16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По следам Иисуса Христа в Иерусалиме

От места рождения до распятия и воскрешения — экскурсия по священным памятникам христианской религии

ORNA
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Цель данной экскурсии — воссоздать в ваших глазах древний Иерусалим — таким, каким он был во времена Иисуса.

С помощью Библии, трудов Иосифа Флавия и других древних авторов.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 9 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча На остановке трамвая у дамасский ворот
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У этой экскурсии16 отзывов
5
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме

Программа

  • Наша экскурсия начнётся на Масличной Горе (Элеонской горе). Мы прикоснемся к камню, откуда Иисус вознесся на небо.
  • Зайдем в Спасо-Вознесенский монастырь, увидим древнее еврейское кладбище, немецкую церковь Августы Виктории и французскую церковь Патер Ностер.
  • Посетим церкви Марии Магдалены и Доминус Флевит и церковь-гробницу Марии.
  • Затем, если у вас будут силы, во второй половине дня мы зайдем в Старый город через Львиные ворота, увидим золотые ворота, овечьи пруды, темницу Иисуса и место рождения Богородицы.
  • Пройдем по стопам Христа по Крестному пути, войдем в Храм гроба Господня, где желающие смогут освятить на камне миропомазания.
  • Увидим место распятия — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
  • Зайдем в Кувуклию, где Иисус лежал 3 дня.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На остановке трамвая у дамасский ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 ноября 2019
Орна, спасибо большой от нашей компании за столь увлекательный день в Иерусалиме! Рекомендую! Гид работает от души, вы точно будете довольны!
11 ноября 2019
Орна прекрасный экскурсовод. Организация экскурсии очень продумана, в т.ч. транспорт и техническое оснащение. Информация очень интересная по содержанию и преподнесению ее Орной. Мы были на экскурсии с друзьями (7 человек) и все в восторге. Заказывали у нее 2 экскурсии. Мы задавали много дополнительных вопросов, узнали о быте и жизни евреев. Орна очень
внимательна к каждому члену группы. Огромное спасибо. Очень рекомендую.
21 октября 2019
Очень хорошая, информативная экскурсия, посетили много очень мест, узнали много нового и интересного, рекомендую!
12 мая 2019
Нам очень понравилось!! ;)
Смело рекомендую всем, для кого история первостепенна. Орна прекрасно оперирует фактами, может рассказать о событиях с разных точек зрения, может составить наиболее оптимальный маршрут! Очень-очень!
Спасибо большое!
2 апреля 2019
Орна однозначно лучший гид! Не буду повторять хваленые отзывы, а отмечу маленькую деталь. У нее есть наушники! Даже для двоих человек это актуально в шумном городе. Все гиды либо молчат когда идут, либо разговаривпют с одним, а остальным не слышно.
Орну же слышно всегда и везде
13 января 2019
Весьма содержательно и достойно. Нет сомнения, что сами мы и половины бы не посмотрели. Отличная основа для самостоятельной прогулки в следующие дни. Орна также дала полезные советы по поездке в Вифлеем на рождество. Следует учесть, что гид - не христианка, к христианским святыням относится с несомненным уважением, но в христианских обрядах не участвует. Это не мешает ей при этом помочь своим спутникам прикоснуться ко всем святыням, освятить свечи и так далее. Орна в явном виде рекомендовала ресторан и магазин для посещения. Гуляя потом самостоятельно, мы убедились, что эти ресторан и магазин как минимум не хуже прочих, а, скорее всего, заметно лучше тех, что лежат на дороге туристов.
28 декабря 2018
Не смотря на плохую погоду наш гид Орна сделала все возможное , чтобы экскурсия осталась незабываемой. Было максимально комфортно и интересно. Очень грамотный ГИД , много знает дополнительного материала. Очень понравилось. Обязательно буду рекомендовать всем своим знакомым.
26 ноября 2018
Большая для нас удача, что нашим гидом была Орна. Многочасовая экскурсия пролетела очень быстро.
Вся наша семья выражает большую признательность за прекрасный день.
Орна, большое вам спасибо.
9 сентября 2018
Экскурсия нам понравилась. Орна очень грамотный и высокообразованный гид, она владеет обширными и глубокими историческими знаниями. Экскурсия была очень хорошо продумана и организована, и мы смогли побывать во всех важных для христианина местах.
Я думаю экскурсия очень понравится людям, которые хотели бы прикоснуться к истокам христианства и историческим событиям того времени.
6 мая 2018
Замечательная экскурсия, выше всяких похвал. Мы были в восторге! Продуманный маршрут, много очень интересной информации, учтены все наши пожелания. Орна - великолепный гид, опытный, знающий, внимательный, к тому же, с прекрасным чувством юмора.
До этого были на групповой экскурсии по Иерусалиму. Поэтому можем сравнивать. И без Орна мы бы не узнали почти ничего!
Очень благодарны за такую великолепную экскурсию!
Ещё 6 отзывов

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