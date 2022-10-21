Что вас ожидает:

«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю!» К. Чуковский

Что побудило людей так ужасно поступать: приносить в жертву своих детей? На самом деле в древнем мире человеческие жертвы было вполне нормальным явлением. Прежние жители Земли Обетованной ханаане (хананеи) и все соседние народы были язычниками, главным божеством в их пантеоне богов считался Баал (Ваал), которого часто отождествляют с Молохом. Идола изготовляли с бычей мордой и протянутыми руками, на раскаленные руки идола клали живых младенцев-первенцев, иногда идола изготовляли в виде быка и тогда в его утробу засовывали младенцев. Младенцев буквально поджаривали заживо!

Почему Ветхозаветные пророки подвергают резкой критике языческие культы? Коль скоро Гином упоминается в Ветхом Завете, то его не обойдет стороной Новый Завет и усугубит черный нимб над проклятым местом. В Новом Завете Геенна — это то самое место, которое было куплено за те самые тридцать сребреников. Такую сумму получил Иуда Искариот за предательство Иисуса Христа.

Доказывает ли археология кровавую репутацию этого места, нашли ли «поле кровавых мальчиков» и, какие вообще археологические находки есть в Гей бен Гиноме? Если бы у нас были волшебные очки, позволяющие видеть сквозь землю, то мы бы увидели, что весь склон Гей Бен Гинома похож на сыр с дырками, где погребальные пещеры переходят одна в другую, образуя огромный город мертвых. Здесь был Некрополь, но не для бедных: судя по роскошности погребальных пещер речь идет о захоронениях богатых и знатных людей. Здесь находятся самые красивые погребальные пещеры периода Второго Храма.

Мы сравним технологию погребения периода Второго Храма с технологией погребения более раннего периода — периода Первого Храма. Для чего мы начнем экскурсию с другой точки. История Гей Бен Гинома не заканчивается библейским периодом, о чем свидетельствуют остатки строений разного периода, они тоже видны на поверхности земли. Гей Бен Гином потрясающее место, надеюсь, что, когда его приведут в «туристический вид», оно станет таким же знаковым, как и другие места, упомянутые в Библии.

Важная информация:

Важно правильно экипироваться: удобная одежда и спортивная обувь.