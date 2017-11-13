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  3. 2 дня на Мертвом море

Древние города, синагоги и крепости, река Иордан и Кумран — тур по местам культурного наследия

ORNA
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ORNA – ваш гид
Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Мертвое море, во время которого мы посетим древние архитектурные и религиозные памятники, а также насладимся природой здешних места.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море

Программа

День первый

  • Выезд из Иерусалима. С Иерусалимских гор к Мертвому морю ведет древняя Красная дорога. На протяжении тысяч лет по ней шагали армии, шли пилигримы и караваны купцов. Дорогу назвали так из-за цвета ее камней, окрашенных человеческой кровью.
  • В музее Доброго Самаритянина мы прочтем, обсудим и поймем одноименную библейскую притчу. Увидим мозаики древних синагог и церквей, которые собраны со всего Израиля.
  • Заедем в самый древний в Израиле город Иерехон, которому уже 9000 лет. Осмотрим раскопки библейских стен и дворец Халифа Хишама, Сикамору и источник, воды которого очистил пророк Илия.
  • Поднимемся на фуникулере на гору Каранталь, в монастырь, где по христианской традиции дьявол искушал Иисуса.
  • Подойдем к водам реки Иордан, в том самом месте, где Иоанн призывал народ очиститься от грехов и где Исус окунулся в воду и снизошел на него дух святой, где воды реки расступились перед учеником Моисея, Исусом Навином. Желающие смогут окунуться и подтвердить свое крещение
  • Вечером отдых в гостинице на берегу Мертвого моря.

День второй

  • Поднимемся в Крепость Масада, последний оплот еврейских повстанцев против Рима.
  • Затем отдохнем в оазисе в пустыне Эйн-Геди.
  • Посетим Кумран, из общины которого произошли идеи коммунизма и монастырского движения за 200 лет до зарождения христианства.
  • Осмотрим магазин-фабрику “AHAVA”, где можно купить косметику Мертвого моря. и после купания в Мертвом море вы сможете вернуться в Иерусалим или продолжить свой отдых здесь.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что лучшее время для начала этой поездки — 7 утра. Это поможет нам избежать пробок.
  • Транспортные расходы оплачиваются дополнительно (водителю на месте) — точную сумму уточняйте в переписке. Также в стоимость не включены входные билеты.
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море
2 дня на Мертвом море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 ноября 2017
Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно не устали. Также было очень приятно, что Орна смогла грамотно спланировать маршрут экскурсии с тем чтобы мы смогли посмотреть наиболее интересные музеи/ памятники в течение дня и с учётом укорочённого зимнего расписания

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