Как ваш персональный гид я хочу предложить экскурсию ⛳ в важнейший город 🏙️ христианства- Вифлеем, известный прежде всего как место рождения Иисуса Христа. Прежде всего, мы и посетим главную святыню Вифлеема- базилику Рождества Христова построенную, как сообщает христианская традиция, на месте рождения Иисуса, императором Константином в IV веке. Приложившись к «Вифлеемской звезде» мы перейдём в соседнюю церковь ⛪ Святой Екатерины. Церковь сегодня известна прежде всего тем, что ежегодно именно отсюда идёт трансляция на весь мир празднеств Рождества Христова. И хотя эта церковь относительно «новая», построена она на месте древнего монастыря святого Иеронима- одного из первых переводчиков Библии на латинский язык. Самые сокровенные женские желания сбываются в том месте, куда мы далее пройдём, это «Молочная церковь». Вы узнаете почему она так называется и сможете приложиться к местам где Дева Мария проронила несколько капель молока во время кормления Младенца. А покидая Вифлеем, мы ещё посетим евангельское Поле пастушков, и церковь святого Николая Чудотворца, который считается у христиан "старшим" среди святых после Богородицы. На моем комфортабельном автомобиле 🚘 мы подъедем к стенам Старого города, где после лёгкой прогулки мы войдём в главную святыню христианского мира- Храм Воскресения Господня. Вы посетите места, знакомые по Евангелию: Голгофу, Камень миропомазания, Гробницу Иисуса в пещере где Он был похоронен. Наша экскурсия навсегда останется в ваших сердцах как важнейшее событие высокой духовности.