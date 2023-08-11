16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Цель данной экскурсии — воссоздать в ваших глазах древний Иерусалим — таким, каким он был во времена Иисуса. С помощью Библии, трудов Иосифа Флавия и других древних авторов.
Описание экскурсии
- Наша экскурсия начнётся на Масличной Горе (Элеонской горе). Мы прикоснемся к камню, откуда Иисус вознесся на небо.
- Зайдем в Спасо-Вознесенский монастырь, увидим древнее еврейское кладбище, немецкую церковь Августы Виктории и французскую церковь Патер Ностер.
- Посетим церкви Марии Магдалены и Доминус Флевит и церковь-гробницу Марии.
- Затем мы зайдем в Старый город через Львиные ворота, увидим Золотые ворота, овечьи пруды, темницу Иисуса и место рождения Богородицы.
- Пройдем по стопам Христа по Крестному пути, войдем в Храм гроба Господня, где желающие смогут освятить на камне миропомазания.
- Увидим место распятия — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
- Зайдем в Кувуклию, где Иисус лежал 3 дня.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке трамвая у Дамасских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Всё было просто великолепно!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Весьма содержательно и достойно. Нет сомнения, что сами мы и половины бы не посмотрели. Отличная основа для самостоятельной прогулки в следующие дни. Орна также дала полезные советы по поездке в
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Орна подарила нам с мужем одну из самых запоминающихся экскурсий в нашей жизни. Эмоции не отпускали несколько дней. Огромный и очень захватывающий материал воспринимался легко и на одном дыхании. Орна
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасная прогулка по Иерусалиму вместе с Орной.
Несмотря на то, что в городе большая концентрация интересных мест, большинство из них практически не возможно заметить без опытного гида. За день до экскурсии
Несмотря на то, что в городе большая концентрация интересных мест, большинство из них практически не возможно заметить без опытного гида. За день до экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия и потрясающий экскурсовод!! Энциклопедические знания подаются в удобной и понятной форме, с юмором и лёгкостью. Экскурсия масштабная, однозначно рекомендую! Орна очень приятный рассказчик, кроме основного материала объяснила мне
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Орне за время, проведенное вместе с нашей семьей.
Вне всяких похвал ее организаторские способности. Она смогла организовать наш отдых с момента прилета и до отлета. И по вполне приемлемым
Вне всяких похвал ее организаторские способности. Она смогла организовать наш отдых с момента прилета и до отлета. И по вполне приемлемым
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Иерусалима
Похожие экскурсии на «По следам Иисуса Христа в Иерусалиме»
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Погрузитесь в историю Иерусалима, колыбели трех религий. Посетите святыни, прикоснитесь к древним реликвиям и ощутите духовную атмосферу
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
от €430 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Некрополис Иерусалима
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя некрополис и его загадочные ритуалы. Уникальная возможность увидеть историю своими глазами
15 авг в 16:00
17 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
Увлекательное путешествие по священным местам Израиля. Узнайте больше о жизни Иисуса, посетив знаковые места Нового Завета
17 авг в 07:00
20 авг в 07:00
от €350 за всё до 10 чел.
от €300 за экскурсию