Полезная информация о Хайфе
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Местное время в Хайфе
21:0222
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Хайфа
|По-английски
|Haifa
|Столица региона
|Хайфа является столицей региона
|Население города
|267 300 чел.
|Аэропорт
|Хайфа HFA
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|40 м. от уровня моря
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Хайфа
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