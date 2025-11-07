Пном Кулен — это одно из самых почитаемых мест в Камбодже, уступающее по значимости только храмам Ангкора. Священная гора расположена в 60 км от Сиемреапа: имеено здесь зародилась Кхмерская империя. На экскурсии вы окунётесь в её историю. Увидите реку тысячи лингамов и отпечаток стопы Будды. Исследуете каменоломни и загадаете заветное желание у водопада Пном Кулен.
Описание водной прогулки
- Река тысячи лингамов — священное место. Прямо в русле реки высечены многочисленные изображения лингамов — символов бога Шивы, а также барельефы с индуистскими божествами. Считается, что вода, проходя через них, приобретает очищающую силу
- Лежащий Будда. В пагоде на вершине горы находится самая крупная в Камбодже статуя Лежащего Будды. Здесь же вы увидите отпечаток стопы Будды — место благословения и духовного очищения
- Древние каменоломни, откуда брали камень для строительства храмов Ангкора. Вы полюбуетесь захватывающими видами и послушаете о масштабных трудах кхмеров
- Водопад Пном Кулен. Это одно из самых красивых мест Пном Кулена, окружённое густыми джунглями. Местные верят, что купание в его водах приносит удачу, силу и очищение
По пути мы поговорим о происхождении Кхмерской империи, религиозной символике и роли Пном Кулена в истории Камбоджи. Вы узнаете, почему это место считается священным для кхмеров, и почувствуете на себе силу древних богов.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле с кондиционером, в машине для вас всегда есть питьевая вода
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет, готовым к пешим прогулкам, подъёмам по лестницам и спуску к водопаду
- Отдельно оплачиваются билеты в нацпарк — $20 с чел., обед в национальном ресторане (по желанию) — около $10 с чел.
- Возможно провести экскурсию для 3-5 человек — $230
- Для посещения буддийской пагоды возьмите с собой одежду, закрывающую плечи и колени (шарфы и платки не подходят)
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Провели экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и по-настоящему любят Камбоджу. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а путешествия за пределы привычного. Мы покажем Камбоджу вне туристических шаблонов: скрытые храмы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
7 ноя 2025
Спасибо большое. Все было отлично! Очень довольны!
