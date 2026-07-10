Экскурсия по некрополису Иерусалима приглашает вас прикоснуться к истории и ритуалам древнего мира.
Участники смогут посетить погребальные пещеры VIII века до нашей эры, пройти по Кедронской долине и узнать о местах человеческих жертвоприношений. Также возможно посещение музея Менахема Бегина, где собраны материалы о жизни в Палестине и Израиле.
Экскурсия проводится в пешеходном формате, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой древнего города
Участники смогут посетить погребальные пещеры VIII века до нашей эры, пройти по Кедронской долине и узнать о местах человеческих жертвоприношений. Также возможно посещение музея Менахема Бегина, где собраны материалы о жизни в Палестине и Израиле.
Экскурсия проводится в пешеходном формате, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой древнего города
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Погружение в историю древнего Иерусалима
- 📜 Чтение слов древних пророков
- 🏺 Посещение погребальных пещер
- 🗺 Прогулка по Кедронской долине
- 🏛 Визит в музей Менахема Бегина
Что можно увидеть
- Погребальные пещеры
- Геена огненная
- Кедронская долина
- Музей Менахема Бегина
Описание экскурсии
- Вы увидите погребальные пещеры 8 века до нашей эры: спуститесь в Геену огненную, где прочтёте слова древних пророков.
- Посмотрите на места человеческих жертвоприношений и побываете в Кедронской долине, где находятся древние монументы времён Второго Храма.
- Пройдёте по новому подвесному мосту над Кедронским ущельем и посетите библейскую ферму (если она будет открыта). По возможности мы также зайдём в Гефсиманский сад и гробницу Девы Марии.
- Кроме того, при желании вы посетите музей Менахема Бегина, где собранны материалы, рассказывающие о жизни в Палестине в 1930-1948 гг. и в Израиле до 70-х годов.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Сбор у Мельницы Моше Монтифьери в Мишкенот Шеананим.
- Стоимость билетов в музей Менахема Бегина — 25-20 шекелей.
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия и уникальным, влюбленным в свою профессию гидом! Орна деликатна, предупредительный, обладает массой полезных знаний в самых широких областях! Мы остались очень довольны, однозначно рекомендую!
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С
Очень понравилась экскурсия с Орной. Увидели все что хотели и даже больше! Маршрут был составлен превосходно. Было очень приятно что в канун праздника Ханука Орна нам принесла суфганиет) Огромное спасибо за экскурсию Орна
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Т
Я хотела нестандартный маршрут, посмотреть места, в которые сама не пойду. Этот маршрут полностью соответствовал моим ожиданиям. Услышали много новых фактов и ньюансов
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Д
Орне - огромная благодарность. Было очень интересно и не тривиально. Она человек энциклопедических знаний. Рекомендую всем, кому не лень думать.
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