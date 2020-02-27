6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем привет! Давайте знакомиться — я Нина, гид в Израиле. В этой красивой, ни на что не похожей стране я живу уже 20 лет, за которые она стала моим домом. Переехав в Израиль, я влюбилась в него, поэтому усердно изучала все, что связано с историей страны и ее народами. В процессе поняла, что хочу делиться вдохновением, эмоциями и ощущениями. Сейчас с большой радостью знакомлю путешественников с интересными местами Израиля. Каждую прогулку стараюсь cделать яркой, впечатляющей и особенной. До встречи!
Наше знакомство с Иерусалимом началось со встречи с Ниной. Экскурсия была содержательной, познавательной и не утомительной по времени. Три часа пробежали довольно быстро. Для четверых туристов - это самый удобный формат. Максимальное количество участников 6 человек - продуманная и вынужденная мера, так как при отсутствии аутогида большее количество людей не добавляло бы комфорта ( улочки узкие, туристов много), приходилось бы ждать отстающих... . А так все прошло организованно и без лишней суеты. Нина - эрудированный экскурсовод и просто приятный человек. Рекомендую.
Оксана
22 февраля 2020
Нина прекрасный рассказчик. Масса исторических фактов, абсолютное погружение в ход исторических событий. Экскурсия была построена, исходя из наших предпочтений и пожеланий.
Неспешно, комфортно. Очень рекомендую. Идеально для индивидуального тура.
Anna
12 января 2020
Нина - отличный гид! Знающая, внимательная к участникам, гибкая к просьбам. Гуляли с детскими колясками и Нина максимально оптимизировала наш путь, насколько это возможно в Иерусалиме. Экскурсия была интересная и человеческим языком.
Anna
11 января 2020
Для первого знакомства с Иерусалимом -это был отличный выбор. Нам с мужем понравилось, навряд ли мы сами смогли бы столько узнать при первом знакомстве с Иерусалимом. Нина -интересный, грамотный гид, помогла сориентироваться мне в том, что я хочу посмотреть в первую очередь самостоятельно. Для тех, кто о достопримечательностях Старого города знал мало,- экскурсия интересная, познавательная. Рекомендую, т.к. когда первый раз попадаешь в такой город, сложно сориентироваться и увидеть основное. Спасибо большое.
Мария
22 ноября 2019
Отличный вариант для первого знакомства с городом, особенно если вы до того не утруждались поиском информации самостоятельно и не слишком интересовались историей. Мы обошли основные достопримечательности города, составили себе четкое представление о его топографии и запомнили основные вехи истории и связанные с ними места. Были с ребенком, поэтому такой индивидуальный подход был нам очень удобен, никто не успел заскучать. Общение с Ниной было приятным, легким, благодаря ей мы успели увидеть почти все, что хотели! Спасибо большое))) и после окончания экскурсии её рекомендации нам очень помогли продолжить осмотр города и окрестностей!
Алена
10 ноября 2019
Нам понравилось! Сами бы мы не смогли пройти этим маршрутом.
Посетить самые интересные места за пределами Старого города в компании профессионального гида
Древний и современный, мистический и бесхитростный, шумный и расслабленный, Иерусалим очарует любого. Вы погуляете по самой длинной артерии города — улице Яффо — посетите живописные парки на горных склонах, проникнетесь колоритом рынка Махане Иуда и раскроете историю страны в музее Израиля.
История Старого города и его кварталов на душевной прогулке
Я покажу вам весь Иерусалим, таким, каким я вижу этот древний величественный город трех мировых религий. Мы пройдем по мусульманскому, еврейскому, христианскому и армянскому кварталам, посетим храм Гроба Господня и место последней трапезы Иисуса Христа, поговорим об истории Стены Плача и разрушения Второго Храма, а также посмотрим, как живут ортодоксальные иудеи.
Большая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Посмотреть весь Старый Город за один день пешком — задача не простая, но очень интересная. Мы посетим 4 церкви, 2 синагоги и 2 мечети, одну панорамную площадку. Я отвечу на многие вопросы и доступно объясню непонятное. Для этих целей у меня с собой визуальные пособия и достаточный преподавательский опыт. Но скучно вам не будет.
Подняться на Голгофу и Сион, прикоснуться к стене Плача и пройти по следам жизни Иисуса
Иерусалим в моей экскурсии заговорит с вами запахами ладана и мирта, громкими криками восточных торговцев, узкими улицами, чашкой ароматного кофе с кардамоном, вкусной кунжутной булочкой и мудростью, исходящей из камней мостовых и домов. Притронувшись ко всему этому, вы действительно поймете, почему такой древний, 5000-летний город, остался таким волнующим и поныне.
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
На этой экскурсии Иерусалим раскроется перед вами как колыбель трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Вы узнаете их историю, прикоснетесь к древнейшим реликвиям, поймете значение этих мест не только для верующих, но и для всего мира и увезете с собой частичку Иерусалимского света в сердце.
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
При общении с туристами, приезжающими в Израиль из разных стран, и жителями этой страны, к которым приехали друзья или родственники, часто встречается проблема — нехватка времени. Именно для таких людей разработана данная однодневная экскурсия. В течении 5-6 часов вы посетите Храм Рождества Христового, Храм Гроба Господня и Стену Плача. Увидите самые святые места для каждого христианина и прикоснетесь к древним камням, которые помнят события 2000-летней давности.