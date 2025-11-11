Чонг Книс — одна из самых известных плавучих деревень на озере Тонлесап. Путешествие туда откроет дверь в удивительный мир, где люди живут в гармонии с природой, занимаясь рыболовством и сельским хозяйством. Вы увидите их повседневную жизнь, узнаете о традициях, а также насладитесь потрясающими видами водных просторов, зарослей лотосов и рисовых полей.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Тонлесап — крупнейшее пресноводное озеро Юго-Восточной Азии. В сезон дождей оно значительно увеличивается в размере благодаря одноимённой реке, которая меняет направление течения.

Мы посетим плавучую деревню Чонг Книс и поговорим о том, как устроена здесь жизнь: как местные строят дома, храмы и школы прямо на воде, перемещаются на лодках и ведут хозяйство.

Обсудим историю озера Тонлесап и его значение для Камбоджи. Прокатимся по его просторам на традиционной лодке.

Посетим крокодиловую ферму, где вы увидите и сможете покормить крокодилов, крупных жаб и сомов. Узнаете о жизни пресноводных обитателей озера.

Встретим закат среди лотосовых и рисовых полей.

Организационные детали