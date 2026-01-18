читать дальше

Мы получили огромное удовольствие от поездки. Все было в меру информативно, комфортно, не утомительно. Владимир- человек, знающий своё дело, постарался за несколько часов погрузить нас в историю Камбоджи и влюбить в эту страну. Мы двигались в удобном для нас темпе, купались в водопаде столько сколько хотели. Вообщем, и отдохнули, и много увидели и узнали. Мы рады, что выбрали экскурсию именно с Владимиром и очень ему признательны!