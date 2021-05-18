Полезная информация о Хайфе

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Местное время в Хайфе
21:0222
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаХайфа
По-английскиHaifa
Столица регионаХайфа является столицей региона
Население города267 300 чел.
АэропортХайфа HFA
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота40 м. от уровня моря

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