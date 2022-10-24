Звезда и смерть Бейт-Шеана

Огромный древний город Бейт-Шеан был уничтожен в одночасье землетрясением 749 года

Огромный древний город Бейт-Шеан был уничтожен в одночасье землетрясением 749 года.

Сгинул город, про который говорил в III веке рабби Шимон бен Лахиш: «Если рай находится на земле Израиля, то его вход — Бейт-Шеане».
Звезда и смерть Бейт-Шеана
Звезда и смерть Бейт-Шеана
Звезда и смерть Бейт-Шеана
Звезда и смерть Бейт-Шеана
Звезда и смерть Бейт-Шеана
Звезда и смерть Бейт-Шеана
Звезда и смерть Бейт-Шеана

Что вас ожидает 🤩

  • Римская Баня
  • Бордель
  • Центральные улицы римского периода
  • Языческие храмы
  • Римский мост
  • Театр
  • Латрина
  • Древний Тель Бейт Шеана (Городище)
  • Форум
  • Монументы Бейт Шеана
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Описание

Что вас ожидает:

«Если рай находится на земле Израиля, то его вход — Бейт-Шеане»
Люди здесь жили с незапамятных времен, потому что место очень хорошее: есть источник воды — река. На Ближнем Востоке воды мало, но там, где она есть у хороших хозяев земля превращается в райский сад. На этом «бонусы» хорошего расположение не заканчиваются: долина Бейт-Шеана — это место пересечения двух главных торговых путей, пролегающих по территории земли Израиля: царской дороги и морской. Хорошо жить на Востоке: лежишь на солнышке, двумя руками стрижешь купоны от торговли, а в рот тебе падают сладкие фрукты! Поселение в Бейт Шеане зародилось на небольшом стратегически высоком холме, там археологи нашли руины построек периода неолита, а также периода Бронзового века, когда здесь жили ханаане, а позднее египетские завоеватели (12 век до н. э.). Почему на высоком холме? Да потому что, «хорошо жить не запретишь, но помешать можно», вокруг много завистников, от которых приходилось то и дело оборонятся.
Бейт Шеан настолько древний, что, конечно, он упоминается и в Библии! Во-первых, когда израильские племена входят в Землю Обетованную, Земля делится между двенадцатью коленами Израиля, Бейт Шеан отходит к колену Менаше, но, увы, они так и не сумели покорить город. Следующее упоминание о Бейт Шеане мы встречаем в книге пророка Самуила, где рассказывается, как погиб первый еврейский царь Саул. Тело Саула вывесили враги на стенах Бейт Шеана. Однако расцвет города, несомненно, выпадает на римский и византийский периоды. В это время город переименовали в Скитополис или Скифополис. Этот город-курорт облюбовали себе скифские воины-ветераны. Скифы (да, да, те самые «с раскосыми и жадными очами»), по праву считались отличными лучниками и храбрыми воинами, поэтому их любили нанимать в свою армию Александр Македонский, Птолемеи, римляне…
Город заговорил преимущественно на греческом, хотя то тут, то там, вы могли бы услышать арамейский, латынь… Скитополис стал эллинистическим богатым городом, в котором помимо греков с удовольствием селились евреи, добрые и злые самаритяне, все бурлило и кипело! Судя по археологическим находкам город походил на город-курорт, город-праздник! Судите сами: археологи обнаружили здесь самые большие на территории Израиля римские бани. Римская баня — это развлечение на целый день, тут тебе и спортзал, и массаж, и сауна, и бассейн. Раз ты уже чистый, то можешь прогуляться по прекрасным улицам с колонами, сделать шопинг, заодно посетить бордель, а вечером сходить в театр или на ипподром. Возвращаясь домой, ты мог бы остановиться возле тихого бассейна, в котором по замыслу архитекторов, как в зеркале, отражались шикарные колоны. О чем мечтают архитекторы, когда строят то, что отражается в воде, как в Таж Махале или Вашингтоне возле памятника Линкольна?. . Наверное, они мечтают о персидских садах, отражавшихся в воде и ставшими синонимом рая!

Важная информация:

Часы работы Лето: 08.00-17.00 Июль-август: 08.00-18.00 Пят. и перед праздником: 08.00-16.00 Зима: 8.00-16.00 Пят. и перед праздником: 08.00-15.00 Вход за час до закрытия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус и пр.)
  • Транспортные расходы
  • Входные билеты. Цена: взрослый — 40 шек, ребенок — 24 шек, пенсионер — 20 шек, группа более 30 чел — 36 шек, дети — 22 шек, для инвалидов есть электрокар бесплатно
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Часы работы Лето: 08.00-17.00 Июль-август: 08.00-18.00 Пят. и перед праздником: 08.00-16.00 Зима: 8.00-16.00 Пят. и перед праздником: 08.00-15.00 Вход за час до закрытия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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