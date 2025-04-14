Мои заказы

Экскурсия «На Северо-Запад Катара»

Путешествие на Северо-Запад Катара предлагает уникальную возможность увидеть арабских скакунов, образовательный городок и величественную Белую мечеть
Экскурсия на Северо-Запад Катара - это уникальный шанс познакомиться с культурой и историей региона.

Посетители смогут увидеть тренировки арабских скакунов в Аль-Шакабе, узнать о достижениях в образовательном городке, полюбоваться архитектурой Белой
читать дальше

мечети и исследовать богатую коллекцию Музея шейха Файсала.

Не упустите возможность стать свидетелем захватывающих верблюжьих бегов, которые проходят недалеко от Дохи. Это путешествие обещает быть насыщенным и познавательным для всех любителей арабской культуры

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Увидеть арабских скакунов
  • 📚 Посетить образовательный городок
  • 🕌 Полюбоваться Белой мечетью
  • 🖼️ Изучить коллекцию музея
  • 🐪 Насладиться верблюжьими бегами
Экскурсия «На Северо-Запад Катара»
Экскурсия «На Северо-Запад Катара»
Экскурсия «На Северо-Запад Катара»
Ближайшие даты:
18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен24
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Аль-Шакаб
  • Образовательный городок
  • Белая мечеть
  • Музей шейха Файсала
  • Верблюжие бега

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Аль-Шакаб — конный центр, где вы сможете увидеть тренировки арабских скакунов.
  • Образовательный городок — здесь вы посетите Национальную библиотеку, увидите 9 филиалов международных университетов.
  • Белая мечеть — стоит на 5-ти столбах, которые олицетворяют 5 столпов ислама. Одновременно в ней могут молиться 300 человек.
  • Музей шейха Файсала — огромная личная коллекция шейха, которую он начал собирать с десятилетнего возраста. В музее собрано множество экспонатов из 4-х континентов.
  • Верблюжие бега — проходят в 40-ка минутах езды от Дохи. Сезон скачек начинается с ноября по апрель. Если вы не попадёте на скачки, то сможете увидеть тренировку верблюдов.

В любой день, в любое время.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Конный центр Аль-Шакаб
  • Образовательный городок
  • Национальная библиотека
  • Филиалы международных университетов
  • Белая мечеть
  • Музей шейха Файсала
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Аркадий
14 апр 2025
Увидели все, что запланировано в программе и даже больше! Венера - накормила, напоила, все рассказала! Отдельное спасибо за то, что попали на верблюжьи скачки - получили потрясающие незабываемые эмоции!
Т
Татьяна
2 ноя 2024
Венерочка, дорогая! Спасибо вам и вашей команде за прекрасные каникулы, мы столько красивых мест повидали, но без вашей душевности, веселья, озорных шуток и огромной любви к этой стране, эти места наверняка смотрелись бы иначе! Мы обязательно вернемся и очень надеюсь хотя бы попробовать поизучать Катар как “базу” для бизнеса. Огромное вам спасибо! Очень вас полюбила
Р
Римма
5 мар 2024
Супер! Восхитительно! Катар - это Венера!

Входит в следующие категории Дохи

Похожие экскурсии из Дохи

Доха - жемчужина Аравии
На машине
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Путешествие по Дохе - это возможность познакомиться с культурой и историей Катара. Узнайте о пути страны к независимости и современным достижениям
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
В мангровые леса Катара на каяках
На автобусе
Прогулки на каяках
4 часа
18 отзывов
Водная прогулка
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 сен в 06:00
$80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дохе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дохе