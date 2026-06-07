6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Иерусалим поражает своим многообразием и духовной атмосферой. Экскурсия начинается у Яффских ворот, где вы отправитесь в путешествие по Старому городу. Сионская гора, где произошли Тайная вечеря и сошествие Святого Духа,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение главных святынь
- 📜 Узнать историю Иерусалима
- 🙏 Загадывание желания у Стены Плача
- 👣 Прогулка по узким улочкам
- 🔍 Открытие многоликого города
Что можно увидеть
- Сионская гора
- Успенский собор
- Горница Тайной вечери
- Гробница царя Давида
- Еврейский квартал
- Стена Плача
- Храм Гроба Господня
Описание экскурсии
Многоликий Иерусалим
Мы встретимся у Яффских ворот и отправимся исследовать Старый город. В программе экскурсии:
- Сионская гора — вы посетите место, где, по преданию, произошли Тайная вечеря и сошествие Святого Духа на апостолов.
- Успенский собор — я раскрою, кому посвящена эта величайшая христианская святыня.
- Горница Тайной вечери — именно здесь Иисус совершил с апостолами первое таинство причастия: претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы.
- Гробница царя Давида — вы узнаете, почему эту святыню почитают приверженцы трех основных мировых религий.
- Еврейский квартал — здесь вы увидите ультраортодоксальных жителей города и услышите об особенностях их жизни.
- Стена Плача — считается, что посещение этого места приносит большую удачу. Если вложить в Стену записку с желанием, оно обязательно сбудется!
- Храм Гроба Господня — вы посетите главную христианскую святыню в мире. Место, где Иисус был распят, похоронен и воскрес из мертвых.
Организационные детали
- Обратите внимание: если вы бронируете экскурсию на 1 человека, то оставшуюся часть оплаты за экскурсию нужно перевести гиду заранее (минимум за 2 дня до экскурсии)!
- Дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Всем привет! Давайте знакомиться — я Нина, гид в Израиле. В этой красивой, ни на что не похожей стране я живу уже 24 года, за которые она стала моим домом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо, Нина. Всё было супер 👍.
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С
Экскурсия «знакомство с Иерусалим» оказалась невероятно интересной и захватывающей! Пейзажи открывались один живописнее другого, а гид рассказывал с таким увлечением, что хотелось слушать бесконечно. Мы узнали много нового о истории и культуре этого региона и почувствовали особую атмосферу святых мест. Поездка оставила яркие впечатления и вдохновение вернуться сюда снова.
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Нам очень понравился тур с Ниной. Она настоящий профессионал и прекрасный оратор. Мы провели 3 часа вместе и узнали столько всего нового и увлекательного об Иерусалиме. Я рекомендую данный тур всем кто хотел бы качественно и познавательно провести время в старом городе и узнать его многовековую историю.
+1
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всё хорошо
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М
Замечательная экскурсия! Спасибо Нине! Познавательно, комфортно и душевно.
+2
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С
Все прошло отлично. Всем было очень интересно, даже ребенку 6 лет. Мы не заметили как прошли три часа
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