Приглашаем познакомиться с самы многонациональным городом страны.
Мы проедем по знаменитым районам Торонто, а по пути будем делать остановки для прогулок: по историческому центру, в престижном квартале Йорквилла и набережной озера Онтарио.
Вы узнаете не только об истории города, но и о современной жизни в Канаде, образовании, иммиграции и местных традициях.
Мы проедем по знаменитым районам Торонто, а по пути будем делать остановки для прогулок: по историческому центру, в престижном квартале Йорквилла и набережной озера Онтарио.
Вы узнаете не только об истории города, но и о современной жизни в Канаде, образовании, иммиграции и местных традициях.
Описание экскурсии
9:15–09:35 — площадь Натана Филлипса и современное здание Сити-холла
9:45–10:10 — университет Торонто и Квинс-Парк
10:30–10:45 — замок Каса-Лома (внешний осмотр) с панорамными видами на город
11:00–11:20 — Йорквилл — самый престижный район Торонто
11:35–12:00 — Кенсингтон-Маркет и Чайнатаун
12:05–12:15 — Художественная галеря Онтарио и знаменитый дом на карандашах
12:25–12:50 — финансовый район и Зал хоккейной славы
12:55–13:10 — набережная озера Онтарио, район Квинс-Квэй и лучшие виды на CN Tower
13:20–13:40 — Distillery District — исторический квартал викторианской эпохи
Вы узнаете
- Как появился Торонто и что означает его название
- Кто населял эти земли до прихода европейцев
- Почему университет Торонто входит в число лучших вузов мира
- Как владелец замка Каса-Лома прошёл путь от богатейшего человека страны до банкрота
- Почему бывший промышленный район Distillery District стал одним из самых модных мест города
- Как устроена жизнь в Канаде сегодня: образование, медицина, недвижимость и иммиграция
Организационные детали
- Едем на автомобиле Honda Odyssey, Toyota Highlander, Toyota Sienna, или микроавтобусе Ford transit 350, или на автобусе Ford E450 bus
- Продолжительность программы — 5–6 ч
- Экскурсию можно провести как для небольшой компании, так и для большой группы (до 55 чел.) — подробности в переписке
- Во время прогулки в Distillery District сделаем остановку на кофе или лёгкий перекус — не входит в стоимость
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по запросу за доплату)
- Возможен трансфер из аэропорта или круизного терминала
- Организуем ланч с блюдами грузинской кухни: хачапури, лобиани, сезонные овощи и органическое грузинское вино
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Натана Филлипса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Торонто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы работаем в туристическом и транспортном бизнесе Торонто с 2015 года и отлично знаем город, а также самые интересные направления для путешествий по Канаде. Наша команда — это профессиональные гиды, говорящие
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