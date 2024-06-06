1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Святые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
«В расскажу об основании города и том, как история Иерусалима неразрывно связана с религией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иерусалимом: путешествие по святым местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив его священные места и узкие улочки. Незабываемое путешествие ждет вас
«Храм Гроба Господня — вы посетите главную христианскую святыню в мире»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Символ Израиля золотую менору — копию знаменитого светильника, похищенного римскими легионерами из Иерусалимского храма»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Увидите мечеть Эль-Акса, одну из главных святынь ислама наряду с сооружениями Мекки и Медины, и еврейскую иешиву»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«Таким образом, вы поймете, какое значение имеет гора в религиозном мире, как связывает три разные конфессии и из каких событий, происходивших здесь, сложились религиозные устои и традиции, известные в наши дни»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
«В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
«Мы посетим 4 церкви, 2 синагоги и 2 мечети, одну панорамную площадку»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
«Пройдем по стопам Христа по Крестному пути, войдем в Храм гроба Господня, где желающие смогут освятить на камне миропомазания»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
«Вы посетите четыре знаменитые сефардские синагоги, построенные выходцами из Испании, и узнаете, какие загадки прячутся за их фасадами»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Град Давида - исток Иерусалима: путешествие сквозь тысячелетия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Граду Давида, где каждый камень хранит истории древнего Иерусалима
«Мы сравним мудрость царей Давида и Соломона и порассуждаем, почему Соломон именно в Иерусалиме построил свой храм»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
«Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня»
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€200 за всё до 35 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
«Монастырь Герасима — вы посетите легендарный греческий храм и услышите, как жили на Святой земле первые христианские отшельники»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим: путешествие по святым местам трех мировых религий
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, где каждый камень рассказывает историю. Вас ждет путешествие по святым местам, наполненное глубокими переживаниями
Начало: Иерусалим
«Мы посмотрим на расписные двери еврейских синагог, а также посетим самое главное место для христиан всего мира: храм Гроба Господня»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Некрополис Иерусалима: Индивидуальное Путешествие в Сердце Истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Некрополису Иерусалима, где каждый шаг открывает страницы древней истории
«Посмотри на места человеческих жертвоприношений, пройдем по Кедронской долине, где находятся древние монументы времен Второго Храма»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
«Принято считать, что это исключительно паломнический маршрут и повторение Крестного Пути — акт людей религиозных»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350€298 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
«Рано утром мы выедем из Иерусалима на восток в Иудейскую пустыню, где посетим монастырь Святого Герасима и поговорим о начале монастырского движения»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«На нашей прогулке вы сможете посетить всемирно известные исторические и религиозные объекты города, услышать истории об их основании и значении и проникнуться атмосферой духовности»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
«Полюбуемся священным бассейном Шилоах (Силоам), пройдемся по главной улице города времен второго Храма»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Предлагаем увидеть места, где разворачивались события Библии. Узнайте истории, которым тысячи лет, и посетите святые места Иерусалима
Начало: У вашего отеля
«В Вифлееме посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
«Храм Рождества Христова в ВифлеемеРусский Спасо-Вознесенский монастырьСтопочку (Место вознесения)Гробницы ПророковКатолическую церковь Доминус ФлевитРусский Монастырь Марии Магдалины»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€500 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
«Многие историки и богословы считают иудаизм древнейшей монотеистической религией из всех существующих в наше время — конечно, о глубине и сложности этого вероучения и говорить не приходится»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
13 часов
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Мёртвое море, во время которого мы посетим древние архитектурные и религиозные памятники, а также насладимся природой здешних мест»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€700 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Но самое главное — мы попытаемся понять взаимосвязь великих культур: мы начнём наш маршрут в мечети Вознесения — с места, откуда вознёсся еврей, почитаемый христианами богом, а мусульманами — пророком»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
«Вид на Храмовую и Сионскую гору, Храм Гроба Господня, Долину Страшного Суда, Старый Город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по святым местам: Эйн-Карем и Вифлеем, Иерусалим
Откройте для себя духовное наследие Иерусалима, посетив Эйн-Карем и Вифлеем, где история оживает
Начало: По договоренности
«Горницкий Монастырь — русский монастырь в Эйн Кареме»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«Увидим третью по значимости святыню Ислама Мечеть Аль Акса Затем мы спускаемся с вами к величайшей святыне Иудаизма —Стене Плача, уцелевшей после разрушения второго Храма римлянами в семидесятом году новой эры»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Галилея и Назарет: увлекательное путешествие по следам Христа
Погрузитесь в историю религии, посетив Назарет и Галилейское море. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древности
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
«В Галилее, на северной оконечности Галилейского моря (озера Кинерет), находится храм Двенадцати Апостолов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
«• Купол Скалы и мечеть Аль-Акса — вид с обзорной площади»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Вид на Храмовую гору, Сионскую гору, Кедронскую долину, Храм Гроба Господня, западный город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по Иерусалиму. Посетите Сионскую Гору, Храм Гроба Господня и Стену Плача, узнайте историю и культуру города
«Мы посетим часовню Гроба Господня, Храм Воскресения, Храм Голгофы, а также увидим святилища и монастыри нескольких религиозных сообществ»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 11:00
$35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим: путешествие по святыням ислама - Аль-Харам аль-Шариф и многое другое
Уникальная возможность познакомиться с исламским наследием Иерусалима, включая посещение ключевых святынь
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Начнем день с посещения аль-Харам аль-Шариф (Храмовая гора): посетим аль-Масджид Кубат аль-Сахра (купол над Скалой) и посетим аль-Масджид аль-Акца (мечеть Отдаленная)»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим еврейский и немного иудаизма: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Иерусалима, посетив его знаковые места: от Города Давида до Стены Плача и уникальных синагог
Начало: По договоренности
«На площади рядом посмотрим на местных жителей и самостоятельных деток из религиозных семей»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
«Увидим все семь ворот — Яффские, Шхемские, Цветочные, Золотые, Мусорные, Сионские, Новые, а так же протестантскую Голгофу, Иосафатову долину, Масличную гору, Гефсиманию, Сионскую гору, мечеть Аль-Акса, церковь Крика Петуха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Обратите внимание, что одежда должна быть скромной и покрывать ноги и плечи для входа в религиозные места»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках сакрального: уникальное путешествие по святым местам Иерусалима
Загадки древних религий, тайны Храмовой горы и Храма Гроба Господня ждут вас в увлекательной экскурсии по Иерусалиму
Начало: По договоренности
«В еврейском Храме, построенном царем Соломоном каждый день приносили жертвы Господу»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
За Крестом! (грузинский след в Иерусалиме)
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив монастырь Креста. Узнайте о грузинском наследии и тайнах, скрытых в этом уникальном месте
Начало: По договоренности
«Дерево выросло, и его срубили, хотели использовать при строительстве еврейского Храма, который построил мудрый царь Соломон в 10 веке до н»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по кибуцу в Иерусалиме: история, культура и традиции
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по кибуцу Иерусалима, где история и современность переплетаются в удивительную симфонию
Начало: Кибуц Рамат Рахель или по договоренности с гидом
«Первопроходцы собирались восстановить связь между евреем и землей, утерянную за две тысячи лет изгнания, и жить в гармонии с национальными и религиозными традициями»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк6 июня 2024Очень компетентный экскурсовод, хорошо построила маршрут, рассказала очень много неизвестной нам информации,подробно и что немаловажно хорошим грамотным русским языком.
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЕЕлена17 мая 2024Очень понравилась гид Ирина, хорошая речь, знание истории и просто очень приятная девушка. Рекомендую.
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- ВВладимир13 апреля 2024Великолепная экскурсовод. Содержательная, эмоциональная экскурсия. Много раз бывал старым городе и, несмотря на это, узнал много нового. С у довольствием буду рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода Ирину
- ТТаня10 апреля 2024Прекрасная Нина! Очень хорошо построен маршрут, все интересные места пройдены, все вопросы получили ответы, моей семье очень понравилось. Темп очень комфортный, не быстро, чтобы все можно рассмотреть. Рекомендую!
- ММатвей8 апреля 2024Ирина замечательный человек и экскурсовод! Нашла подход к целой семье так, что даже маленькому ребенку было все интересно. У нас остались самые замечательные впечатления и незабываемые воспоминания от старого города Иерусалима! Узнали много всего интересного и тайного, благодаря Ирине! Еще раз спасибо вам)
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ЛЛина13 марта 2024Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Святые места»
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