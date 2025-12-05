Мои заказы

Главные экскурсионные места в Сиеме-Реапе

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные места» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $174. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Ангкора
На машине
8 часов
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
На машине
8 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $353 за всё до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
На машине
9 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
Начало: Ресепшн забронированного отеля отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
$230 за всё до 6 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
На машине
На мотоцикле
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $453 за всё до 4 чел.
Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
Пешая
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
Индивидуальная экскурсия по Ангкору - возможность увидеть главные храмы Камбоджи, узнать их историю и символизм. Утренний выезд для полного погружения
12 дек в 05:30
13 дек в 05:30
$325 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 декабря 2025
    Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
    Добрый день. Хотим поблагодарить Александра за данную экскурсию. Чувствуется, что Александр много знает и любит свое дело, умеет интересно преподнести
    читать дальше

    информацию. Организация экскурсии на высоте: маршрут с минимальным количеством людей, большое количество информации, которая легко запоминается. Экскурсии стала не только познавательной, но и развлекательной.

  • В
    Владислав
    3 декабря 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Не так много мест в мире, в которые хочется возвращаться. Но Камбоджа навсегда в моем сердце, благодаря лучшему гиду - Андрею! Абсолютный "перфекто"! Планирую следующую поездку)))
  • Б
    Белла
    29 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Прекрасный день и чудесно продуманный маршрут. Андрей интересно и легко рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Маршрут очень грамотно простроен,
    читать дальше

    благодаря этому мы смогли увидеть основные храмы без толп народу. Андрей показывал лучшие ракурсы, фотографировал нас. Также были остановки на обед и перекус, а в машине всегда была холодная вода. В итоге мы остались очень довольны, есть желание вернуться еще и поездить с Андреем побольше. Очень интересно)

  • Д
    Дарига
    22 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, действительно отличная экскурсия. Мы были в Камбодже первый раз, специально приехали посмотреть храмы, наша экскурсия
    читать дальше

    проходила 5 ноября. Андрей - отличный организатор, после бронирования сразу связался со мной, уточнил некоторые вопросы. В день экскурсии приехал вовремя, экскурсия проходила на комфортном минивэне, в сопровождении водителя и местного гида-помощника Сина. Я немного просчиталась, забронировала в день национального праздника (не делайте так, смотрите календарь 😁😁), но экскурсия нам всё равно очень понравилась, хотя Андрей немного переживал из-за большого количества людей, сразу видно, что человек привык всё делать идеально. У него очень хорошо выверен тайминг, удобно подобраны перерывы на кофе, обед, перекус, посещение народных промыслов, что позволяет немного отвлечься и уложить информацию. Материал огромный, но подача лёгкая и интересная, не перегружает именами и датами, также Андрей даёт достаточно времени на осмотр и фото, знает "секретные места", мы были с мамой, но, думаю, будет интересно и детям. Плюс Андрей очень позитивный человек, давно живёт в стране, хорошо знает местную культуру и историю страны, говорит на кхмерском языке. В общем, экскурсию рекомендую, для знакомства со страной самое то, а после можно и вернуться, у Андрея ещё много экскурсий, кроме этой.

  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2025
    Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
    Очень бодрая экскурсия с лучшими локациями и лучшими местами для съемок. Максимально комфортная организация
  • В
    Владимир
    7 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Одна из лучших экскурсий в нашей поездке по Азии. Андрей любит свою страну и Камбоджу и вкладывает душу в экскурсию.
    читать дальше

    Помимо интересного рассказа об Ангкорвате и истории Камбоджи, нам подробно рассказали о жизни в Камбоджи, ее правилах и обычаях. Заехали посмотрели как растёт рис, делают пальмовый сахар и жарят свинью на вертеле (кхмеры это делают особым способом). Но прежде всего Ангкорват: его обязательно нужно посетить - это очень красивый и уникальный памятник древних кхмеров. Расположен он на площади почти 10кв. км, поэтому готовьтесь, что экскурсия будет не простой. У меня потом 2 дня болели ноги после подъемов на храмы, но оно того стоит. Вообщем однозначно рекомендую!!!

  • И
    Ирина
    7 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Отлично организованная экскурсия! Андрей прекрасный гид, который отлично знает историю страны, хорошо разговаривает на кхмерском языке, еще он отличный рассказчик-
    читать дальше

    его очень интересно слушать, но так же он не дает сильно расслабляться на экскурсии, иногда задает наводящие вопросы по теме экскурсии типа: «А как Вы думаете почему?», тем самым вовлекая в разговор не давая вниманию рассеиваться. Очень грамотно выстроен маршрут, чтобы не попадались толпы туристов, помогает сделать красивые фотографии и дает рекомендации. Нет ни каких навязчивых продаж и заездов в магазины. Познакомились с местной кухней, по дороге даже сделали остановку в местной деревне, чтобы попробовать жаренного поросенка на вертеле. Вообщем, рекомендую от души!

  • К
    Ксения
    5 ноября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Интересная и познавательная экскурсия, Андрей отличный гид. Рекомендуем. Спасибо.
  • С
    София
    10 октября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Сегодня прошла наша экскурсия по древним храма Ангкора с Андреем - мы остались в полном восторге! 😍🙏
    Нас забрали с отеля
    читать дальше

    на машине в 7:30 утра, и только в 17 часов мы вернулись обратно. Посетили много мест, зашли в местные харчевни, прошлись по закуткам, где никого, кроме нас, не было. Маршрут очень удобно составлен, мы ни разу не стояли в очередях и толпе, чтобы подойти к храму, т. к. порядок посещения специально сделан так, чтобы избегать столпотворений.
    Андрей емко и грамотно отвечал на все наши вопросы, но при этом не перегружал деталями, чтобы у нас не взорвался мозг от всей информации. Все исторические подробности, мифы, ритуалы рассказываются понятным, человеческим языком, чтобы сразу все всё поняли. При этом же глубина самого повествования не теряется. Беседа ведется легко, без напряга, с юмором. Спасибо!!!
    Нам очень понравилась экскурсия, в следующую нашу поездку мы 100% снова обратимся к Андрею! 👍🏻🪷

  • С
    Станислав
    1 октября 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Были только что на экскурсии на багги. Это что-то. Во-первых забрали от отеля четко по графику. Все индивидуально. Приехали в
    читать дальше

    дом, пересели на багги. Я за рулем, жена рядом. Андрей и местный «экскурсовод» на своем. Погнали:) на каждой остановке очень детальные рассказы об объекте, погружение в историю, лучшие локации для съёмок. На протяжении всего дня, остановки на шейки, обед. Все без суеты и спешки. Максимально индивидуальный подход. Отличное знание как истории самих объектов, так и общей истории нескольких периодов, религии и культуры. Это было потрясающе. Понимаем, что предыдущий день индивидуальных шатаний, это всего лишь красивые фото и ноль информации. Дорого? Наверно да. Есть сожаление о потраченном - абсолютно нет. Это было незабываемо и на долго отложится в памяти. Андрей, спасибо. Всех кто соберется в Камбоджи буду направлять к тебе. Ты лучший 😎

  • I
    Irina
    29 июля 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Мы провели с Андреем продуктивные 2 дня по храмам Ангкора и дальним храмам.

    Маршрут был составлен очень грамотно, на все достопримечательности
    читать дальше

    мы попадали без толп туристов. Андрей показывал самые интересные, колоритные и запоминающиеся места и маршруты по храмам.

    Подача информации максимально живая, с юмором, с интересными историческими фактами и историями по каждое посещенное нами место.

    Андрей прекрасно знает местную культуру, кухню и язык. Что позволяет сделать экскурсию еще приятнее.

    Во время второго дня у нас случилась небольшая неприятность (сломалась машина), Андрей с водителем оперативно решили проблему, вызвали вторую машину, что позволило не пропасть экскурсии.

    Выражаем огромную благодарность Андрею и его команде за прекрасные и необычные дни, которые позволили нам погрузиться в уникальную культуру и историю древней кхмерской империи.

  • Д
    Дарья
    29 июля 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    все прошло прекрасно, с подругами обязательно будем обращаться к этому гиду!
  • A
    Aleksandra
    2 июля 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    От экскурсии с Андреем, как и в целом от страны, остались очень яркие положительные впечатления. Красота и величие древних храмов
    читать дальше

    завораживают, а рассказы Андрея выходят за рамки стандартных экскурсий, видна начитанность, заинтересованность своей работой и любовь к Камбодже. Нам было очень интересно. Маршрут составлен грамотно, чтобы минимизировать встречи с основным туристическим потоком. Ангкор смотрели перед закатом, в небольшим количеством народа вокруг. Рекомендую

  • Ю
    Юлия
    20 июня 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Огромное спасибо Андрею за потрясающую экскурсию по Ангкору!

    С самого утра всё было четко: в 7:30 Андрей уже ждал нас в
    читать дальше

    холле отеля, и мы отправились в путь на удобном минибусе с кондиционером и водичкой. Вместе с Андреем в команде местный гид, отличный парень, делал нам классные фото на память.

    Экскурсия прошла в идеальном ритме-без спешки и не затянуто. За 10 часов мы успели посетить 6 самых интересных храмов, причём Андрей выбрал время так, что везде было минимум туристов, и мы могли спокойно наслаждаться атмосферой древнего Ангкора.

    Отдельно отмечу обед с блюдами кхмерской кухни. Всё было очень вкусно! Амок и Лок лак👍

    Андрей настоящий гид с огромным опытом. Очень интересно рассказывает о кхмерской империи, и архитектуре, а то с какой любовью он говорит о местных- чувствуется как он любит эту страну! Андрей отвечает на все вопросы, даже самые неожиданные. Легкий и приятный в общении. Нам было очень комфортно

    Если хотите не просто посмотреть храмы, а прочувствовать дух Ангкора и влюбиться в Камбоджу однозначно рекомендуем
    10/10

  • Г
    Гульсум
    17 июня 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Огромная благодарность Андрею от всей нашей семьи. Это лучшая экскурсия за все время наших путешествий за 13 лет. Андрей расскажет
    читать дальше

    Вам о жизни кхмеров, о многочисленных храмах то, чего Вы найдёте ни в одном путеводителе. Мои дети 9 и 16 лет внимательно его слушали все 7 часов экскурсии.

  • А
    Александр
    2 мая 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Андрей, отличный гид! Это была очень интересная и познавательная экскурсия по основным достопримечательностям страны! Комфортабельная машина, позитивная обстановка и разговоры по делу без лишней философии! Маршрут построен очень продуманно. Все успели, все посмотрели и даже попробовали! Однозначно, рекомендую!
  • С
    Сергей
    24 апреля 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Экскурсия супер!
    Транспорт, гид, водитель все супер.
    Большой объем информации, что радует, много интересного и познавательного.
    Спасибо большое.
    Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
    Если еще раз приедем, обязательно воспользуемся услугами гида Андрея.
    Сергей и Марина.
    Еще раз огромное спасибо!
  • E
    Eldar
    10 апреля 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Отличная экскурсия, гид Андрей устроил нам незабываемый тур по храмам без очередей, а так же показал идеальные локации для красивых фотографий, было очень интересно и позновательно, 8 часов прошли на одном дыхании, спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    25 марта 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Наша экскурсия прошла отлично! Андрей все организовал замечательно. Учел скопления людей у храмов и так выстроил очередность посещений, что мы
    читать дальше

    очень комфортно все посмотрели, без скопления людей! За это отдельное спасибо. И вообще за все спасибо! Все было здорово и познавательно.

  • М
    Марина
    24 марта 2025
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Заказывали индивидуальный тур с 20 по 22 марта. Гидом все было спланировано отлично, несмотря на такой непродолжительный тур, успели посмотреть
    читать дальше

    многое. Андрей подает материал доступно, отвечает на все без исключения вопросы. Вообще мы предпочитаем местных гидов, поскольку часто наши соотечественники, не вникая глубоко в историю страны, доводят до туристов поверхностную информацию. В случае с Андреем с точностью до наоборот. Такое впечатление, что он в прежней жизни был камбоджийцем, посколько имеет неподдельный интерес и уважение к этой стране! И нам, безусловно, это передал. Камбоджа - открытие для нас. Очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сокровища Ангкора
  2. Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
  3. Колоритная Азия на озере Тонлесап
  4. Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
  5. Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в декабре 2025
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Популярные места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 174 до 453. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Популярные места», 212 ⭐ отзывов, цены от $174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль