скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
245€221 за всё до 5 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Град Давида - исток Иерусалима: путешествие сквозь тысячелетия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Граду Давида, где каждый камень хранит истории древнего Иерусалима
Завтра в 08:30
7 окт в 08:00
250€225 за всё до 10 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен: путешествие в Новый Иерусалим
Погрузитесь в атмосферу Нового Иерусалима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
250€225 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 марта 2024Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
- ИИрина28 августа 2023Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Всё очень грамотно построено: много информации и при этом не устаешь, как будто проводишь время
- ЕЕлена13 июня 2023Хочу выразить огромную благодарность от нашей семьи Светлане за прекрасную экскурсию. Мы с мужем были в Иерусалиме третий раз, привезли
- ММаксим20 марта 2023Благодарим Светлану! Интересная экскурсия, было легко общаться, узнали самое интересное и нужное!
- ВВитория1 мая 2022Знающий,профессиональный экскурсовод
- ИИгорь9 июня 2019Маршрут экскурсии проходит по красивым и неожиданным местам, о которых Светлана очень интересно рассказывает. Если вы хотите узнать об истории нерелигиозного Иерусалима, очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Скидки»
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