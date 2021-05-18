Всё о Ванкувере

Полезная информация о Ванкувере

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Местное время в Ванкувере
13:4239
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаВанкувер
По-английскиVancouver
Население города600 000 чел.
АэропортыВанкувер YVR, Бондери-Бей YDT, Кол-Харбор CXH
Часовой поясAmerica/Vancouver
Средняя высота70 м. от уровня моря

Где находится Ванкувер на карте

Ванкувер фото города
Ванкувер

Популярные экскурсии в Ванкувере

Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
$
350
за чел.
Посетить самые колоритные районы и увидеть знаковые места города на авто-пешеходной экскурсии
Многоликий Ванкувер
Многоликий Ванкувер
5
14 отзывов
$
350
за чел.
Погружение в природу, культуру и историю города на обзорной авто-пешеходной прогулке

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