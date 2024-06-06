Индивидуальные экскурсии в Дохе с личным гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Дохе на русском языке, цены от $185. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Открыть один из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Разобраться в традициях, культуре и ремеслах страны на прогулке по главному восточному базару Дохи
Начало: у рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Исследовать необычные достопримечательности и любимые локации местных жителей
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 10 чел.
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022
Начало: у вашей гостиницы в пределах города Доха
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$438 за всё до 3 чел.
Самое интересное в Дохе за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самое интересное в Дохе за 3 часа
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Дохе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Дохе
Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$438 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    6 июня 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Я осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дважды - утром и вечером.
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    Чтоб посмотреть на город при различном освещении. Спасибо Катерине, все интересно рассказала и показала, сориентировала по лучшему времени, чтобы не свариться на жаре, успели посмотреть часть при свете и часть после заката!

    Я осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дваждыЯ осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дважды
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Понравилось! Мария учитывала все пожелания по поездке, интересно рассказывала, видно, что увлечена этим. Открыла Катар с иной стороны. Приятно было, что бонусом вода в машине.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Мы с моей дочерью 12 лет остались очень довольны экскурсией. Мария была очень внимательна к нашим пожеланиям и смогла организовать
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    поездку таким образом, чтобы мы увидели все самые интересные места Дохи. Мария прекрасно знает историю и культуру страны, благодаря этому мы смогли узнать много нового и интересного о Дохе, а дочка даже научилась играть в традиционные катарские шашки! Отдельно отмечу, что Мария обеспечила нам комфортное передвижение на автомобиле, что позволило наслаждаться видами города без лишних хлопот. Это был великолепный опыт, мы обязательно приедем еще!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень благодарны Нурбеку за прекрасную экскурсию и внимание! Мы увидели всё самое интересное в Дохе, перекусили в аутентичной забегаловке, посетили главный музей. Организация была на высоте: ранняя встреча в аэропорту, своевременный трансфер к следующему рейсу. Рекомендуем!
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
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    на автомобильно - пешеходной обзорной экскурсии с Валентиной. Экскурсия нам очень понравилась. Более 6 часов мы с Валентиной на ее комфортном автомобиле путешествовали по Дохе, узнав ее совершенно с разных сторон. Наисовременнейшие небоскребы, арабский рынок, этнографическая деревня, местная Венеция, роскошные отели словно из волшебных сказок, прекрасные пляжи - Доха нас очень удивила и впечатлила. Валентина очень интересный рассказчик и душевный, интеллигентный человек. Во время экскурсии при передвижениях на автомобиле было очень комфортно. Аккуратная манера вождения, что для меня очень важно. После этой экскурсии решили продолжить знакомство с Катаром в следующие поездки.

  • Т
    Тимур
    12 мая 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия была очень интересной, Нурбек рассказал много фактов из жизни Катара, посетили знаковые достопримечательности. Очень профессиональный, грамотный и приятный гид. Отдельное спасибо за коляску для младшего ребенка, очень спасла)
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
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    архитектурные формы и много такого, о котором я даже и подумать не могла, когда ехала в Катар. Потрясающий рассказчик и просто удивительно интересный человек, которого знают многие местные жители. Рекомендую!!!! Не пожалеете. . И фотограф тоже отличный Меня никто так классно не фотографировал 😊

    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краскиСпасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски
  • К
    Константин
    6 мая 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Экскурсия с Валентиной была больше, чем экскурсия! Все прошло в дружеской обстановке с обсуждением традиций, культуры, различных интересных мест в
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    Дохе. Я посмотрела и узнала много интересных фактов о Катаре, Дохе и других местах. Маршрут мы строили по интересам, поэтому посмотрели кроме намеченных по маршруту мест еще много интересного. Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
  2. Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
  3. Открываем Доху - город контрастов
  4. Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
  5. Джип-сафари в пустыне из Дохи
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 185 до 500. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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