Чонг Книс — одна из самых известных плавучих деревень на озере Тонлесап.
Путешествие туда откроет дверь в удивительный мир, где люди живут в гармонии с природой, занимаясь рыболовством и сельским хозяйством.
Вы увидите их повседневную жизнь, узнаете о традициях, а также насладитесь потрясающими видами водных просторов, зарослей лотосов и рисовых полей.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
Тонлесап — крупнейшее пресноводное озеро Юго-Восточной Азии. В сезон дождей оно значительно увеличивается в размере благодаря одноимённой реке, которая меняет направление течения.
Мы посетим плавучую деревню Чонг Книс и поговорим о том, как устроена здесь жизнь: как местные строят дома, храмы и школы прямо на воде, перемещаются на лодках и ведут хозяйство.
Обсудим историю озера Тонлесап и его значение для Камбоджи. Прокатимся по его просторам на традиционной лодке.
Посетим крокодиловую ферму, где вы увидите и сможете покормить крокодилов, крупных жаб и сомов. Узнаете о жизни пресноводных обитателей озера.
Встретим закат среди лотосовых и рисовых полей.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на автомобиле с кондиционером, прохладная питьевая вода, услуги гида
- Дополнительно оплачивается билет на лодку: $28 с группы 1-4 чел., $38 для пятерых
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Сиемреапе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Провели экскурсии для 9 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и по-настоящему любят Камбоджу. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а путешествия за пределы привычного. Мы покажем Камбоджу вне туристических шаблонов: скрытые храмы,Задать вопрос
