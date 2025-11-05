Экскурсия по Иерусалиму предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу древнего города, где пересекаются истории иудаизма, христианства и ислама. Путешественники посетят Храм Гроба Господня, Голгофу и Стену Плача, узнают о значении Виа Долороса и прогуляются по кварталам Старого города. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и духовное обогащение

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Программа

Мы пройдем с вами, читая Библию, по местам, которые описывает Евангелие. Вы окунетесь в атмосферу древнего Иерусалима, напоенную звуками церковных колоколов и протяжными молитвами на всех языках мира.

В расскажу об основании города и том, как история Иерусалима неразрывно связана с религией. О том, как Иерусалим стал духовной столицей мира, о принципах и особенностях иудаизма. О жизни, распятии на Голгофе и воскрешении Иисуса. О влиянии Византии на становление христианства в Израиле, о первых храмах на Святой земле, арабском нашествии в 7 веке и эпохе мусульманского правления.

Маршрут