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Искусство вкуса и не только

Evgeny O.
Evgeny O. – Гид из Тель-Авива
Искусство вкуса и не только
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-16 человек

  • $540 за экскурсию

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Искусство вкуса и не только
Искусство вкуса и не только

Что вы увидите

  • Клубничная плантация
  • Магазин необычных фруктов и овощей
  • Молочный завод и сыроварня
  • Винодельня-бутик с особой историей
  • Израильский кибуц
  • Магазин редких специй и чаев
Тель-Авив → Бат-Шломо → Тель-Авив
Вы уже побывали в Иерусалиме, прикоснулись к мировым святыням?
Прогулялись по ночному Яффо, пропитанному солёным бризом, городу, хранящему тайны тысячелетий, в свете фонарей похожему на театральную декорацию?
Любовались Хайфским заливом, украшенным венцом гор ⛰️, поросших дубравами? Где в зелёный ковёр вплетены цветные узоры Бахайских садов, а бирюза моря 🌊 контрастирует с белизной лайнеров?
Пересекли просторы галилейские, с распаханными полями, виноградниками и бескрайними банановыми плантациями?
Значит, самое время вкусить щедрые дары земли израильской.
Мы проедем по фермам и кибуцам. Будем пробовать вино 🍷, закусывая домашним козьим сыром и оливками в терпком маринаде. Побываем в клубничном раю, отведаем разноцветной моркови, клубники с ароматом винограда. Вам предстоит вдоволь надышаться опьяняющим ароматом пряностей и целебных трав с мудрёными названиями. Вас гостеприимно встретят сельские труженики, бережно возделывающие землю, которая совсем недавно была иссохшей, заброшенной и заболоченной. Эти люди сделали невозможное, превратив сухой клочок пустыни в цветущий сад.
Однажды, когда колючие снежинки будут биться в окно и неуютный зимний ветер загудит в переулках, вы откупорите бутылку израильского вина, сохранившего немного солнца. И тогда вы вспомните наше вкусное путешествие среди апельсиновых рощ, цветущего миндаля и журавлиных приютов.
И вам захочется снова вернуться в этот край, полюбившийся раз и навсегда.
Что входит
  • Услуги русскоязычного дипломированного гида
  • Страховка на экскурсии, комфортная машина на 6 мест
  • Турецкий свежесваренный кофе
  • Минеральная вода
  • Фото-сопровождение на экскурсии в подарок
  • Дегустация вина
  • Сырная плата на завтрак с арабской лепешкой.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности
Искусство вкуса и не только
Искусство вкуса и не только
Искусство вкуса и не только
Искусство вкуса и не только

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Evgeny O.
Evgeny O.
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