Экскурсия на Северо-Запад Катара - это уникальный шанс познакомиться с культурой и историей региона.
Посетители смогут увидеть тренировки арабских скакунов в Аль-Шакабе, узнать о достижениях в образовательном городке, полюбоваться архитектурой Белой
5 причин купить эту экскурсию
- 🐎 Увидеть арабских скакунов
- 📚 Посетить образовательный городок
- 🕌 Полюбоваться Белой мечетью
- 🖼️ Изучить коллекцию музея
- 🐪 Насладиться верблюжьими бегами
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Аль-Шакаб
- Образовательный городок
- Белая мечеть
- Музей шейха Файсала
- Верблюжие бега
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Аль-Шакаб — конный центр, где вы сможете увидеть тренировки арабских скакунов.
- Образовательный городок — здесь вы посетите Национальную библиотеку, увидите 9 филиалов международных университетов.
- Белая мечеть — стоит на 5-ти столбах, которые олицетворяют 5 столпов ислама. Одновременно в ней могут молиться 300 человек.
- Музей шейха Файсала — огромная личная коллекция шейха, которую он начал собирать с десятилетнего возраста. В музее собрано множество экспонатов из 4-х континентов.
- Верблюжие бега — проходят в 40-ка минутах езды от Дохи. Сезон скачек начинается с ноября по апрель. Если вы не попадёте на скачки, то сможете увидеть тренировку верблюдов.
В любой день, в любое время.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конный центр Аль-Шакаб
- Образовательный городок
- Национальная библиотека
- Филиалы международных университетов
- Белая мечеть
- Музей шейха Файсала
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аркадий
14 апр 2025
Увидели все, что запланировано в программе и даже больше! Венера - накормила, напоила, все рассказала! Отдельное спасибо за то, что попали на верблюжьи скачки - получили потрясающие незабываемые эмоции!
Т
Татьяна
2 ноя 2024
Венерочка, дорогая! Спасибо вам и вашей команде за прекрасные каникулы, мы столько красивых мест повидали, но без вашей душевности, веселья, озорных шуток и огромной любви к этой стране, эти места наверняка смотрелись бы иначе! Мы обязательно вернемся и очень надеюсь хотя бы попробовать поизучать Катар как “базу” для бизнеса. Огромное вам спасибо! Очень вас полюбила
Р
Римма
5 мар 2024
Супер! Восхитительно! Катар - это Венера!
Входит в следующие категории Дохи
