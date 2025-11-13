Ангкор - это уникальный храмовый комплекс, который стоит посетить каждому. Экскурсия начинается рано утром, чтобы успеть увидеть как можно больше.Путешествие по маршруту «Малый круг» включает посещение Ангкор Вата, Южных ворот

Ангкор Тома и других значимых сооружений. Участники узнают об истории и культуре региона, а также о флоре и фауне Камбоджи. Путешествие проходит в комфортабельном транспорте с кондиционером, что делает его максимально удобным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ангкора - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В это время меньше осадков, что делает прогулки более приятными. С марта по май температура может быть выше, но туристов меньше, что позволяет наслаждаться тишиной. В сезон дождей с июня по октябрь посещение возможно, но стоит быть готовым к частым дождям и влажности.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.