Индивидуальная экскурсия ⛳ в Иерусалим, город 🏙️ трех религий, включает в себя посещение реки Иордан, место крещения Иисуса Христа, остановка на Мертвом море 🌊 для купания, посещение магазина продукции Мертвого моря, экскурсия по Иерусалиму с личным гидом включает в себя посещение всех святых мест, посещение Вифлеема.
06:00 — выезд из гостиницы
08:30 — остановка на Мертвом море
11:00 — остановка на реке Иордан
12:30 — начало экскурсии 🧭 в Иерусалиме
17:00 — посещение Вифлиема
19:00 — выезд в Эйлат