Ваше незабываемое путешествие с персональным гидом по подземному Иерусалиму начнётся в месте трёх тысячелетней давности-городе Давида.

Прогулка иногда по пояс в воде, в кромешной тьме, 500 метров в толще скалы. Это не для слабонервных! Равнодушным не останется никто. Вернувшись на свет Божий, мы подойдём к главной святыне евреев Стене плача. Вы узнаете о её долгой и непростой истории 📖, как и вся история еврейского народа.

Затем мы спустимся на глубину пятиэтажного дома!, к самому подножию Стены плача. Наш путь снова проходит через туннель. Туннель Хасмонеев. Для снабжения Храмовой горы ⛰️ водой по приказу еврейских царей его вырыли более двух тысяч лет назад. Снова немного солнца и голубого неба, и снова погружение во тьму. Теперь в мрачное подземелье средневековья под плитами монастыря Сестёр Сиона. А отсюда сразу же к темнице, где содержался Спаситель с разбойником Варравой. Скорбный путь выведет нас к церкви коптского монастыря Св. Антония. Мы спустимся по древней узкой крутой лестнице к необычному и жутковатому подземному резервуару римско-византийских времён. Предание гласит, что после омовения в этом бассейне, в IV веке византийская царица Елена получила откровение о том месте, где находится Голгофа.

Посетим Храм Гроба Господня. А в завершение спустимся в самое низкое место Храма, его подземелье. По преданию, именно здесь во время первых раскопок, организованных при посещении царицей Еленой Иерусалима, был найден Животворящий Крест Господень.