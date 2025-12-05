Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $353 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
Начало: Ресепшн забронированного отеля отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $453 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
Индивидуальная экскурсия по Ангкору - возможность увидеть главные храмы Камбоджи, узнать их историю и символизм. Утренний выезд для полного погружения
12 дек в 05:30
13 дек в 05:30
$325 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 декабря 2025Добрый день. Хотим поблагодарить Александра за данную экскурсию. Чувствуется, что Александр много знает и любит свое дело, умеет интересно преподнести
- ВВладислав3 декабря 2025Не так много мест в мире, в которые хочется возвращаться. Но Камбоджа навсегда в моем сердце, благодаря лучшему гиду - Андрею! Абсолютный "перфекто"! Планирую следующую поездку)))
- ББелла29 ноября 2025Прекрасный день и чудесно продуманный маршрут. Андрей интересно и легко рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Маршрут очень грамотно простроен,
- ДДарига22 ноября 2025Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, действительно отличная экскурсия. Мы были в Камбодже первый раз, специально приехали посмотреть храмы, наша экскурсия
- ЮЮлия13 ноября 2025Очень бодрая экскурсия с лучшими локациями и лучшими местами для съемок. Максимально комфортная организация
- ВВладимир7 ноября 2025Одна из лучших экскурсий в нашей поездке по Азии. Андрей любит свою страну и Камбоджу и вкладывает душу в экскурсию.
- ИИрина7 ноября 2025Отлично организованная экскурсия! Андрей прекрасный гид, который отлично знает историю страны, хорошо разговаривает на кхмерском языке, еще он отличный рассказчик-
- ККсения5 ноября 2025Интересная и познавательная экскурсия, Андрей отличный гид. Рекомендуем. Спасибо.
- ССофия10 октября 2025Сегодня прошла наша экскурсия по древним храма Ангкора с Андреем - мы остались в полном восторге! 😍🙏
Нас забрали с отеля
- ССтанислав1 октября 2025Были только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графику. Все индивидуально. Приехали в
- IIrina29 июля 2025Мы провели с Андреем продуктивные 2 дня по храмам Ангкора и дальним храмам.
Маршрут был составлен очень грамотно, на все достопримечательности
- ДДарья29 июля 2025все прошло прекрасно, с подругами обязательно будем обращаться к этому гиду!
- AAleksandra2 июля 2025От экскурсии с Андреем, как и в целом от страны, остались очень яркие положительные впечатления. Красота и величие древних храмов
- ЮЮлия20 июня 2025Огромное спасибо Андрею за потрясающую экскурсию по Ангкору!
С самого утра всё было четко: в 7:30 Андрей уже ждал нас в
- ГГульсум17 июня 2025Огромная благодарность Андрею от всей нашей семьи. Это лучшая экскурсия за все время наших путешествий за 13 лет. Андрей расскажет
- ААлександр2 мая 2025Андрей, отличный гид! Это была очень интересная и познавательная экскурсия по основным достопримечательностям страны! Комфортабельная машина, позитивная обстановка и разговоры по делу без лишней философии! Маршрут построен очень продуманно. Все успели, все посмотрели и даже попробовали! Однозначно, рекомендую!
- ССергей24 апреля 2025Экскурсия супер!
Транспорт, гид, водитель все супер.
Большой объем информации, что радует, много интересного и познавательного.
Спасибо большое.
Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Если еще раз приедем, обязательно воспользуемся услугами гида Андрея.
Сергей и Марина.
Еще раз огромное спасибо!
- EEldar10 апреля 2025Отличная экскурсия, гид Андрей устроил нам незабываемый тур по храмам без очередей, а так же показал идеальные локации для красивых фотографий, было очень интересно и позновательно, 8 часов прошли на одном дыхании, спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена25 марта 2025Наша экскурсия прошла отлично! Андрей все организовал замечательно. Учел скопления людей у храмов и так выстроил очередность посещений, что мы
- ММарина24 марта 2025Заказывали индивидуальный тур с 20 по 22 марта. Гидом все было спланировано отлично, несмотря на такой непродолжительный тур, успели посмотреть
