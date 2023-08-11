16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По следам Иисуса Христа в Иерусалиме

От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Цель данной экскурсии — воссоздать в ваших глазах древний Иерусалим — таким, каким он был во времена Иисуса. С помощью Библии, трудов Иосифа Флавия и других древних авторов.
5
21 отзыв
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме

Описание экскурсии

  • Наша экскурсия начнётся на Масличной Горе (Элеонской горе). Мы прикоснемся к камню, откуда Иисус вознесся на небо.
  • Зайдем в Спасо-Вознесенский монастырь, увидим древнее еврейское кладбище, немецкую церковь Августы Виктории и французскую церковь Патер Ностер.
  • Посетим церкви Марии Магдалены и Доминус Флевит и церковь-гробницу Марии.
  • Затем мы зайдем в Старый город через Львиные ворота, увидим Золотые ворота, овечьи пруды, темницу Иисуса и место рождения Богородицы.
  • Пройдем по стопам Христа по Крестному пути, войдем в Храм гроба Господня, где желающие смогут освятить на камне миропомазания.
  • Увидим место распятия — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
  • Зайдем в Кувуклию, где Иисус лежал 3 дня.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке трамвая у Дамасских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
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известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Всё было просто великолепно!
Всё было просто великолепно!
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А
Весьма содержательно и достойно. Нет сомнения, что сами мы и половины бы не посмотрели. Отличная основа для самостоятельной прогулки в следующие дни. Орна также дала полезные советы по поездке в
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Вифлеем на рождество. Следует учесть, что гид - не христианка, к христианским святыням относится с несомненным уважением, но в христианских обрядах не участвует. Это не мешает ей при этом помочь своим спутникам прикоснуться ко всем святыням, освятить свечи и так далее. Орна в явном виде рекомендовала ресторан и магазин для посещения. Гуляя потом самостоятельно, мы убедились, что эти ресторан и магазин как минимум не хуже прочих, а, скорее всего, заметно лучше тех, что лежат на дороге туристов.

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Е
Орна подарила нам с мужем одну из самых запоминающихся экскурсий в нашей жизни. Эмоции не отпускали несколько дней. Огромный и очень захватывающий материал воспринимался легко и на одном дыхании. Орна
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прекрасный рассказчик: позитивная, харизматичная, очень эрудированная, отлично владеет материалом, знает несколько языков. Время с ней (а это достаточно продолжительная экскурсия с 7-30 до 20-00) пронеслось незаметно. Кроме того, Орна преподнесла нам подарок в виде возможности посетить помимо выбранной нами экскурсии ещё и Вифлеем со всеми его достопримечательностями. Вобщем, мы успели увидеть все, о чем так мечтали … и это все за один день! Если бы не активность Орны и ее знания в какие двери нужно входить, какие дороги выбирать мы бы с мужем не уместили этот маршрут даже в несколько дней. А тот объём знаний, информации, открытий и эмоций, который получен моей семьёй… он бесценен. Осознавать и переваривать его нужно долгое время. Вообщем настоятельно рекомендую указанную экскурсию и Орну, как проводника в потрясающем Иерусалиме и Вифлееме!

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И
Прекрасная прогулка по Иерусалиму вместе с Орной.
Несмотря на то, что в городе большая концентрация интересных мест, большинство из них практически не возможно заметить без опытного гида. За день до экскурсии
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мы гуляли по городу и увидели только процентов 20% от того, что нам показала Орна. Где-то нужно знать с какой стороны посмотреть, где-то в какую дверь позвонить. Но самое главное не столько увидеть сколько понять и не растеряться в обилии святых мест. Достоинство этой экскурсии, что информация дозирована, в конце все укладывается в чёткую систему в голове о зарождении христианства, об иудаизме и мусульмансиве. Именно эти три религии объединяет Йерусалим. Очень рекоменую.

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Мария
Отличная экскурсия и потрясающий экскурсовод!! Энциклопедические знания подаются в удобной и понятной форме, с юмором и лёгкостью. Экскурсия масштабная, однозначно рекомендую! Орна очень приятный рассказчик, кроме основного материала объяснила мне
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ряд спорных моментов, ответила на все вопросы, дала море дополнительной информации (о стране, обычаях, менталитете). Кроме этого, по мановению ее руки открывались двери и я попадала в места, недоступные для посещения другими туристами. Часть маршрута была даже изменена по моей просьбе. Жалко было с ней расставаться! Воспоминания останутся надолго!!

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А
Большое спасибо Орне за время, проведенное вместе с нашей семьей.
Вне всяких похвал ее организаторские способности. Она смогла организовать наш отдых с момента прилета и до отлета. И по вполне приемлемым
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ценам. Очень понравилась профессиональная подача информации, эрудиция и умение быть в нужное время в нужном месте, без потери времени и, самое главное, без спешки. Успели все вовремя и без напряга.
И еще, Орна милый, обаятельный человек.

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