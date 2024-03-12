Экскурсии со скидкой в Иерусалиме до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Иерусалиме на русском языке, цены от €221, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Узнать Иерусалим за 3 часа
Пешая
скидка
10%
64 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
245221 за всё до 5 чел.
Град Давида - исток Иерусалима
Пешая
скидка
10%
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Град Давида - исток Иерусалима: путешествие сквозь тысячелетия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Граду Давида, где каждый камень хранит истории древнего Иерусалима
Завтра в 08:30
7 окт в 08:00
250225 за всё до 10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен
Пешая
скидка
10%
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен: путешествие в Новый Иерусалим
Погрузитесь в атмосферу Нового Иерусалима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
250225 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Последняя неделя жизни Христа
    Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
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    ничего толком не видела и не знала! Грамотно и очень логично выстроен маршрут. Чётко выверено время, чтобы не уткнуться нигде в закрытые двери или не попасть в километровые очереди. Предусмотрены все остановки для отдыха и перекуса. Но главное, Света безумно интересно рассказывает! Мы сами с моей крестницей неплохо знаем и Ветхий, и Новый завет, но подача материала была настолько захватывающей и настолько гид хорошо знает различные нюансы библии, историю Израиля, историю разных религий и научные исследования по теме, что наш багаж знаний потяжелел раза в 3! Надо также отметить отличную речь и безупречную подачу. Кроме того, гид не бубнит заученную экскурсию монотонно себе под нос, а именно общается с тобой, отвечает на все вопросы, чувствует твои настроения и подстраивает под тебя свой рассказ. Первый день наша пешая экскурсия длилась с 9:30 до 17:00. Мы вообще не устали! И даже девочка-подросток к концу была бодра, весела и очень довольна. Второй день у нас было всего полдня, и нам было очень жаль расставаться. Светлана деликатный, весёлый и очень отзывчивый человек. Ещё до нашего приезда помогла нам решить несколько важных вопросов, без Светланы мы бы точно не справились. А после того, как мы уже вернулись домой, гид написала нам, уточняя, как мы добрались - это было приятно. Огромная благодарность! Очень рекомендуем гида Светлану всем, кто хочет по- настоящему открыть для себя Иерусалим. Проверьте, вы будете долго вспоминать эту прекрасную поездку.

  • И
    Ирина
    28 августа 2023
    Иерусалим за пределами крепостных стен
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Всё очень грамотно построено: много информации и при этом не устаешь, как будто проводишь время
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    с близкой подругой, которая показывает тебе любимый город. У Светланы хороший язык, глубокие знания, всё объясняет. на всё отвечает. Три часа прошли незаметно, я окунулась в историю и получила большое удовольствие.

  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    Последняя неделя жизни Христа
    Хочу выразить огромную благодарность от нашей семьи Светлане за прекрасную экскурсию. Мы с мужем были в Иерусалиме третий раз, привезли
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    дочь. Несмотря на это, было много новой и интересной для нас информации и мест. В предыдущие 2 раза ни один экскурсовод не давал столько информации! Светлана провела нас не массовыми маршрутами, при этом побывав во всех достопримечательностях! Обязательно приедем на бОльшее количество времени и обратимся только к Светлане!

  • М
    Максим
    20 марта 2023
    Последняя неделя жизни Христа
    Благодарим Светлану! Интересная экскурсия, было легко общаться, узнали самое интересное и нужное!
  • В
    Витория
    1 мая 2022
    Иерусалим за пределами крепостных стен
    Знающий,профессиональный экскурсовод
  • И
    Игорь
    9 июня 2019
    Иерусалим за пределами крепостных стен
    Маршрут экскурсии проходит по красивым и неожиданным местам, о которых Светлана очень интересно рассказывает. Если вы хотите узнать об истории нерелигиозного Иерусалима, очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Скидки»

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  6. Масличная гора
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  9. Мечеть Аль-Акса
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Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в октябре 2024
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