Храмовая гора

Узнать значение горы для трех религий и понять, как ее события повлияли на жизнь современных людей

Храмовая гора — уникальное место, которое является священным для иудеев, христиан и мусульман. На экскурсии со мной вы увидите наследие трех религий и узнаете, какое значение гора имеет для этих конфессий. Я расскажу, какие исторические события происходили здесь и как они отразились на современных устоях и образе жизни людей во всем мире.