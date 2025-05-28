Мои заказы

Добро пожаловать в Тель-Авив

Путешествие по Тель-Авиву: старинный Яффо, уютный Неве Цедек и знаменитый бульвар Ротшильда ждут вас. Ощутите дух города и его уникальную атмосферу
Тель-Авив - это город, где история встречается с современностью. Прогулка по старому Яффо перенесет вас в прошлое, где Наполеон оставил свой след.

В Неве Цедек вы насладитесь уютом первых улиц за пределами городских стен, а бульвар Ротшильда подарит вам атмосферу начала 20 века. Эта экскурсия раскрывает многогранность Тель-Авива, его богатую историю и современную жизнь
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера Тель-Авива
  • 🏛 Исторические места Яффо
  • 🍽 Кулинарные открытия в Неве Цедек
  • 🚶‍♂️ Прогулка по бульвару Ротшильда
  • 🎨 Креативные идеи и стартапы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Тель-Авива - март, апрель, май, октябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристическая загруженность не слишком высокая. Летом, в июне и сентябре, также можно насладиться городом, но стоит быть готовым к более жаркой погоде. Зимой, с декабря по февраль, Тель-Авив предлагает мягкий климат, но возможны дожди, что может ограничить прогулки на свежем воздухе.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Старый город Яффо
  • Квартал Неве Цедек
  • Бульвар Ротшильда

Описание экскурсии

Старый город Яффо. С ним связаны библейские, средневековые и оттоманские сюжеты. Здесь бывал Наполеон, сюда причаливали корабли с паломниками из Европы и Америки. Вы узнаете, сколько раз Яффо упоминается в Библии, что символизируют скульптуры на холме Абраша-парка и многое другое.

Квартал Неве Цедек. Первый район, построенный за пределами городских стен. Вы погуляете по его уютным улицам с колоритными лавочками и ресторанами. А также увидите старый ж/д вокзал, преображённый в парк развлечений.

Бульвар Ротшильда. Главная улица города-мечты начала 20 века. В центре — полоса деревьев с пешеходными и велосипедными дорожками. Вы понаблюдаете за местной оживлённой и одновременно расслабленной атмосферой.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Тель-Авиве
Провела экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Израилю и вот уже более 20 лет провожу экскурсии по всем его регионам. Мои авторские экскурсии чаще всего — совместное творчество, сопричастность месту, времени, эпохе. Погружение в мир ощущений и осознание этого мира в себе.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
28 мая 2025
Прекрасная прогулка для знакомства с Тель-Авивом. Узнал город ближе в компании интересного человека! Рекомендую!!!

Входит в следующие категории Тель-Авива

