1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
«Я расскажу о средиземноморской кухне, о кулинарных пристрастиях израильтян и порекомендую ресторанчик по вашим предпочтениям»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
«Колоритный рынок по праву можно назвать гастрономическим сердцем Тель-Авива — сюда любят заглядывать не только простые местные жители и туристы, но и именитые шеф-повара»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
«наслаждаемся гурманской трапезой, приготовленной на наших глазах, и смотрим на закат»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от €1 250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Искусство вкуса и не только: эксклюзивное путешествие по Тель-Авиву
Познайте вкус Израиля: от домашнего сыра и оливок до экзотической клубники. Ваше путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: По договоренности
«Будем пробовать вино, закусывая домашним козьим сыром и оливками в терпком маринаде»
Расписание: с понедельника по четверг
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$540 за всё до 16 чел.
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
«Еврейская кухня и совсем немного о кашруте»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana29 марта 2024Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
- ЕЕлена28 декабря 2023Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
- ААнтон20 сентября 2023Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали много новой информации, наша экскурсия прошла на одном дыхании Я всем советую от души
- ГГалина10 мая 2023Мне очень понравилась экскурсия по рынку Кармель, но есть один нюанс. Я включила эту экскурсию, когда приехала на рынок и
- ЕЕкатерина12 октября 2019Очень клёвая экскурсия! Целый день на одном дыхании, в сопровождении с очень вкусной едой местного характера и интересной экскурсией по самим винодельням! Рекомендую!
- ППавел26 мая 2019Саша - очень классный! С ним я провел целый день в Израиле, и это было очень интересно. Саша - отличный
- ВВалерия9 октября 2018Спасибо, отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тель-Авива, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024