Аудиогиды и аудиоэкскурсии Иерусалима

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Иерусалиме на русском языке, цены от $17. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Пешая
2 часа
Квест
Аудио-квест по Виа Долороза
Уникальная экскурсия по Крестному пути в Иерусалиме. Узнайте больше о религии и истории, решая интерактивные задания на Виа Долороза
Начало: Lion’s Gate Street 23 - Львиные ворота
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$17 за человека
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Начало: Omar Ben el-Hatab St 26 - Яффские ворота
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Пешая
2 часа
Квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Начало: Jaffa St 107 - Полицейский участок
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
  2. Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
  3. Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Самое главное
  6. Гефсиманский сад
  7. Масличная гора
  8. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в марте 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 30. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от $17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май