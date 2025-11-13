Ангкор - это уникальный храмовый комплекс, который стоит посетить каждому. Экскурсия начинается рано утром, чтобы успеть увидеть как можно больше.
Путешествие по маршруту «Малый круг» включает посещение Ангкор Вата, Южных ворот
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Утренний выезд для полного погружения
- 🏛️ Посещение ключевых храмов Ангкора
- 📚 Увлекательные рассказы о культуре и истории
- 🚗 Комфортный транспорт с кондиционером
- 🌿 Знакомство с природой и гастрономией Камбоджи
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Ангкора - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В это время меньше осадков, что делает прогулки более приятными. С марта по май температура может быть выше, но туристов меньше, что позволяет наслаждаться тишиной. В сезон дождей с июня по октябрь посещение возможно, но стоит быть готовым к частым дождям и влажности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ангкор Ват
- Южные ворота Ангкор Тома
- Храм Байон
- Храм Бапуон
- Терраса Слонов
- Терраса Прокажённого короля
Описание экскурсии
Комплекс Ангкор — это сотни каменных сооружений, занимающих площадь более 350 км² и построенных во времена существования Кхмерской империи — Камбуджадеша. У каждого культового сооружения — уникальная история, которая берёт начало с древних времён и тесно переплетается с судьбами людей, вновь открывших Ангкор человечеству в 20 веке.
Мы пройдём по маршруту «Малый круг» и увидим ключевые постройки, среди которых:
- Храм Ангкор Ват
- Южные ворота Ангкор Тома с изображениями божеств
- Храм Байон со множеством каменных лиц, храм Бапуон, терраса Слонов и терраса Прокажённого короля
И многое другое!
Обсудим:
- Историю Камбоджи, Лаоса и ЮВА
- Происхождение Ангкора и его новейшую историю
- А также флору, фауну, этнографию и гастрономию страны
Ангкор лежит в 5 км от Сиемреапа, поэтому дорога не будет долгой. При желании мы выедем на рассвете и разобьём экскурсию на два отрезка:
5:00–9:00, возвращение в отель к 09:30, 14:00–18:30 — продолжение экскурсии
Без рассвета проведём цельную экскурсию — с 9:30 до 18:30
Организационные детали
- До Ангкора едем на комфортабельном Hyundai Starex. В салоне — кондиционер и холодильник с питьевой водой
- Дополнительно оплачиваются билеты в Ангкорский парк — $37 за чел., питание — $5–8 за чел.
- На территории Ангкора действует дресс-код: закрытые плечи и колени, можно шорты до колена
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Сиеме-Реапе
Провёл экскурсии для 4 туристов
Я частный гид в Камбодже и Лаосе. Провожу экскурсии с 2010 года. Организую как однодневные, так и многодневные туры и экскурсии. Предлагаю отличный сервис, интересные рассказы и неклассические маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
13 ноя 2025
Очень бодрая экскурсия с лучшими локациями и лучшими местами для съемок. Максимально комфортная организация
