С Светлана Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Экскурсия нам очень понравилась. Анна, замечательный экскурсовод и интересный собеседник. Очень содержательно и интересно познакомила нас с историей страны и города. Показала нам основные достопримечательности Дохи. Приятным бонусом было посещение мечети(что не входило в обзорную экскурсию). Огромное спасибо!

Н Наталья Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей Огромная благодарность Анне за столь увлекательное времяпрепровождение. Я делилась потом с коллегами, кто проживает в Дохе, какие достопримечательности я посетила за один день, и все в один голос сказали, что лучшего обзора города и придумать было невозможно! Всем рекомендую!

Л Леонид Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей читать дальше История Катара привнесла более ясное понимание текущего успеха этого государства. Всё эти детали подробно и с разных ракурсов описала наш гид Анна. Спасибо ей большое. Понравилась поездка. Я уже некоторое время нахожусь в Дохе. Но экскурсия мне раскрыла множество фактов, о которых я не знал.

Е Евгений Самое интересное в Дохе за 3 часа Выражаем большую благодарность за проведенную обзорную экскурсию по городу экскурсоводу Нурбеку. Очень информативная,познавательная,комфортная экскурсия! Он большой молодец! Всем рекомендуем.

А Анна Самое интересное в Дохе за 3 часа читать дальше необычных мест, кроме того узнали много информации из истории страны и обычаи и культуры местного населения🙏🏻 Нурбек очень тактичный и приятный гид, выражаем благодарность🌺🌺🌺 Огромное спасибо Нурбеку за экскурсию! Особо ничего интересного не ждала от экскурсии, но оказалось в Дохе есть много разных и