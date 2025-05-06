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Семейные развлекательные экскурсии Хайфы

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Хайфе на русском языке, цены от €252. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Хайфа - столица израильского севера
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Хайфа - столица израильского севера
Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом
Начало: Хайфский порт
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
€252 за всё до 7 чел.
Путешествие по северу Израиля
На машине
7.5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Из Хайфы, Тель-Авива или другого города в Кейсарию: по следам Рима
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Хайфы, Тель-Авива или другого города в Кейсарию: по следам Рима
Увидеть, где правил Ирод, выступал Понтий Пилат и сражались гладиаторы
Начало: У входа в парк «Кейсария»
Завтра в 08:30
2 июл в 08:30
€350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Флора
    6 мая 2025
    Путешествие по северу Израиля
    Хорошо провели день.
  • И
    Илья
    22 июля 2024
    Хайфа - столица израильского севера
    Отличная, очень объёмная по материалу и информации экскурсия! Илья рассказал много нового, интересного, прекрасные впечатления, и есть о чём подумать на досуге.
  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Путешествие по северу Израиля
    Спасибо. Было интересно и познавательно
  • А
    Александра
    1 ноября 2023
    Хайфа - столица израильского севера
    Заказывали у Ильи экскурсию для родственницы - она первый раз в Израиле. Илья начал с небольшого обзора города Хайфы на
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    машине, после чего провел нас по тропам истории, поднимаясь всё выше по городскому массиву: от немецкой колонии до университета Хайфы. От истории к современности. У всех остались прекрасные впечатления. Спасибо!

  • М
    Мария
    9 сентября 2023
    Путешествие по северу Израиля
    Хотим поблагодарить за очень интересную, познавательную экскурсию по северу Израиля. Получили очень много новых знаний, окунулись в историю,насладились незабываемыми пейзажами севера Израиля. Большое спасибо.
  • Р
    Рафаэль
    3 августа 2022
    Хайфа - столица израильского севера
    Илья - прекрасный рассказчик. Вы узнаете о городе одновременно в нескольких контекстах: историческом, экономическом, политическом, религиозном. Общение происходит в доброжелательной, доверительной манере. Чувствуется, что Илья гордится своей страной, он счастлив быть ее гражданином.

Ответы на вопросы от путешественников по Хайфе в категории «Можно с детьми»

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  1. Хайфа - столица израильского севера
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  3. Из Хайфы, Тель-Авива или другого города в Кейсарию: по следам Рима
Сколько стоит экскурсия по Хайфе в июне 2025
Сейчас в Хайфе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 252 до 360. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Хайфе (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Можно с детьми», 33 ⭐ отзыва, цены от €252. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август