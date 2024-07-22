Экскурсии проходящие только летом в Хайфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Хайфе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Нефасадная жизнь Израиля
На машине
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нефасадная жизнь Израиля
Путешествие за пределы святых мест: природа, сельское хозяйство и поселки художников
27 янв в 08:00
28 янв в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Хайфа - столица израильского севера
7 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Хайфа - столица израильского севера
Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом
Начало: Хайфский порт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
252 за всё до 7 чел.
Путешествие по северу Израиля
На машине
25 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
31 янв в 09:00
1 фев в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    22 июля 2024
    Хайфа - столица израильского севера
    Отличная, очень объёмная по материалу и информации экскурсия! Илья рассказал много нового, интересного, прекрасные впечатления, и есть о чём подумать на досуге.
  • А
    Александра
    1 ноября 2023
    Хайфа - столица израильского севера
    Заказывали у Ильи экскурсию для родственницы - она первый раз в Израиле. Илья начал с небольшого обзора города Хайфы на
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    машине, после чего провел нас по тропам истории, поднимаясь всё выше по городскому массиву: от немецкой колонии до университета Хайфы. От истории к современности. У всех остались прекрасные впечатления. Спасибо!

  • Р
    Рафаэль
    3 августа 2022
    Хайфа - столица израильского севера
    Илья - прекрасный рассказчик. Вы узнаете о городе одновременно в нескольких контекстах: историческом, экономическом, политическом, религиозном. Общение происходит в доброжелательной, доверительной манере. Чувствуется, что Илья гордится своей страной, он счастлив быть ее гражданином.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2017
    Нефасадная жизнь Израиля
    Алексей нам понравился, с ним было легко и интересно.
  • В
    Владимир
    17 апреля 2017
    Нефасадная жизнь Израиля
    Мы довольно опытные путешественники. И любим посещать места, которые не входят в список самых посещаемых. Поэтому и заказали экскурсию у
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    Алексея 7-го апреля. Получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Алексей замечательно владеет материалом, ведь он инспектор био атмосферного заповедника. Была очень удивлена увидев в заповеднике статицу (кермек выемчатый), растущую в диком виде. (Выращиваю эти сухоцветы у себя на даче). Фламинго, поселившихся на озере, беспокоить не стали, посмотрели издали. Смотреть как работают другие, одно из самых больших удовольствий. А посещение бывшего кибуца! В бывших мастерских поселились художники и разрешили смотреть как,например, реставрируют старые стулья. А как Вам павлины, поедающие клубнику? Заповедник Хоф а Боним требует отдельного рассказа. Будете в Хайфе Закажите экскурсию у Алексея. И еще одно. Другие экскурсоводы покажут Вам хорошие заведения, где можно утолить голод, а Алексей приготовил перекус из вкусных пирожков и сваренного на газовой горелке кофе и чая. Желаем ему здоровья и процветания.

  • Д
    Дмитрий
    3 декабря 2016
    Нефасадная жизнь Израиля
    Отличная экскурсия, тут и туристические достопримечательности, и места, куда по трипэвайзеру не заедешь, интересные, настоящие, про реальную жизнь. Алексей отличный гид и приятный человек. Понравилась его готовность по ходу дела перестраивать экскурсию исходя из наших интересов и вопросов. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Хайфе в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Хайфе в январе 2025
Сейчас в Хайфе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 300. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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