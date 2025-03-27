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1 чел. По популярности Пешая 2 часа Квест Аудио-квест по Виа Долороза Уникальная экскурсия по Крестному пути в Иерусалиме. Узнайте больше о религии и истории, решая интерактивные задания на Виа Долороза Начало: Lion’s Gate Street 23 - Львиные ворота «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время $17 за человека Пешая 2 часа Аудиогид Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города Начало: Omar Ben el-Hatab St 26 - Яффские ворота «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время $30 за человека Пешая 2 часа Квест Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест Начало: Jaffa St 107 - Полицейский участок «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время $30 за человека Другие экскурсии Иерусалима

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Аудиогиды»

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