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оказалось, что для меня очень сложно ориентироваться на местности и правильно следовать по точкам маршрута. Мне кажется, я прошла максимум пять точек маршрута, потому что когда я приходила в нужное место, я не могла сориентироваться в какую сторону смотреть. Конечно же адреса там на стенах не написаны. Я пыталась успеть, ориентировалась по карте, пыталась найти точки маршрута, но все это совмещать одновременно было сложно. В итоге я прошла 5-6 точек маршрута, выключила сообщение и пошла просто гулять. А потом я эту экскурсия прослушала три или четыре раза подряд. И оказалось, что она очень интересная и познавательная! Я открывала карту, слушала текст экскурсии, смотрела на карту и свои фотографии. И у меня сложилась картинка, впечатление. Это впечатление было яркое, интересное и информативное. Но сложности все таки возникли с тем, что сложно в моменте слушать экскурсию и ориентироваться в пространстве. Поэтому я не могу сказать, что мне эта экскурсия не понравилась, мне очень понравилась экскурсия! Она невероятно познавательная, колоритная, и очень интересный акцент дает на особенности жителей Израиля. Но при этом она не очень функциональная, это сложно, когда тебя не ведет человек, а когда ты вынужден сосредоточиться на том, куда же ты идешь, куда тебе смотреть, ты уже теряешь связь или с информацией или с окружающей тебя действительностью.