масличной горы ⛰️. Отсюда мы и начнём нашу индивидуальную экскурсию ⛳. Затем, спускаясь к Старому городу, минуем церковь ⛪ «Плача Господня». В соответствии с христианской традицией здесь Христос оплакивал горестную судьбу Иерусалима, предвидя его будущность. Поэтому и форма этой замечательной церкви напоминает слезу. Совсем рядом, сияющие золотом, купола русской православной церкви за рубежом-»Святой Марии Магдалины», в которой покоится тело святой мученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны, разделившей трагическую судьбу всей царской фамилии Романовых. У подножия Масличной горы мы попадаем в Гефсиманский сад. Здесь молил Христос Всевышнего: «Да минует меня чаша сия», здесь же свершилось предательство Иуды и Иисус был взят под стражу. Затем мы посетим, вторую по значимости церковь Иерусалима- Гробницу Девы Марии. Она построена над смертным ложем Матери Христа, с которого она и вознеслась на небеса. Далее на моём комфортабельном автомобиле 🚘 мы отправимся на гору Сион, гору святую и для евреев и для христиан. Вступив за стены Старого города, мы пройдём по Скорбному пути и погрузимся в мир Храма Гроба Господня, который покрывает все святые места событий последних часов пребывания Спасителя в нашем мире. Это, несомненно, самое святое место на Земле.

Поскольку наша экскурсия индивидуальная, то у нас будет возможность углубиться в темы и места, вызывающие наибольший интерес. Ну, а если ощутите усталость, то я всегда укажу ближайшие места приятного отдыха.