Экскурсия по Иерусалиму предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу древнего города, где пересекаются истории иудаизма, христианства и ислама.
Путешественники посетят Храм Гроба Господня, Голгофу и Стену Плача, узнают о значении Виа Долороса и прогуляются по кварталам Старого города. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и духовное обогащение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальная история трех религий
- 🏛 Посещение ключевых святынь
- 📜 Погружение в древние времена
- 🕌 Атмосфера Старого города
- ✡️ Прикосновение к Стене Плача
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Башня царя Давида
- Храм Гроба Господня
- Голгофа
- Камень миропомазания
- Гробница Христова
- Стена Плача
Описание экскурсии
Программа
Мы пройдем с вами, читая Библию, по местам, которые описывает Евангелие. Вы окунетесь в атмосферу древнего Иерусалима, напоенную звуками церковных колоколов и протяжными молитвами на всех языках мира.
В расскажу об основании города и том, как история Иерусалима неразрывно связана с религией. О том, как Иерусалим стал духовной столицей мира, о принципах и особенностях иудаизма. О жизни, распятии на Голгофе и воскрешении Иисуса. О влиянии Византии на становление христианства в Израиле, о первых храмах на Святой земле, арабском нашествии в 7 веке и эпохе мусульманского правления.
Маршрут
- Начнем мы у башни царя Давида, на этом месте в первом веке стоял великолепный дворец Ирода Великого-царя Иудейского и даже сейчас, спустя две тысячи лет, можно увидеть древнюю кладку
- Вы также посетите одну из главнейших христианских святынь — Храм Гроба Господня.
- Увидите Голгофу — место всеобщей скорби и покаяния — место распятия Христа, и камень миропомазания, где Иисуса подготовили к погребению и похоронили в гробнице.
- Зайдете в гробницу Христову и приложитесь к Святому месту.
- Обойдете все приделы Храма и услышите историю этого места, с IV века и до наших дней.
- Мы пройдем часть Крестного пути, где я подробно расскажу о значении улицы Виа Долороса в Иерусалиме
- Прогуляемся по колоритным мусульманскому и христианскому кварталам Старого города.
- И, конечно, прикоснемся к древним камням Стены Плача.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Яффские ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1263 туристов
Я профессиональный гид, почти 20 лет живу в самом святом городе — Иерусалиме. Изучала Ветхий и Новый заветы в университете. Знаю досконально историю древнего и современного Израиля.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 169 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Людмила
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Интересно, Познавательно, душевно. Спасибо Ирине!
М
Маслова
22 июл 2025
Очень интересно, время быстро пролетело! Рекомендую однозначно👍🏻
P
Pavel
21 июн 2025
Ирина, отличный гид!
Всем рекомендую!
Татьяна
25 мая 2025
Великолепная, незабываемая экскурсия! Ирина — замечательный рассказчик и надёжный проводник в незнакомом городе. Она знает, как попасть в недоступные другим туристам места) Три часа пролетели незаметно, и по обоюдному согласию мы продолжили экскурсию и за стенами Старого города. Огромное спасибо!
В
Вадим
28 апр 2025
Однозначно рекомендую Ирину! Экскурсия по историческим местам простым языком без лишней воды. Все остались довольны.
В конце экскурсии были приятные бонусы.
Г
Галина
22 апр 2025
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Ирине! Рекомендую однозначно и, надеюсь, еще увидимся!))
Евгений
26 мар 2025
Очень интересно и информативно. Три часа пролетели незаметно. Спасибо Ирине большое!
Андрей
14 мар 2025
прекрасная экскурсия! удачное соотношение истории и религии, хорошо построенный маршрут. время пролетело незаметно. спасибо!
O
Olena
30 сен 2024
Прекрасный гид Ирина. Приятная женщина. Очень классно рассказывает про Иерусалим. Наша семья очень довольна. Спасибо большое
Инна
14 сен 2024
Отличная экскурсия, оптимальный маршрут для первого раза в Иерусалиме.
Е
Екатерина
21 авг 2024
Спасибо большое Ирине за интересную, содержательную и легкую экскурсию. Мы остались очень довольны!
А
Алексей
12 авг 2024
Замечательно
М
Максим
20 июл 2024
У нас был замечательный замечательный тур по Иерусалиму благодаря Ирине. Она прекрасно знает историю города и очень увлекательно рассказывает о его достопримечательностях. Ирина была очень дружелюбна и с радостью и
О
Оксана
7 июл 2024
Очень интересная экскурсия от Ирины.
Профессиональный гид, очень интересно рассказывает, 3 часа пролетает незаметно!
Спасибо большое!
О
Олег
24 июн 2024
Нам с женой очень понравилась экскурсия, которую провела Ирина. У нас в распоряжении было немного времени, но Ирина смогла поделиться с нами большим объемом информации. Ирина очень приятный человек, ее речь грамотная, знания исторического материала глубокие. Хочется возвращаться в Иерусалим и узнавать вместе с этим же экскурсоводом больше и больше об истории этого старинного и волшебного города!
