Групповые экскурсии Иерусалима

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Иерусалиме на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Ханука: праздник света
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Групповая
Ханука: праздник света
Погрузитесь в атмосферу Хануки, прогуливаясь по освещённым улочкам еврейского квартала Иерусалима. Узнайте о традициях и насладитесь праздничными угощениями
Начало: В Старом городе у Яффских ворот
15 за человека
Иерусалим подземный
На автобусе
8 часов
Групповая
Иерусалим подземный
Углубиться в историю, посетить священные места и ощутить дух времени
Начало: У отеля David Citadel
Расписание: в среду в 08:00
12 фев в 08:00
19 фев в 08:00
48 за человека
Пешеходный Иерусалим
Пешая
4.5 часа
Групповая
Пешеходный Иерусалим
Откройте для себя Иерусалим, его святыни и культуру. Прогулка по Сионской горе и Старому городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У Сионских ворот
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 фев в 11:00
13 фев в 11:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вика
    1 января 2025
    Ханука: праздник света
    Очень понравилась экскурсия! Меня впечатлили подача (подарки по ходу экскурсии, которые были приятным дополнением к повествованию), маршрут (заходили даже в самые
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    маленькие улочки, чтобы лучше прочувствовать атмосферу города), знания экскурсовода и готовность к свободному диалогу. Лично сама бы вернулась в следующем году на ту же экскурсию с друзьями, либо посетила бы другие экскурсии Орны. Остались под большим впечатлением, огромное спасибо!

    Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!
  • В
    Виктория
    3 августа 2023
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
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    очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.

  • О
    Ольга
    8 декабря 2021
    Ханука: праздник света
    После эксурсии осталось замечательное настроение, когда очется пойти на еше одну эксурсию. Орна встретила нас горячим чаем и поснчиками, чем сразу
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    создала настроение праздника, которое усиливалось по мере продвижения от ханукии к ханукие под ее рассказы и пояснения, четкие и понятные. Орна - отличный рассказчик, говорит увлеченно, образно, отвечает на все вопросы. Время (больше 3-х часов) пролетело быстро, мы узнали много нового и интересного. И получили подарки от Орны - это было очень приятно - настояшая праздничная экскурсия!

  • И
    Ирина
    7 декабря 2021
    Ханука: праздник света
    Орна, спасибо за волшебную ханукальную экскурсию с неожиданнами для нас приятными сюрпризами! Это было интересно и очень вкусно!) Орна-отличный гид. Всем рекомендую посетить уникальную экскурсию света. С удовольствием послушала бы Орну и на других ее экскурсиях!
  • S
    Skubko81
    18 декабря 2020
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Впечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ханука: праздник света
  2. Иерусалим подземный
  3. Пешеходный Иерусалим
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Старый город
  2. Стена Плача
  3. Храм Гроба Господня
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Масличная гора
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
  9. Мечеть Аль-Акса
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в феврале 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 48. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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