Booking-tours – Гид из Эйлата

Вас ждет насыщенное путешествие по священным достопримечательностям Израиля.



Вы посетите город 🏙️ трех религий – Иерусалим и увидите старейший город Вифлеем, искупайтесь в Мертвом море 🌊 и сможете приобрести продукцию, произведенную на его берегах, и конечно, познакомитесь с жизнью, культурой и обычаями священных мест Израиля.