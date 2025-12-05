читать дальше

проходила 5 ноября. Андрей - отличный организатор, после бронирования сразу связался со мной, уточнил некоторые вопросы. В день экскурсии приехал вовремя, экскурсия проходила на комфортном минивэне, в сопровождении водителя и местного гида-помощника Сина. Я немного просчиталась, забронировала в день национального праздника (не делайте так, смотрите календарь 😁😁), но экскурсия нам всё равно очень понравилась, хотя Андрей немного переживал из-за большого количества людей, сразу видно, что человек привык всё делать идеально. У него очень хорошо выверен тайминг, удобно подобраны перерывы на кофе, обед, перекус, посещение народных промыслов, что позволяет немного отвлечься и уложить информацию. Материал огромный, но подача лёгкая и интересная, не перегружает именами и датами, также Андрей даёт достаточно времени на осмотр и фото, знает "секретные места", мы были с мамой, но, думаю, будет интересно и детям. Плюс Андрей очень позитивный человек, давно живёт в стране, хорошо знает местную культуру и историю страны, говорит на кхмерском языке. В общем, экскурсию рекомендую, для знакомства со страной самое то, а после можно и вернуться, у Андрея ещё много экскурсий, кроме этой.