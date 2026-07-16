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знакомя с архитектурными и природными достопримечательностями, географией и геологией, историей и современной социально-политической жизнью городов и региона. Мы также рассказываем о том, что обычно не включено в стандартные программы. С нами удобно и интересно. И мы всегда можем задержаться там, где вам интересно, и остановиться там, где не запланировано. Всё для вас и вашего удобства!