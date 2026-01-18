Водная прогулка
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
«В полноводный сезон вы сможете покататься на каноэ по затопленному мангровому лесу»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от $120 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
Река тысячи лингамов, Лежащий Будда, каменоломни и водопад Пном Кулен - на экскурсии из Сиемреапа
Начало: В вашем отеле
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от $230 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYana18 января 2026Пишу отзыв, спустя некоторое время после приезда из Камбоджи. Сразу написать было некогда и это даже к лучшему. Была возможность
- ААлександра5 января 2026Невероятная экскурсия с Владимиром, всячески рекомендуем.
Даже не ожидали, что будет так интересно и насыщенно. Владимир - замечательный гид, очень хорошо знающий местные реалии, продвинутый и по-человечески очень приятный.
5 звезд с плюсом!
- ААлександра7 ноября 2025Спасибо большое. Все было отлично! Очень довольны!
