1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
«Приглашаю вас пройтись со мной по вечернему Иерусалиму»
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€200 за всё до 35 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого рынка Израиля, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На трамвайной остановке Махане йехуда
«В жаркое израильское лето можно встретиться после заката солнца и погулять по ночному рынку»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вперед, за стены: путешествие по историческому Иерусалиму
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его уникальные районы и архитектурные памятники с профессиональным гидом
Начало: На станции трамвая Давидка
«В дни праздника Ханука есть возможность проведения вечерней экскурсии, чтобы полюбоваться древними домами, залитыми светом»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
«Вечером отдых в гостинице на берегу Мертвого моря»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€700 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
«Увидеть ритуал закрытия врат Храма Гроба Господня, зайти в синагогу на вечернюю молитву»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита18 мая 2023Спасибо большое Орне за прекрасно проведенные экскурсии. Брали 3 - 1 в Тель-Авиве и 2 в Иерусалиме. Прекрасно. Рекомендую.
- ААйя5 января 2022Это был приятный экскурс в историю квартала где расположен рынок. Большое спасибо Орне за интересную прогулку.
- ААнжела18 декабря 2021Орна прекрасно владеет информацией, интересно и с юмором преподносит исторические факты. Единственное, что не посоветую, заказывать экскурсию на рынок в пятницу, очень много народу, что естественно для этого дня недели. А внутри него есть что посмотреть, но хотелось убежать оттуда))
- ННаталья30 марта 2018Экскурсия очень понравилась. В Израиле не первый раз, но увидели и узнали много нового и интересного. Орна отлично провела экскурсию
- ААлексей13 ноября 2017Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
- ВВладислав23 марта 2017Орна очень интересный и образованный человек, увлекательный рассказчик. Мне очень понравилось, при случае обязательно еще раз пойду к ней на экскурсию или порекомендую друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Вечерние»
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