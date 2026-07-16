Приглашаем вас в необычное путешествие по следам древних народов Онтарио. За один день мы посетим места, где более 600 лет назад стояли индейские поселения. Вы познакомитесь с культурой ирокезов и увидите их реконструированные длинные дома.
Побываете в крупнейшей резервации коренных народов Канады и услышите о событиях, которые происходили за несколько столетий до основания государства.
Побываете в крупнейшей резервации коренных народов Канады и услышите о событиях, которые происходили за несколько столетий до основания государства.
Описание экскурсии
- Реконструкция деревни ирокезов 15 века на озере Кроуфорд
- История Конфедерации Шести Наций — уникального союза народов, который существует уже несколько столетий
- Посещение крупнейшей индейской резервации Канады
- Знакомство с традициями, легендами и верованиями коренных народов
- Культурный центр и музей Первых Наций
- Истории о Великом Миротворце, матриархате и загадках североамериканских цивилизаций
- Возможность приобрести аутентичные изделия местных мастеров
Вы узнаете
- Кто жил на территории Канады задолго до появления европейцев
- Почему индейцы называли себя «людьми длинного дома»
- Как была устроена одна из первых демократических систем в мире
- Что связывает ирокезов с историей Канады и США
- Почему женщины играли ключевую роль в управлении обществом
- Какие древние традиции сохранились до наших дней
Примерный тайминг
- Дорога в деревню ирокезов на озере Кроуфорд — около 1 ч 15 мин
- Историческая реконструкция деревни ирокезов — 1 ч
- Переезд в резервацию Six Nations — около 1 ч
- Посещение культурного центра, музея и знакомство с историей Конфедерации Шести Наций — 2 ч
- Обед — 1 ч
- Свободное время, ремесленные магазины и прогулка — 30–40 мин
- Возвращение в Торонто — около 2 час
Тайминг указан ориентировочно и может немного меняться в зависимости от дорожной ситуации и пожеланий гостей.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Toyota Grand Highlander (SUV), Ford Bronco Sport или Mercedes Sprinter. Детские кресла — по запросу
- Дополнительно оплачиваются напитки на кофе-стопах и обед: средний чек — $17–25
- Специальная физическая подготовка не требуется, однако вам предстоят прогулки по ровным пешеходным дорожкам — до 2–3 км в течение дня
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ефим — ваша команда гидов в Торонто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 119 туристов
Я работаю с командой гидов — мы проводим экскурсии на автобусах, микроавтобусах, вэнах и внедорожниках. Наша цель — представить гостям провинцию Онтарио во всем ее очаровании. Мы стараемся создать объемную картину,
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