Тель-Авив славится своей уникальной гастрономией.
На кулинарной экскурсии можно посетить Шук Кармель, где представлены разнообразные продукты, и насладиться атмосферой старинного рынка.
В квартале Керем-ха-Тейманим вы сможете попробовать традиционный хумус и узнать секреты его приготовления. Экскурсия включает дегустацию хумуса, фалафеля, сезонных фруктов и бокал вина или арака. Это уникальная возможность погрузиться в местную культуру и насладиться израильскими деликатесами
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные вкусы Израиля
- 🛍️ Посещение старейшего рынка
- 🍷 Дегустация местных напитков
- 🥙 Секреты приготовления хумуса
- 🏙️ Атмосфера старинных кварталов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Шук Кармель
- Керем-ха-Тейманим
Описание экскурсии
Шук Кармель
Один из старейших рынков страны, основанный для трудоустройства репатриантов из России накануне революции 1917 года. Здесь представлены все возможные и невозможные продукты — от мяса и рыбы до экзотических фруктов и овощей. Среди базарной суеты мы найдём прохладный уголок для отдыха за чашечкой кофе с восточными сладостями.
Керем-ха-Тейманим (Йеменский виноградник)
После прогулки по рынку отправимся в квартал, основанный евреями — выходцами из Йемена. Посетим традиционную «хумусию», в которой время остановилось в конце 19 века. Гостеприимные хозяева приоткроют вам секреты приготовления «лучшего в мире» хумуса, расскажут о его полезных свойствах. И конечно, не обойдётся без бокала вина или арака и рассказа о винной культуре Израиля.
Организационные детали
- В стоимость входит дегустация хумуса, фалафеля, сезонных фруктов и овощей, бокал вина или арака
- Отдельно оплачивается кофе на рынке. После экскурсии вы сможете зайти в ресторан на обед — оплачивается дополнительно
- Если у вас есть аллергии и прочие пищевые ограничения — пожалуйста, предупредите меня заранее
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Тель-Авиве
Живу в Израиле большую часть жизни, работаю индивидуальным гидом, очень люблю нашу интересную страну, и покажу её вам так, что вы тоже её полюбите. Я с удовольствием проведу вас не только популярными туристическими маршрутами, но и покажу вам малоизвестные, но не менее интересные места. И скучно вам не будет — гарантирую!Задать вопрос
Входит в следующие категории Тель-Авива
