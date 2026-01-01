Найдено 3 экскурсии в категории « Озера » в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 18 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Колоритная Азия на озере Тонлесап Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей Начало: В вашем отеле в Сиемреапе «Столичный район Ангкор вырос вблизи крупнейшего пресноводного озера Юго-Восточной Азии — Тонлесап, которое местные называют великим или «внутренним морем» Камбоджи» $174 за всё до 4 чел. На лодке 2.5 часа 1 отзыв Водная прогулка Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей Начало: В вашем отеле в Сиемреапе «Тонлесап — крупнейшее пресноводное озеро Юго-Восточной Азии» от $120 за всё до 7 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 7 чел. Из Сиемреапа в Кампонг Плук - деревню на водах Тонлесапа Отправиться в поселение, которое в сезон дождей словно парит над озером «Это самое большое пресноводное озеро Юго-Восточной Азии» от $190 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Сиема-Реапа

