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Экскурсия в Дохе открывает уникальную возможность познакомиться с двумя мирами Катара.



В этнической деревне гости увидят Голубую и Золотую мечети, амфитеатр с античными элементами и улицу с уникальными кондиционерами.



На острове Пёрл туристы насладятся видом на элитные яхты, прогуляются по кварталу «Катарская Венеция» и узнают историю создания острова. Эта поездка позволит понять, как в Дохе сочетаются традиции и современность

5 3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию 🌟 Контрасты культур и современности

🕌 Величественные мечети

🚤 Роскошные яхты

🎭 Античный амфитеатр

🏝️ Уникальный остров Пёрл

🌆 Архитектурные шедевры