Тель-Авив - это город, где история встречается с современностью. Прогулка по старому Яффо перенесет вас в прошлое, где Наполеон оставил свой след.



В Неве Цедек вы насладитесь уютом первых улиц за пределами городских стен, а бульвар Ротшильда подарит вам атмосферу начала 20 века. Эта экскурсия раскрывает многогранность Тель-Авива, его богатую историю и современную жизнь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Тель-Авива - март, апрель, май, октябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристическая загруженность не слишком высокая. Летом, в июне и сентябре, также можно насладиться городом, но стоит быть готовым к более жаркой погоде. Зимой, с декабря по февраль, Тель-Авив предлагает мягкий климат, но возможны дожди, что может ограничить прогулки на свежем воздухе.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.