Полезная информация о Ванкувере
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Местное время в Ванкувере
13:4239
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Ванкувер
|По-английски
|Vancouver
|Население города
|600 000 чел.
|Аэропорты
|Ванкувер YVR, Бондери-Бей YDT, Кол-Харбор CXH
|Часовой пояс
|America/Vancouver
|Средняя высота
|70 м. от уровня моря
Где находится Ванкувер на карте
Ванкувер
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