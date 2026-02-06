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Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море

Где камень помнит пророков, а вода дарует очищение
Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Мёртвое море, во время которого мы посетим древние архитектурные и религиозные памятники, а также насладимся природой здешних мест.
5
2 отзыва
Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море
Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море
Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море

Описание экскурсии

Программа

  • Выезд из Иерусалима. С Иерусалимских гор к Мёртвому морю ведёт древняя Красная дорога. На протяжении тысячелетий по ней двигались армии, шли паломники и тянулись караваны купцов. Своё название дорога получила из-за цвета камней, окрашенных человеческой кровью.
  • Посетим самый древний город Израиля, чей возраст насчитывает 9000 лет, — Иерихон. Осмотрим раскопки библейских стен, дворец Халифа Хишама, сикомору и источник, воды которого очистил пророк Илия.
  • Поднимемся на фуникулёре в монастырь на горе Каранталь. Согласно христианской традиции, именно здесь дьявол искушал Иисуса.
  • Подойдём к реке Иордан в том самом месте, где произошло множество чудес: Иоанн призывал народ к покаянию, Иисус принял крещение, и на него сошёл Святой Дух, а воды расступились перед последователями Моисея. Желающие смогут окунуться в реку и обновить обряд крещения.
  • Затем нас ждёт 3 часа на Мёртвом море, где можно приобрести лечебную косметику на его основе. После купания вы сможете вернуться в Иерусалим или остаться для дальнейшего отдыха.

Организационные детали

  • Для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
  • Обратите внимание, что лучшее время для начала этой поездки — 7 утра. Это поможет нам избежать пробок.
  • Для посещения монастыря женщинам нужно быть в длинных юбках, мужчинам — брюках.

Дополнительные расходы

  • входные билеты на пляж — 60 шекелей/чел.
  • Канатная дорога — 60 шекелей/чел.
  • Дворец Хишама — 15 шекелей/чел.
  • посещение источника — 15 шекелей/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
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известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Казаковцева
Отличная экскурсия! Очень разнообразная, интересная! Гид Орна- рассказывает потрясающе! рекомендуем!
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А
Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно
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не устали. Также было очень приятно, что Орна смогла грамотно спланировать маршрут экскурсии с тем чтобы мы смогли посмотреть наиболее интересные музеи/ памятники в течение дня и с учётом укорочённого зимнего расписания

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