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Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»

Евгений С.
Евгений С. – Гид из Эйлата
Экскурсия ⛳ по ключевым христианским местам, связанным с Рождением и Воскресением Иисуса Христа.

В Вифлееме посетим базилику Рождества Христова, Церковь ⛪ Святой Екатерины и Молочный Грот.

По дороге в Иерусалим заедем в часовню на Поле Пастушков и зайдем в Храм Святителя Николая.

В завершение посетим Храм Гроба Господня в Старом Городе.
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Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»

Что вы увидите

  • Иерусалим
  • Вифлеем
Как ваш персональный гид я хочу предложить экскурсию ⛳ в важнейший город 🏙️ христианства- Вифлеем, известный прежде всего как место рождения Иисуса Христа. Прежде всего, мы и посетим главную святыню Вифлеема- базилику Рождества Христова построенную, как сообщает христианская традиция, на месте рождения Иисуса, императором Константином в IV веке. Приложившись к «Вифлеемской звезде» мы перейдём в соседнюю церковь ⛪ Святой Екатерины. Церковь сегодня известна прежде всего тем, что ежегодно именно отсюда идёт трансляция на весь мир празднеств Рождества Христова. И хотя эта церковь относительно «новая», построена она на месте древнего монастыря святого Иеронима- одного из первых переводчиков Библии на латинский язык. Самые сокровенные женские желания сбываются в том месте, куда мы далее пройдём, это «Молочная церковь». Вы узнаете почему она так называется и сможете приложиться к местам где Дева Мария проронила несколько капель молока во время кормления Младенца. А покидая Вифлеем, мы ещё посетим евангельское Поле пастушков, и церковь святого Николая Чудотворца, который считается у христиан "старшим" среди святых после Богородицы. На моем комфортабельном автомобиле 🚘 мы подъедем к стенам Старого города, где после лёгкой прогулки мы войдём в главную святыню христианского мира- Храм Воскресения Господня. Вы посетите места, знакомые по Евангелию: Голгофу, Камень миропомазания, Гробницу Иисуса в пещере где Он был похоронен. Наша экскурсия навсегда останется в ваших сердцах как важнейшее событие высокой духовности.
Что входит
  • услуги профессионального экскурсовода
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 выезд возможен из любого отеля на Мертвом море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений С.
Евгений С.
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