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«Если рай находится на земле Израиля, то его вход — Бейт-Шеане»

Люди здесь жили с незапамятных времен, потому что место очень хорошее: есть источник воды — река. На Ближнем Востоке воды мало, но там, где она есть у хороших хозяев земля превращается в райский сад. На этом «бонусы» хорошего расположение не заканчиваются: долина Бейт-Шеана — это место пересечения двух главных торговых путей, пролегающих по территории земли Израиля: царской дороги и морской. Хорошо жить на Востоке: лежишь на солнышке, двумя руками стрижешь купоны от торговли, а в рот тебе падают сладкие фрукты! Поселение в Бейт Шеане зародилось на небольшом стратегически высоком холме, там археологи нашли руины построек периода неолита, а также периода Бронзового века, когда здесь жили ханаане, а позднее египетские завоеватели (12 век до н. э.). Почему на высоком холме? Да потому что, «хорошо жить не запретишь, но помешать можно», вокруг много завистников, от которых приходилось то и дело оборонятся.

Бейт Шеан настолько древний, что, конечно, он упоминается и в Библии! Во-первых, когда израильские племена входят в Землю Обетованную, Земля делится между двенадцатью коленами Израиля, Бейт Шеан отходит к колену Менаше, но, увы, они так и не сумели покорить город. Следующее упоминание о Бейт Шеане мы встречаем в книге пророка Самуила, где рассказывается, как погиб первый еврейский царь Саул. Тело Саула вывесили враги на стенах Бейт Шеана. Однако расцвет города, несомненно, выпадает на римский и византийский периоды. В это время город переименовали в Скитополис или Скифополис. Этот город-курорт облюбовали себе скифские воины-ветераны. Скифы (да, да, те самые «с раскосыми и жадными очами»), по праву считались отличными лучниками и храбрыми воинами, поэтому их любили нанимать в свою армию Александр Македонский, Птолемеи, римляне…

Город заговорил преимущественно на греческом, хотя то тут, то там, вы могли бы услышать арамейский, латынь… Скитополис стал эллинистическим богатым городом, в котором помимо греков с удовольствием селились евреи, добрые и злые самаритяне, все бурлило и кипело! Судя по археологическим находкам город походил на город-курорт, город-праздник! Судите сами: археологи обнаружили здесь самые большие на территории Израиля римские бани. Римская баня — это развлечение на целый день, тут тебе и спортзал, и массаж, и сауна, и бассейн. Раз ты уже чистый, то можешь прогуляться по прекрасным улицам с колонами, сделать шопинг, заодно посетить бордель, а вечером сходить в театр или на ипподром. Возвращаясь домой, ты мог бы остановиться возле тихого бассейна, в котором по замыслу архитекторов, как в зеркале, отражались шикарные колоны. О чем мечтают архитекторы, когда строят то, что отражается в воде, как в Таж Махале или Вашингтоне возле памятника Линкольна?. . Наверное, они мечтают о персидских садах, отражавшихся в воде и ставшими синонимом рая!

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