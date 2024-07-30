1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный Трансфер из Эйлата на Мертвое Море
Начало: Отели Эйлата
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
4 часа
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия в парк Тимна из Эйлата в мини группе
Начало: Отели Эйлата
Расписание: 09:00, 13:30
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
$80 за человека
17 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Иерусалим и Вифлеем с личным гидом
Путешествие в Иерусалим из Эйлата: река Иордан, купание в Мертвом море, святые места и Вифлеем. Личный гид и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра
1 авг в 06:00
2 авг в 06:00
от $1 200 за всё до 4 чел.
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие на Мертвое море из Эйлата: уникальный опыт и спа
Израиль славится Мертвым морем, чьи воды и грязи обладают лечебными свойствами. Проведите день на его берегах, наслаждаясь спа-процедурами и отдыхом
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник и пятница, выезд в 7 утра.
2 авг в 07:00
5 авг в 07:00
$180 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Мертвое море»
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