Гастрономические экскурсии Тель-Авива

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яффо - шкатулка с секретами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
«Я расскажу о средиземноморской кухне, о кулинарных пристрастиях израильтян и порекомендую ресторанчик по вашим предпочтениям»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
«Колоритный рынок по праву можно назвать гастрономическим сердцем Тель-Авива — сюда любят заглядывать не только простые местные жители и туристы, но и именитые шеф-повара»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Две винодельни и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
«наслаждаемся гурманской трапезой, приготовленной на наших глазах, и смотрим на закат»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 1 250 за всё до 20 чел.
Искусство вкуса и не только
Индивидуальная
9 часов
Искусство вкуса и не только: эксклюзивное путешествие по Тель-Авиву
Познайте вкус Израиля: от домашнего сыра и оливок до экзотической клубники. Ваше путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: По договоренности
«Будем пробовать вино, закусывая домашним козьим сыром и оливками в терпком маринаде»
Расписание: с понедельника по четверг
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$540 за всё до 16 чел.
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
«Еврейская кухня и совсем немного о кашруте»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    29 марта 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
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    Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы Гур, это мини путешествие в фантастическую сказку.

  • Е
    Елена
    28 декабря 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
  • А
    Антон
    20 сентября 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали много новой информации, наша экскурсия прошла на одном дыхании Я всем советую от души
    Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали
  • Г
    Галина
    10 мая 2023
    Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
    Мне очень понравилась экскурсия по рынку Кармель, но есть один нюанс. Я включила эту экскурсию, когда приехала на рынок и
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    оказалось, что для меня очень сложно ориентироваться на местности и правильно следовать по точкам маршрута. Мне кажется, я прошла максимум пять точек маршрута, потому что когда я приходила в нужное место, я не могла сориентироваться в какую сторону смотреть. Конечно же адреса там на стенах не написаны. Я пыталась успеть, ориентировалась по карте, пыталась найти точки маршрута, но все это совмещать одновременно было сложно. В итоге я прошла 5-6 точек маршрута, выключила сообщение и пошла просто гулять. А потом я эту экскурсия прослушала три или четыре раза подряд. И оказалось, что она очень интересная и познавательная! Я открывала карту, слушала текст экскурсии, смотрела на карту и свои фотографии. И у меня сложилась картинка, впечатление. Это впечатление было яркое, интересное и информативное. Но сложности все таки возникли с тем, что сложно в моменте слушать экскурсию и ориентироваться в пространстве. Поэтому я не могу сказать, что мне эта экскурсия не понравилась, мне очень понравилась экскурсия! Она невероятно познавательная, колоритная, и очень интересный акцент дает на особенности жителей Израиля. Но при этом она не очень функциональная, это сложно, когда тебя не ведет человек, а когда ты вынужден сосредоточиться на том, куда же ты идешь, куда тебе смотреть, ты уже теряешь связь или с информацией или с окружающей тебя действительностью.

  • Е
    Екатерина
    12 октября 2019
    Две винодельни и пикник
    Очень клёвая экскурсия! Целый день на одном дыхании, в сопровождении с очень вкусной едой местного характера и интересной экскурсией по самим винодельням! Рекомендую!
  • П
    Павел
    26 мая 2019
    Две винодельни и пикник
    Саша - очень классный! С ним я провел целый день в Израиле, и это было очень интересно. Саша - отличный
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    собеседник: это когда настолько интересная беседа, что постоянно перебиваешь друг друга, говоришь одновременно, обсуждаешь абсолютно разные темы (технологии, воспитание детей, культура, вино, отношения и пр.). Утро началось с того, что мы заехали на тихую поляну в сосновом лесу с видом на поросшие зеленью горы, и Саша приготовил на походной горелке прекрасную шакшуку на завтрак (еврейское блюдо из яиц с овощами и сыром). Потом мы посетили 3 винодельни - две бутиковые Agur и Sternbach, где хозяева этих виноделен, дедушки в возрасте, рассказывали нам, как они создавали свои вина, и давали их пробовать. А потом заехали на винодельню Sphera, где в этот день был праздник вина с живой музыкой и большим количеством людей. Девочки подливали по нашему желанию все виды выпускаемого вина, а потом можно было приобрести понравившееся. После дегустаций мы заехали на гору, покрытую сосновым лесом, с видом на Иерусалим, где Саша приготовил великолепный обед - это были сочные антрекоты из говядины, приготовленные на углях, нежнейшие тающие во рту стейки из молодого ягненка (Саша сказал, что это наш десерт:)), и все это в сопровождении овощей гриль, свежего салата и домашнего хумуса с хлебными лепешками. В Тель-Авив вернулись уже после заката. Это был очень классный и запоминающийся день. Саша, спасибо!!!

  • В
    Валерия
    9 октября 2018
    Две винодельни и пикник
    Спасибо, отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Яффо - шкатулка с секретами
  2. Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
  3. Две винодельни и пикник
  4. Искусство вкуса и не только
  5. Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тель-Авива, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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