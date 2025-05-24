Экскурсия в Дохе открывает уникальную возможность познакомиться с двумя мирами Катара.
В этнической деревне гости увидят Голубую и Золотую мечети, амфитеатр с античными элементами и улицу с уникальными кондиционерами.
На острове Пёрл туристы насладятся видом на элитные яхты, прогуляются по кварталу «Катарская Венеция» и узнают историю создания острова. Эта поездка позволит понять, как в Дохе сочетаются традиции и современность
В этнической деревне гости увидят Голубую и Золотую мечети, амфитеатр с античными элементами и улицу с уникальными кондиционерами.
На острове Пёрл туристы насладятся видом на элитные яхты, прогуляются по кварталу «Катарская Венеция» и узнают историю создания острова. Эта поездка позволит понять, как в Дохе сочетаются традиции и современность
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Контрасты культур и современности
- 🕌 Величественные мечети
- 🚤 Роскошные яхты
- 🎭 Античный амфитеатр
- 🏝️ Уникальный остров Пёрл
- 🌆 Архитектурные шедевры
Лучшее время для посещения
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мар
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Лучшие месяцы для экскурсии - с октября по февраль, когда в Дохе комфортная температура и низкая влажность. В это время прогулки будут особенно приятными. Март, апрель и ноябрь также подходят для посещения, но могут быть чуть более жаркими. В остальные месяцы, несмотря на жару, всё же можно насладиться экскурсиями, если выбрать утренние или вечерние часы.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Что можно увидеть
- Голубая мечеть
- Золотая мечеть
- Амфитеатр
- Остров Пёрл
- Катарская Венеция
Описание экскурсии
В деревне Катаре
- Мы посетим Голубую мечеть, украшенную редкой мозаикой, которая очень красиво отражает свет
- Не пропустим Золотую мечеть — архитектурный символ роскоши
- Прогуляемся по огромному открытому амфитеатру, в котором античные элементы сочетаются с восточной культурой
- Я расскажу об уникальной улице с кондиционерами, встроенными в землю, где даже в жару приятно гулять
- Вы узнаете о роли этнической деревни как центра культуры и искусства страны
На острове Пёрл
- Полюбуемся элитной мариной, где стоят яхты класса люкс со всего мира
- Посетим квартал «Катарская Венеция» с узкими каналами, мостами и зданиями в итальянском стиле
- Вы услышите, как создали остров Пёрл и что он символизирует сегодня
- Рассмотрите архитектурные шедевры, в облике которых прослеживаются восточные традиции и европейская элегантность
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле GAC GS8.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наташа — ваш гид в Дохе
Провела экскурсии для 131 туриста
Добрый день! Вот уже 5-й год я живу в Дохе, и с каждым днём всё больше влюбляюсь в красоту и традиции восточной страны. И вас тоже непременно влюблю в Катар, вот увидите!:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
24 мая 2025
Всё понравилось, можно гибко подойти к графику и маршруту. Наташа - исключительно приятный человек и интересный рассказчик. На экскурсии были с детьми 9 лет, все остались весьма довольны.
А
Анна
20 мар 2025
Наталья отлично провела экскурсию для нашей семьи (2 взрослых и 2 детей 6 и 14 лет), построила маршрут исходя из запроса, ответила на все вопросы самого младшего почемучки))))
Сын до сих пор вспоминает, а дочка вдохновилась широтой кругозора и большими возможностями нашего мира.
Сын до сих пор вспоминает, а дочка вдохновилась широтой кругозора и большими возможностями нашего мира.
Е
Елена
5 янв 2025
Наталья - великолепный экскурсовод. Знание материала и умение подать его в индивидуальном порядке, с учётом особенностей экскурсантов- это высокий уровень. Рекомендуем 100 ℅.
Входит в следующие категории Дохи
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