Экскурсии по воде в Сиеме-Реапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Водная прогулка
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
«В полноводный сезон вы сможете покататься на каноэ по затопленному мангровому лесу»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
На лодке
2.5 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от $120 за всё до 7 чел.
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
На машине
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
Река тысячи лингамов, Лежащий Будда, каменоломни и водопад Пном Кулен - на экскурсии из Сиемреапа
Начало: В вашем отеле
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от $230 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yana
    18 января 2026
    Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
    Пишу отзыв, спустя некоторое время после приезда из Камбоджи. Сразу написать было некогда и это даже к лучшему. Была возможность
    читать дальше

    сравнить экскурсию на Пном Кулен с Владимиром с экскурсиями других экскурсоводов, особенно в Тайланде.
    Мы получили огромное удовольствие от поездки. Все было в меру информативно, комфортно, не утомительно. Владимир- человек, знающий своё дело, постарался за несколько часов погрузить нас в историю Камбоджи и влюбить в эту страну. Мы двигались в удобном для нас темпе, купались в водопаде столько сколько хотели. Вообщем, и отдохнули, и много увидели и узнали. Мы рады, что выбрали экскурсию именно с Владимиром и очень ему признательны!

  • А
    Александра
    5 января 2026
    Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
    Невероятная экскурсия с Владимиром, всячески рекомендуем.

    Даже не ожидали, что будет так интересно и насыщенно. Владимир - замечательный гид, очень хорошо знающий местные реалии, продвинутый и по-человечески очень приятный.

    5 звезд с плюсом!
  • А
    Александра
    7 ноября 2025
    Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
    Спасибо большое. Все было отлично! Очень довольны!

Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в январе 2026
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 230. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
