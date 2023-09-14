Семейные развлекательные экскурсии Эйлата

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Эйлате на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ботанический сад Эйлата
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ботанический сад Эйлата
Тропические растения, зеленые террасы и настоящие джунгли в сердце пустыни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Невероятные творения природы в парке Тимна, древний храм богини Ходхор и скиния завета
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 170 за всё до 10 чел.
Эйлатское сафари
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Эйлатское сафари
Познакомиться с библейскими историями и найти настоящий самородок Эйлатского камня
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нэлли
    14 сентября 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке. Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
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    менее, организовано все было очень оперативно, все наши пожелания были учтены. Нас забрали из отеля на комфортабельном кондиционированном авто. В пути до парка узнали обо всем что растет, производится и историческую справку местности. Все в доступной, интересной, смешной форме. Хотя в этот день была песчаная буря, Владимир уделил достаточное время и столпам Соломона с храмом Хатхор, и миражам, магазину сувениров и самостоятельной подготовке сувенира из цветной крошки местных камней. Исторический фильм в парке так же стоит посмотреть. Этот парк - захватывающее место для многократного посещения. Конечно, только с Владимиром. Непосредственный участник раскопок и увлеченный человек, умеющий интересно рассказать, а так же внимательный к туристу, сделал нашу поездку незабываемой и полной впечатлений. Огромная благодарность!

  • Н
    Николай
    22 апреля 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
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    большим знанием темы. В начале экскурсии хороший 3- или 4-D фильм, потом три остановки на значимых местах и время полазить по скалам и т. п. В общем неплохая альтернатива взять на прокат машину и посмотреть все самим.

    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, сИнтересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, сИнтересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с
  • е
    елена
    2 мая 2014
    Ботанический сад Эйлата
    Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в июне 2024
Сейчас в Эйлате в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Эйлате (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 14 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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