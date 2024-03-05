Индивидуальная
4 часа
Назарет - от библейских времен до современности
Интересные факты и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади Назарета
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Назарет и Галилея Новозаветная
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 марта 2024Очень интересная экскурсия. Вадим знающий и профессиональный экскурсовод. Рекомендуем!
- ЮЮрий3 октября 2023Это был очень интересный и насыщенный день. Галя - очень хороший рассказчик. Маршрут составлен на столько интересно, что гуляя самостоятельно,
- AAleksandra14 апреля 2023Нам очень повезло, что нашим эксурсоводом был Вадим, профессионал своего дела, историк, патриот своей страны и даже певец. Спасибо вам, Вадим! Мы увезли домой самые тёплые впечатления об Израиле.
- ААнна16 ноября 2022Нам экскурсию провела Светлана. Мы опоздали на 30 мин, она нас ждала, а когда встретились, она сказала, что ничего страшного не произошло. Очень интересно рассказывает, знает историю, очень корректна! Профессионал! Я ее буду рекомендовать своим знакомым
- ММария16 ноября 2022Нам экскурсию провела Светлана; для взрослых - интересный, подробный и насыщенный рассказ🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Назарету в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Назарете
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Назарету в июне 2024
Сейчас в Назарете в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Назарете? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля на русском языке