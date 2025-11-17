Мои заказы

Путешествие по Дохе, или Катар от Q до R

Увидеть топовые места столицы и узнать о жизни местных
Приглашаю на увлекательную обзорную экскурсию по городу, где древние арабские традиции вплетены в футуристическую архитектуру и не теряются среди роскоши 21 века.

Вы побываете на старинном рынке и искусственных островах, полюбуетесь сверкающими небоскрёбами и видами Персидского залива. Эта поездка — идеальный способ почувствовать ритм современной столицы Катара.
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Традиционный рынок Сук Вакиф — атмосферное место с восточными ароматами, специями и ремёслами
  • Культурная деревня Катара — центр местного искусства и архитектуры
  • Искусственный Жемчужный остров (The Pearl) — роскошный район с виллами, яхтами и бутиками
  • Полуостров Джеван (Gewan Island) — новый район с впечатляющей архитектурой и расслабленной курортной атмосферой
  • Лусаил (Lusail City) — город будущего с небоскрёбами, набережной и видом на залив

Вы узнаете:

  • об истории Катара
  • его культурных традициях и новых тенденциях
  • особенностях взаимоотношений в семье
  • жизни современных катарцев
  • и многом другом

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Land Cruiser, Toyota Prada или GMC Yukon
  • Экскурсия начинается в черте Дохи. Трансфер из отеля за пределами города оплачивается дополнительно — $150–250 в зависимости от удалённости (продолжительность поездки увеличится на 2–3 часа)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Дохе
живу в государстве Катар с 2015 года. Очень люблю эту маленькую страну и буду безумно рада показать её и вам, мои друзья. Я общительная, позитивная и всегда открыта новым людям и новым встречам. Спасибо, что заглянули. Пусть наши пути обязательно пересекутся под катарским солнцем!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
17 ноя 2025
Всё было супер 👍🏻
Юлия очень приветливый, интересный гид! Экскурсия прошло на одном дыхании! Нам очень понравилась! Будем рекомендовать!

