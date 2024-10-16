5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
«Финальной частью экскурсии станет посещение одного из музеев, который покажется вам более привлекательным:»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:30
$500 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 3 часа: Сук Вакиф, Мшейреб и музеи
Экскурсия в Дохе: Погружение в атмосферу восточного базара и современных районов города. Уникальная возможность посетить старинный рынок и инновационный Мшейреб
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите музей Исламского искусства или Национальный музей Катара»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 6 чел.
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Верблюды, древний форт, арт-объект в пустыне и частный музей шейха за 1 день
Начало: У вашего отеля
«осмотрите музей шейха Фейсала, где собраны фарфор, одежда, ковры и не только»
Завтра в 08:00
25 окт в 12:30
655$623 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 октября 2024Экскурсия нам очень понравилась. Анна, замечательный экскурсовод и интересный собеседник. Очень содержательно и интересно познакомила нас с историей страны и города. Показала нам основные достопримечательности Дохи. Приятным бонусом было посещение мечети(что не входило в обзорную экскурсию). Огромное спасибо!
- ННаталья6 октября 2024Огромная благодарность Анне за столь увлекательное времяпрепровождение. Я делилась потом с коллегами, кто проживает в Дохе, какие достопримечательности я посетила за один день, и все в один голос сказали, что лучшего обзора города и придумать было невозможно! Всем рекомендую!
- ЛЛеонид22 сентября 2024Понравилась поездка. Я уже некоторое время нахожусь в Дохе. Но экскурсия мне раскрыла множество фактов, о которых я не знал.
- ЕЕвгений16 сентября 2024Выражаем большую благодарность за проведенную обзорную экскурсию по городу экскурсоводу Нурбеку. Очень информативная,познавательная,комфортная экскурсия! Он большой молодец! Всем рекомендуем.
- ААнна23 августа 2024Огромное спасибо Нурбеку за экскурсию! Особо ничего интересного не ждала от экскурсии, но оказалось в Дохе есть много разных и
- ААнна18 августа 2024У меня была длинная пересадка в Дохе. Решила посмотреть город. Экскурсия очень понравилась. Сходили в Национальный Музей Катара, посмотрели город. Нурбек помог купить подарки на рынке Дохи. Нурбек отличный гид! Рекомендую обратиться к нему если собираетесь посетить Катар.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Музеи»
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