Lena C. проводит ещё 3 экскурсии

А Вы знаете, что сегодняшние стены Старого Города Иерусалима совсем даже не старые? Они только приблизительно повторяют контур города, отстроенного римским императором Адрианом во 2 веке?

Иерусалим, времен царя Давида располагался за пределами сегодняшней южной стены. Сегодня здесь национальный парк 🌳. Здесь мы прикоснемся к остаткам величественной крепости, возможно дворца самого Давида и административного центра столицы ⭐️. Отсюда мы спустимся к источнику Гихон, который снабжал древний город 🏙️ водой и пройдем по одному из древних подземных ходов.

Покинув город Давида, мы зайдем в Старый город через Мусорные Ворота, приложимся к намоленным тысячилетиями, камням Стены Плача и поднимемся в Еврейский Кварта, один из четырех кварталов Старого Иерусалима, где нас ждет встреча с историческими синагогами: Тиферет Исраэль, Хурва, Рамбана и комплексом сефардских синагог. Музей 🖼 «Сожженный дом».

Преодолев довольно крутой подъем, мы окажемся на горе Сион, на вершине которой находится могила царя Давида. Царь Давид, по праву, является одним из наиболее почитаемых персонажей еврейской истории 📖. Этот царь объединил колена израилевы в единое царство, и утвердил новую столицу государства в Иерусалиме. 50 серебрянных шекелей было заплачено им для выкупа у язычников, за наиболее святое для евреев место, гору Морию. А, действительно ли, ли его могила находится на этом месте? Ведь захоронение царя так никогда и не было найдено… Этим и другими вопросами мы зададимся на горе Сион.

Наша экскурсия ⛳ завершится в долине Гай Бен Хинном, ака Гиенна Огненная. Здесь мы услышим рассказ происхождении названия этой долины и дальнейшей трансформации названия в «Геенну Огненную». В Гай Бен Хинном нас ждет встреча с иерусалимским некрополем, или городом мертвых, который, согласно еврейскому Закону, должен находиться за пределами городских стен. Мы рассмотрим древние захоронения периода Первого Храма и проникнем в магический мир верований древних.

Наша экскурсии 🧭 завершится у Яффских ворот.