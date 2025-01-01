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создала настроение праздника, которое усиливалось по мере продвижения от ханукии к ханукие под ее рассказы и пояснения, четкие и понятные. Орна - отличный рассказчик, говорит увлеченно, образно, отвечает на все вопросы. Время (больше 3-х часов) пролетело быстро, мы узнали много нового и интересного. И получили подарки от Орны - это было очень приятно - настояшая праздничная экскурсия!