Тель-Авив → Бат-Шломо → Тель-Авив

Вы уже побывали в Иерусалиме, прикоснулись к мировым святыням?

Прогулялись по ночному Яффо, пропитанному солёным бризом, городу, хранящему тайны тысячелетий, в свете фонарей похожему на театральную декорацию?

Любовались Хайфским заливом, украшенным венцом гор ⛰️, поросших дубравами? Где в зелёный ковёр вплетены цветные узоры Бахайских садов, а бирюза моря 🌊 контрастирует с белизной лайнеров?

Пересекли просторы галилейские, с распаханными полями, виноградниками и бескрайними банановыми плантациями?

Значит, самое время вкусить щедрые дары земли израильской.

Мы проедем по фермам и кибуцам. Будем пробовать вино 🍷, закусывая домашним козьим сыром и оливками в терпком маринаде. Побываем в клубничном раю, отведаем разноцветной моркови, клубники с ароматом винограда. Вам предстоит вдоволь надышаться опьяняющим ароматом пряностей и целебных трав с мудрёными названиями. Вас гостеприимно встретят сельские труженики, бережно возделывающие землю, которая совсем недавно была иссохшей, заброшенной и заболоченной. Эти люди сделали невозможное, превратив сухой клочок пустыни в цветущий сад.

Однажды, когда колючие снежинки будут биться в окно и неуютный зимний ветер загудит в переулках, вы откупорите бутылку израильского вина, сохранившего немного солнца. И тогда вы вспомните наше вкусное путешествие среди апельсиновых рощ, цветущего миндаля и журавлиных приютов.

И вам захочется снова вернуться в этот край, полюбившийся раз и навсегда.