Lena C. проводит ещё 3 экскурсии

Описание экскурсииА Вы знаете, что сегодняшние стены Старого Города Иерусалима совсем даже не старые? Они только приблизительно повторяют контур города, отстроенного римским императором Адрианом во 2 веке? Иерусалим, времен царя Давида располагался за пределами сегодняшней южной стены. Сегодня здесь национальный парк. Здесь мы прикоснемся к остаткам величественной крепости, возможно дворца самого Давида и административного центра столицы. Отсюда мы спустимся к источнику Гихон, который снабжал древний город водой и пройдем по одному из древних подземных ходов. Покинув город Давида, мы зайдем в Старый город через Мусорные Ворота, приложимся к намоленным тысячилетиями, камням Стены Плача и поднимемся в Еврейский Кварта, один из четырех кварталов Старого Иерусалима, где нас ждет встреча с историческими синагогами: Тиферет Исраэль, Хурва, Рамбана и комплексом сефардских синагог. Преодолев довольно крутой подъем, мы окажемся на горе Сион, на вершине которой находится могила царя Давида. Царь Давид, по праву, является одним из наиболее почитаемых персонажей еврейской истории. Этот царь объединил колена израилевы в единое царство, и утвердил новую столицу государства в Иерусалиме. 50 серебрянных шекелей было заплачено им для выкупа у язычников, за наиболее святое для евреев место, гору Морию. А, действительно ли, ли его могила находится на этом месте? Ведь захоронение царя так никогда и не было найдено… Этим и другими вопросами мы зададимся на горе Сион. Наша экскурсия завершится в долине Гай Бен Хинном, ака Гиенна Огненная. Здесь мы услышим рассказ происхождении названия этой долины и дальнейшей трансформации названия в «Геенну Огненную». В Гай Бен Хинном нас ждет встреча с иерусалимским некрополем, или городом мертвых, который, согласно еврейскому Закону, должен находиться за пределами городских стен. Мы рассмотрим древние захоронения периода Первого Храма и проникнем в магический мир верований древних. Наша экскурсии завершится у Яффских ворот.
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иерусалим
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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