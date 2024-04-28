Экскурсии на 1 день в Торонто

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Торонто на русском языке, цены от €600. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На Ниагарские водопады из Торонто
На машине
7 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия к Ниагарским водопадам с дегустацией вина
Погрузитесь в атмосферу Ниагарских водопадов, узнайте их историю и легенды, а также насладитесь дегустацией уникального ледяного вина
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
11 авг в 12:30
12 авг в 10:00
650 за всё до 6 чел.
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Погрузитесь в атмосферу канадской глубинки, посетите город Святого Якова и узнайте о жизни меннонитов. Уникальные музеи и органические продукты ждут вас
Начало: Торонто
Расписание: По четвергам и субботам
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$600 за человека
НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ И ВИНОДЕЛЬНИ НИАГАРСКОГО РЕГИОНА
9 часов
Индивидуальная
НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ И ВИНОДЕЛЬНИ НИАГАРСКОГО РЕГИОНА
Начало: Торонто. Заезжаем в гостиницу за туристами
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$649 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна-Мария
    28 апреля 2024
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
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    экскурсия, но она была однозначно одной из лучших в моей жизни. У родителей экскурсионный опыт поменьше, но они тоже оказались в восторге и оценили очень высоко! Ефим рассказывает легко, речь структурирована и богата, слушать интересно, несмотря на исторический контекст. Сама поездка прекрасно выстроена, достаточно времени и на посмотреть, и на сувениры. К дегустациям изначально отнеслась скептически, был уже негативный опыт, но в итоге оказалось все очень классно (и вкусно), закупились алкоголем, хотя изначально не планировали даже)) Виды, конечно, потрясающие. Если есть сомнения ехать, то не сомневайтесь. Даже на фоне Гранд Каньона, Ниагарские водопады - это нечто фантастическое. Прогулка на кораблике максимально дополнила впечатления, хотя было холодно и мы довольно сильно промокли, несмотря на дождевики. Обед (в нашем случае скорее ужин) на винодельне был шикарным завершением дня - изысканный ресторан, очень вкусные блюда и вина, а в нашем случае еще и закат был красивым дополнением. Очень рады, что приехали в Канаду - явно недооценивали раньше эту страну. С удовольствием вернемся еще раз в страну, с не менее большим удовольствием вернемся к Ефиму на другие экскурсии. Спасибо! Это просто 10* из 10.

  • A
    Albina
    4 декабря 2022
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌 Я на 9 месяце
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    беременности и переживала что устану и замёрзну в долгом туре НО поездка оказалась очень комфортной, на хором автомобиле, нас угостили чаем) я даже не устала, остались только приятные впечатления 😊😊 спасибо большое) будет ещё ездить с вами в интересные туры 🤞🇺🇦😉

    Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌
  • I
    Irina
    13 октября 2022
    На Ниагарские водопады из Торонто
    Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже их удалось заинтересовать! Очень
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    не навязчивый формат. Было много интересной информации, но и свободное время тоже было, чтобы оглядеться и никуда не спешить. Спасибо гиду и команде Трипстер за рекомендацию! Путешествуйте с профессионалами с с удовольствием!

    Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже

Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Торонто в августе 2024
Сейчас в Торонто в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 650. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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