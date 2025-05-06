Индивидуальная
до 7 чел.
Хайфа - столица израильского севера
Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом
Начало: Хайфский порт
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
€252 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Хайфы, Тель-Авива или другого города в Кейсарию: по следам Рима
Увидеть, где правил Ирод, выступал Понтий Пилат и сражались гладиаторы
Начало: У входа в парк «Кейсария»
Завтра в 08:30
2 июл в 08:30
€350 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФлора6 мая 2025Хорошо провели день.
- ИИлья22 июля 2024Отличная, очень объёмная по материалу и информации экскурсия! Илья рассказал много нового, интересного, прекрасные впечатления, и есть о чём подумать на досуге.
- ААнастасия24 марта 2024Спасибо. Было интересно и познавательно
- ААлександра1 ноября 2023Заказывали у Ильи экскурсию для родственницы - она первый раз в Израиле. Илья начал с небольшого обзора города Хайфы на
- ММария9 сентября 2023Хотим поблагодарить за очень интересную, познавательную экскурсию по северу Израиля. Получили очень много новых знаний, окунулись в историю,насладились незабываемыми пейзажами севера Израиля. Большое спасибо.
- РРафаэль3 августа 2022Илья - прекрасный рассказчик. Вы узнаете о городе одновременно в нескольких контекстах: историческом, экономическом, политическом, религиозном. Общение происходит в доброжелательной, доверительной манере. Чувствуется, что Илья гордится своей страной, он счастлив быть ее гражданином.
Ответы на вопросы от путешественников по Хайфе в категории «Можно с детьми»
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