Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
«Столичный район Ангкор вырос вблизи крупнейшего пресноводного озера Юго-Восточной Азии — Тонлесап, которое местные называют великим или «внутренним морем» Камбоджи»
Завтра в 13:30
22 янв в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
«Тонлесап — крупнейшее пресноводное озеро Юго-Восточной Азии»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от $120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сиемреапа в Кампонг Плук - деревню на водах Тонлесапа
Отправиться в поселение, которое в сезон дождей словно парит над озером
«Это самое большое пресноводное озеро Юго-Восточной Азии»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
от $190 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиеме-Реапе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в январе 2026
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 190. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиеме-Реапе (Камбоджа 🇰🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Озера», 19 ⭐ отзывов, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Камбоджи. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март