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Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»

Евгений С.
Евгений С. – Гид из Эйлата
Экскурсия ⛳ по подземному Иерусалиму, который скрывает множество древних сооружений.

Спустимся в 500-метровый тоннель в городе Давида, пройдем вдоль Стены Плача по тоннелю Хасмонеев, осмотрим бассейн «Стурион» под монастырем Сестер Сеона, побываем в темнице Вараввы и в подземелье Коптской церкви.

Посетим подземную часть храма Гроба Господня, где был найден Животворящий Крест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $560 за экскурсию

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Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»

Что вы увидите

  • Иерусалим
Ваше незабываемое путешествие с персональным гидом по подземному Иерусалиму начнётся в месте трёх тысячелетней давности-городе Давида.
Прогулка иногда по пояс в воде, в кромешной тьме, 500 метров в толще скалы. Это не для слабонервных! Равнодушным не останется никто. Вернувшись на свет Божий, мы подойдём к главной святыне евреев Стене плача. Вы узнаете о её долгой и непростой истории 📖, как и вся история еврейского народа.
Затем мы спустимся на глубину пятиэтажного дома!, к самому подножию Стены плача. Наш путь снова проходит через туннель. Туннель Хасмонеев. Для снабжения Храмовой горы ⛰️ водой по приказу еврейских царей его вырыли более двух тысяч лет назад. Снова немного солнца и голубого неба, и снова погружение во тьму. Теперь в мрачное подземелье средневековья под плитами монастыря Сестёр Сиона. А отсюда сразу же к темнице, где содержался Спаситель с разбойником Варравой. Скорбный путь выведет нас к церкви коптского монастыря Св. Антония. Мы спустимся по древней узкой крутой лестнице к необычному и жутковатому подземному резервуару римско-византийских времён. Предание гласит, что после омовения в этом бассейне, в IV веке византийская царица Елена получила откровение о том месте, где находится Голгофа.
Посетим Храм Гроба Господня. А в завершение спустимся в самое низкое место Храма, его подземелье. По преданию, именно здесь во время первых раскопок, организованных при посещении царицей Еленой Иерусалима, был найден Животворящий Крест Господень.
Что входит
  • услуги профессионального экскурсовода
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений С.
Евгений С.
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