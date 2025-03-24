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Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Обойти центр города и познакомиться с его историей и традициями, искусством и архитектурой
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Индивидуальная
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Монреаль - город, где сбываются мечты
Прогулка по Старому городу с погружением в его историю, архитектуру и лица
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29 мар в 08:00
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Индивидуальная
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Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Знаковые учреждения, блестящие ученики и легендарные места еврейского квартала
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Пройти по улице Шербрук и познакомиться с её архитектурой и известными людьми
29 мар в 08:00
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Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил24 марта 2025Спасибо Людмиле за классную экскурсию! Было очень интересно, узнали много нового о Монреале! Рекомендуем!
- ООльга19 января 2025Монреаль- в самом деле город, который удивил и порадовал!!! Замечательный экскурсовод и от этого всего- впечатлений море!!! Спасибо!
- ИИННА7 января 2025Огромное спасибо Людмиле за эту экскурсию, без неё мы бы точно не увидели такой Монреаль! Очень захотелось вернуться сюда летом
Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю в категории «Пешеходные»
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