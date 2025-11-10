Эйн-Керем - это уютный район Иерусалима, где, по преданию, родился Иоанн Предтеча.
Здесь можно посетить Горненский русский православный монастырь, Католическую церковь Посещения Пресвятой Девы Марии и монастырь сестёр Сиона.
Экскурсия предлагает узнать о судьбе Иоанна Предтечи, переплетении ветхозаветных традиций с сюжетами Нового Завета и возникновении русских православных монастырей на Святой Земле. Участники также услышат интересные истории из жизни местных жителей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение уникальных монастырей
- 📜 История Иоанна Предтечи
- 🕍 Погружение в культуру Израиля
- 🚶 Прогулка по живописным улочкам
- 🎨 Символика в иконописи
Что можно увидеть
- Горненский русский православный монастырь
- Католическая церковь Посещения Пресвятой Девы Марии
- Монастырь сестёр Сиона
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Горненский русский православный монастырь
- Католическая церковь Посещения Пресвятой Девы Марии
- Монастырь сестёр Сиона
- А также пройдёте по живописным улочкам Эйн-Керема
Вы узнаете:
- О судьбе Иоанна Предтечи: родословной, рождении, начале служения и трагической гибели
- Переплетении ветхозаветных традиций с сюжетами Нового Завета
- Возникновении русских православных монастырей на Святой Земле и об Антонине Капустине, начальнике Русской духовной миссии
И конечно, услышите любопытные истории из жизни обычных израильтян.
Организационные детали
Передвигаться между локациями будем на общественном транспорте. Билет оплачивается отдельно — 19 шекелей (€5) на чел.
в пятницу в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция Ицхак Навон - пассажирский терминал израильской железной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Иерусалиме
Живу в Израиле более 30 лет. Исходил его пешком вдоль и поперёк. Закончил школу туризма и с 2013 года провожу экскурсии. Израиль — страна с уникальной историей. Здесь зародились три мировыеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Иерусалима
