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Индивидуальная экскурсия в Иерусалим

4.8
10 отзывов
Booking-tours
Booking-tours – Гид из Эйлата
Вас ждет насыщенное путешествие по священным достопримечательностям Израиля.

Вы посетите город 🏙️ трех религий – Иерусалим и увидите старейший город Вифлеем, искупайтесь в Мертвом море 🌊 и сможете приобрести продукцию, произведенную на его берегах, и конечно, познакомитесь с жизнью, культурой и обычаями священных мест Израиля.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $700 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Иерусалим
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим

Что вы увидите

  • Мертвое море
  • Река Иордан
  • Иерусалим
  • Храм Гроба Господня
  • Маслиничная Гора
  • Голгофа
  • Старый город
  • Стена Плача
  • Путь Христа
  • Вифлеем
  • Храм Рождества Христова
Индивидуальная экскурсия ⛳ в Иерусалим, город 🏙️ трех религий, включает в себя посещение реки Иордан, место крещения Иисуса Христа, остановка на Мертвом море 🌊 для купания, посещение магазина продукции Мертвого моря, экскурсия по Иерусалиму с личным гидом включает в себя посещение всех святых мест, посещение Вифлеема.
06:00 — выезд из гостиницы
08:30 — остановка на Мертвом море
11:00 — остановка на реке Иордан
12:30 — начало экскурсии 🧭 в Иерусалиме
17:00 — посещение Вифлиема
19:00 — выезд в Эйлат
Что входит
  • Трансфер
  • русскоязычный гид в Иерусалиме
  • остановка на пляже Мертвого моря
  • остановка на реке Иордан
  • экскурсия по Иерусалиму
  • посещение Вифлеема (только если остается время (граница с Палестиной закрывается в 18:00).
Что не входит
  • Обед
  • личные расходы
  • посещение дополнительных достопримечательностей.
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Отель в Эйлате
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Booking-tours
Booking-tours
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10 отзывов оставили туристы

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