Индивидуальные экскурсии в Назарете с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Назарете на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Назарет - от библейских времен до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Назарет - от библейских времен до современности
Интересные факты и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади Назарета
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Назарет и Галилея Новозаветная
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Назарет и Галилея Новозаветная
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея
Индивидуальная
8 часов
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 марта 2024
    Назарет и Галилея Новозаветная
    Очень интересная экскурсия. Вадим знающий и профессиональный экскурсовод. Рекомендуем!
  • Ю
    Юрий
    3 октября 2023
    Назарет - от библейских времен до современности
    Это был очень интересный и насыщенный день. Галя - очень хороший рассказчик. Маршрут составлен на столько интересно, что гуляя самостоятельно,
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    мы бы и половины не увидели из того что показала нам Галя. Считаю большим талантом умение не просто рассказать о каком то месте, а сделать подводку пока перемещаемся, дать исторические факты и отсылки к литературным источникам. Кажется, что Галя может водить по этому городу не то, что часами, а днями) Приятно видеть, что человеку нравится ее работа, она знает и любит город по которому водит экскурсии. Думаю, что мы обязательно еще раз поедем в Назарет и другого гида, кроме как Галя, я для себя не представляю!

  • A
    Aleksandra
    14 апреля 2023
    Назарет и Галилея Новозаветная
    Нам очень повезло, что нашим эксурсоводом был Вадим, профессионал своего дела, историк, патриот своей страны и даже певец. Спасибо вам, Вадим! Мы увезли домой самые тёплые впечатления об Израиле.
  • А
    Анна
    16 ноября 2022
    Назарет - от библейских времен до современности
    Нам экскурсию провела Светлана. Мы опоздали на 30 мин, она нас ждала, а когда встретились, она сказала, что ничего страшного не произошло. Очень интересно рассказывает, знает историю, очень корректна! Профессионал! Я ее буду рекомендовать своим знакомым
  • М
    Мария
    16 ноября 2022
    Назарет - от библейских времен до современности
    Нам экскурсию провела Светлана; для взрослых - интересный, подробный и насыщенный рассказ🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Назарету в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Назарет - от библейских времен до современности
  2. Назарет и Галилея Новозаветная
  3. По стопам Иисуса на святой земле. Галилея
Сколько стоит экскурсия по Назарету в июне 2024
Сейчас в Назарете в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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