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Главные святыни Иерусалима

Евгений С.
Евгений С. – Гид из Эйлата
Во время индивидуальной экскурсии 🧭 вы увидите главные святыни Старого Иерусалима, связанные с Иисусом Христом.

Подниметесь на Масличную гору и побываете в Гефсиманском саду, посетите церковь ⛪ Успения Пресвятой Богородицы и увидите храм Плача Господня.

Доедем до священной горы ⛰️ Сион, пройдем Путь Скорби по Виа-Делароза и посетим Храм Гроба Господня.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $560 за экскурсию

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Главные святыни Иерусалима

Что вы увидите

  • Иерусалим
  • Вифлеем
Лучше всего начать «вхождение» в историю 📖, как и Иерусалима, так и Библии вообще с Масличной горы ⛰️. Отсюда мы и начнём нашу индивидуальную экскурсию ⛳. Затем, спускаясь к Старому городу, минуем церковь ⛪ «Плача Господня». В соответствии с христианской традицией здесь Христос оплакивал горестную судьбу Иерусалима, предвидя его будущность. Поэтому и форма этой замечательной церкви напоминает слезу. Совсем рядом, сияющие золотом, купола русской православной церкви за рубежом-»Святой Марии Магдалины», в которой покоится тело святой мученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны, разделившей трагическую судьбу всей царской фамилии Романовых. У подножия Масличной горы мы попадаем в Гефсиманский сад. Здесь молил Христос Всевышнего: «Да минует меня чаша сия», здесь же свершилось предательство Иуды и Иисус был взят под стражу. Затем мы посетим, вторую по значимости церковь Иерусалима- Гробницу Девы Марии. Она построена над смертным ложем Матери Христа, с которого она и вознеслась на небеса. Далее на моём комфортабельном автомобиле 🚘 мы отправимся на гору Сион, гору святую и для евреев и для христиан. Вступив за стены Старого города, мы пройдём по Скорбному пути и погрузимся в мир Храма Гроба Господня, который покрывает все святые места событий последних часов пребывания Спасителя в нашем мире. Это, несомненно, самое святое место на Земле.
Поскольку наша экскурсия индивидуальная, то у нас будет возможность углубиться в темы и места, вызывающие наибольший интерес. Ну, а если ощутите усталость, то я всегда укажу ближайшие места приятного отдыха.
Что входит
  • услуги профессионального экскурсовода
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 выезд возможен из любого отеля на Мертвом море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений С.
Евгений С.
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