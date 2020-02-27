6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отличный вариант для первого знакомства с городом, особенно если вы до того не утруждались поиском информации самостоятельно и не слишком интересовались историей. Мы обошли основные достопримечательности города, составили себе четкое представление о его топографии и запомнили основные вехи истории и связанные с ними места. Были с ребенком, поэтому такой индивидуальный подход был нам очень удобен, никто не успел заскучать. Общение с Ниной было приятным, легким, благодаря ей мы успели увидеть почти все, что хотели! Спасибо большое))) и после окончания экскурсии её рекомендации нам очень помогли продолжить осмотр города и окрестностей!