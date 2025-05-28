Тель-Авив - это город, где история встречается с современностью. Прогулка по старому Яффо перенесет вас в прошлое, где Наполеон оставил свой след.
В Неве Цедек вы насладитесь уютом первых улиц за пределами городских стен, а бульвар Ротшильда подарит вам атмосферу начала 20 века. Эта экскурсия раскрывает многогранность Тель-Авива, его богатую историю и современную жизнь
В Неве Цедек вы насладитесь уютом первых улиц за пределами городских стен, а бульвар Ротшильда подарит вам атмосферу начала 20 века. Эта экскурсия раскрывает многогранность Тель-Авива, его богатую историю и современную жизнь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера Тель-Авива
- 🏛 Исторические места Яффо
- 🍽 Кулинарные открытия в Неве Цедек
- 🚶♂️ Прогулка по бульвару Ротшильда
- 🎨 Креативные идеи и стартапы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Тель-Авива - март, апрель, май, октябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристическая загруженность не слишком высокая. Летом, в июне и сентябре, также можно насладиться городом, но стоит быть готовым к более жаркой погоде. Зимой, с декабря по февраль, Тель-Авив предлагает мягкий климат, но возможны дожди, что может ограничить прогулки на свежем воздухе.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Старый город Яффо
- Квартал Неве Цедек
- Бульвар Ротшильда
Описание экскурсии
Старый город Яффо. С ним связаны библейские, средневековые и оттоманские сюжеты. Здесь бывал Наполеон, сюда причаливали корабли с паломниками из Европы и Америки. Вы узнаете, сколько раз Яффо упоминается в Библии, что символизируют скульптуры на холме Абраша-парка и многое другое.
Квартал Неве Цедек. Первый район, построенный за пределами городских стен. Вы погуляете по его уютным улицам с колоритными лавочками и ресторанами. А также увидите старый ж/д вокзал, преображённый в парк развлечений.
Бульвар Ротшильда. Главная улица города-мечты начала 20 века. В центре — полоса деревьев с пешеходными и велосипедными дорожками. Вы понаблюдаете за местной оживлённой и одновременно расслабленной атмосферой.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Тель-Авиве
Провела экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Израилю и вот уже более 20 лет провожу экскурсии по всем его регионам. Мои авторские экскурсии чаще всего — совместное творчество, сопричастность месту, времени, эпохе. Погружение в мир ощущений и осознание этого мира в себе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
28 мая 2025
Прекрасная прогулка для знакомства с Тель-Авивом. Узнал город ближе в компании интересного человека! Рекомендую!!!
Входит в следующие категории Тель-Авива
Похожие экскурсии из Тель-Авива
Индивидуальная
до 10 чел.
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
20 ноя в 15:00
21 ноя в 08:00
от €129 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тель-Авив с ветерком
Прокатитесь по Тель-Авиву на велосипеде, открывая для себя его исторические уголки и современные достопримечательности. Узнайте больше о городе, который не спит
Начало: У часовой башни в Яффо
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€257 за всё до 10 чел.