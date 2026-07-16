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Загадки индейских цивилизаций Онтарио

Отправиться из Торонто в деревню ирокезов и крупнейшую резервацию Канады
Приглашаем вас в необычное путешествие по следам древних народов Онтарио. За один день мы посетим места, где более 600 лет назад стояли индейские поселения. Вы познакомитесь с культурой ирокезов и увидите их реконструированные длинные дома.

Побываете в крупнейшей резервации коренных народов Канады и услышите о событиях, которые происходили за несколько столетий до основания государства.
Загадки индейских цивилизаций Онтарио
Загадки индейских цивилизаций Онтарио
Загадки индейских цивилизаций Онтарио

Описание экскурсии

  • Реконструкция деревни ирокезов 15 века на озере Кроуфорд
  • История Конфедерации Шести Наций — уникального союза народов, который существует уже несколько столетий
  • Посещение крупнейшей индейской резервации Канады
  • Знакомство с традициями, легендами и верованиями коренных народов
  • Культурный центр и музей Первых Наций
  • Истории о Великом Миротворце, матриархате и загадках североамериканских цивилизаций
  • Возможность приобрести аутентичные изделия местных мастеров

Вы узнаете

  • Кто жил на территории Канады задолго до появления европейцев
  • Почему индейцы называли себя «людьми длинного дома»
  • Как была устроена одна из первых демократических систем в мире
  • Что связывает ирокезов с историей Канады и США
  • Почему женщины играли ключевую роль в управлении обществом
  • Какие древние традиции сохранились до наших дней

Примерный тайминг

  • Дорога в деревню ирокезов на озере Кроуфорд — около 1 ч 15 мин
  • Историческая реконструкция деревни ирокезов — 1 ч
  • Переезд в резервацию Six Nations — около 1 ч
  • Посещение культурного центра, музея и знакомство с историей Конфедерации Шести Наций — 2 ч
  • Обед — 1 ч
  • Свободное время, ремесленные магазины и прогулка — 30–40 мин
  • Возвращение в Торонто — около 2 час

Тайминг указан ориентировочно и может немного меняться в зависимости от дорожной ситуации и пожеланий гостей.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Toyota Grand Highlander (SUV), Ford Bronco Sport или Mercedes Sprinter. Детские кресла — по запросу
  • Дополнительно оплачиваются напитки на кофе-стопах и обед: средний чек — $17–25
  • Специальная физическая подготовка не требуется, однако вам предстоят прогулки по ровным пешеходным дорожкам — до 2–3 км в течение дня
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ефим
Ефим — ваша команда гидов в Торонто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 119 туристов
Я работаю с командой гидов — мы проводим экскурсии на автобусах, микроавтобусах, вэнах и внедорожниках. Наша цель — представить гостям провинцию Онтарио во всем ее очаровании. Мы стараемся создать объемную картину,
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знакомя с архитектурными и природными достопримечательностями, географией и геологией, историей и современной социально-политической жизнью городов и региона. Мы также рассказываем о том, что обычно не включено в стандартные программы. С нами удобно и интересно. И мы всегда можем задержаться там, где вам интересно, и остановиться там, где не запланировано. Всё для вас и вашего удобства!

Входит в следующие категории Торонто

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