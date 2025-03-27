Квест
Аудио-квест по Виа Долороза
Уникальная экскурсия по Крестному пути в Иерусалиме. Узнайте больше о религии и истории, решая интерактивные задания на Виа Долороза
Начало: Lion’s Gate Street 23 - Львиные ворота
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$17 за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Начало: Omar Ben el-Hatab St 26 - Яффские ворота
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Начало: Jaffa St 107 - Полицейский участок
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в марте 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 30. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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