Тель-Авив славится своей уникальной гастрономией. На кулинарной экскурсии можно посетить Шук Кармель, где представлены разнообразные продукты, и насладиться атмосферой старинного рынка. В квартале Керем-ха-Тейманим вы сможете попробовать традиционный хумус и узнать секреты его приготовления. Экскурсия включает дегустацию хумуса, фалафеля, сезонных фруктов и бокал вина или арака. Это уникальная возможность погрузиться в местную культуру и насладиться израильскими деликатесами

за 1–3 человек или €65 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Шук Кармель

Один из старейших рынков страны, основанный для трудоустройства репатриантов из России накануне революции 1917 года. Здесь представлены все возможные и невозможные продукты — от мяса и рыбы до экзотических фруктов и овощей. Среди базарной суеты мы найдём прохладный уголок для отдыха за чашечкой кофе с восточными сладостями.

Керем-ха-Тейманим (Йеменский виноградник)

После прогулки по рынку отправимся в квартал, основанный евреями — выходцами из Йемена. Посетим традиционную «хумусию», в которой время остановилось в конце 19 века. Гостеприимные хозяева приоткроют вам секреты приготовления «лучшего в мире» хумуса, расскажут о его полезных свойствах. И конечно, не обойдётся без бокала вина или арака и рассказа о винной культуре Израиля.

Организационные детали