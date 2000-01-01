Lena C. проводит ещё 3 экскурсии

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Иудейские древности

Lena C.
Lena C. – Гид из Иерусалима
Иудейские древности
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $260 за человека

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Иудейские древности
Иудейские древности
А Вы знаете, что сегодняшние стены Старого Города Иерусалима совсем даже не старые? Они только приблизительно повторяют контур города, отстроенного римским императором Адрианом во 2 веке?
Иерусалим, времен царя Давида располагался за пределами сегодняшней южной стены. Сегодня здесь национальный парк 🌳. Здесь мы прикоснемся к остаткам величественной крепости, возможно дворца самого Давида и административного центра столицы ⭐️. Отсюда мы спустимся к источнику Гихон, который снабжал древний город 🏙️ водой и пройдем по одному из древних подземных ходов.
Покинув город Давида, мы зайдем в Старый город через Мусорные Ворота, приложимся к намоленным тысячилетиями, камням Стены Плача и поднимемся в Еврейский Кварта, один из четырех кварталов Старого Иерусалима, где нас ждет встреча с историческими синагогами: Тиферет Исраэль, Хурва, Рамбана и комплексом сефардских синагог. Музей 🖼 «Сожженный дом».
Преодолев довольно крутой подъем, мы окажемся на горе Сион, на вершине которой находится могила царя Давида. Царь Давид, по праву, является одним из наиболее почитаемых персонажей еврейской истории 📖. Этот царь объединил колена израилевы в единое царство, и утвердил новую столицу государства в Иерусалиме. 50 серебрянных шекелей было заплачено им для выкупа у язычников, за наиболее святое для евреев место, гору Морию. А, действительно ли, ли его могила находится на этом месте? Ведь захоронение царя так никогда и не было найдено… Этим и другими вопросами мы зададимся на горе Сион.
Наша экскурсия ⛳ завершится в долине Гай Бен Хинном, ака Гиенна Огненная. Здесь мы услышим рассказ происхождении названия этой долины и дальнейшей трансформации названия в «Геенну Огненную». В Гай Бен Хинном нас ждет встреча с иерусалимским некрополем, или городом мертвых, который, согласно еврейскому Закону, должен находиться за пределами городских стен. Мы рассмотрим древние захоронения периода Первого Храма и проникнем в магический мир верований древних.
Наша экскурсии 🧭 завершится у Яффских ворот.
Начало
🚩 Jerusalem
Место завершения
🏁 по договоренности с туристом
Иудейские древности
Иудейские древности
Иудейские древности
Иудейские древности
Иудейские древности
Иудейские древности
Иудейские древности
Иудейские древности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Lena C.
Lena C.
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