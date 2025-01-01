2.5 часа
Групповая
Ханука: праздник света
Погрузитесь в атмосферу Хануки, прогуливаясь по освещённым улочкам еврейского квартала Иерусалима. Узнайте о традициях и насладитесь праздничными угощениями
Начало: В Старом городе у Яффских ворот
€15 за человека
8 часов
Групповая
Иерусалим подземный
Углубиться в историю, посетить священные места и ощутить дух времени
Начало: У отеля David Citadel
Расписание: в среду в 08:00
12 фев в 08:00
19 фев в 08:00
€48 за человека
4.5 часа
Групповая
Пешеходный Иерусалим
Откройте для себя Иерусалим, его святыни и культуру. Прогулка по Сионской горе и Старому городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У Сионских ворот
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 фев в 11:00
13 фев в 11:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВика1 января 2025Очень понравилась экскурсия! Меня впечатлили подача (подарки по ходу экскурсии, которые были приятным дополнением к повествованию), маршрут (заходили даже в самые
- ВВиктория3 августа 2023Иерусалим Христианский и ВифлеемЗамечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
- ООльга8 декабря 2021После эксурсии осталось замечательное настроение, когда очется пойти на еше одну эксурсию. Орна встретила нас горячим чаем и поснчиками, чем сразу
- ИИрина7 декабря 2021Орна, спасибо за волшебную ханукальную экскурсию с неожиданнами для нас приятными сюрпризами! Это было интересно и очень вкусно!) Орна-отличный гид. Всем рекомендую посетить уникальную экскурсию света. С удовольствием послушала бы Орну и на других ее экскурсиях!
- SSkubko8118 декабря 2020Иерусалим Христианский и ВифлеемВпечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Групповые»
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