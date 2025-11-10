Эдуард — ваш гид в Иерусалиме

читать дальше религии. Здесь переплетаются древние традиции и современные технологии. Здесь находятся уникальные природные объекты: Мёртвое море, озеро Кинерет, Махтеш-Рамон. Обо всём этом я рассказываю на своих экскурсиях и помогаю людям открыть для себя эту удивительную страну.

Живу в Израиле более 30 лет. Исходил его пешком вдоль и поперёк. Закончил школу туризма и с 2013 года провожу экскурсии. Израиль — страна с уникальной историей. Здесь зародились три мировые