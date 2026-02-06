Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Мёртвое море, во время которого мы посетим древние архитектурные и религиозные памятники, а также насладимся природой здешних мест.
Описание экскурсии
Программа
- Выезд из Иерусалима. С Иерусалимских гор к Мёртвому морю ведёт древняя Красная дорога. На протяжении тысячелетий по ней двигались армии, шли паломники и тянулись караваны купцов. Своё название дорога получила из-за цвета камней, окрашенных человеческой кровью.
- Посетим самый древний город Израиля, чей возраст насчитывает 9000 лет, — Иерихон. Осмотрим раскопки библейских стен, дворец Халифа Хишама, сикомору и источник, воды которого очистил пророк Илия.
- Поднимемся на фуникулёре в монастырь на горе Каранталь. Согласно христианской традиции, именно здесь дьявол искушал Иисуса.
- Подойдём к реке Иордан в том самом месте, где произошло множество чудес: Иоанн призывал народ к покаянию, Иисус принял крещение, и на него сошёл Святой Дух, а воды расступились перед последователями Моисея. Желающие смогут окунуться в реку и обновить обряд крещения.
- Затем нас ждёт 3 часа на Мёртвом море, где можно приобрести лечебную косметику на его основе. После купания вы сможете вернуться в Иерусалим или остаться для дальнейшего отдыха.
Организационные детали
- Для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Обратите внимание, что лучшее время для начала этой поездки — 7 утра. Это поможет нам избежать пробок.
- Для посещения монастыря женщинам нужно быть в длинных юбках, мужчинам — брюках.
Дополнительные расходы
- входные билеты на пляж — 60 шекелей/чел.
- Канатная дорога — 60 шекелей/чел.
- Дворец Хишама — 15 шекелей/чел.
- посещение источника — 15 шекелей/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Очень разнообразная, интересная! Гид Орна- рассказывает потрясающе! рекомендуем!
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А
Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно
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