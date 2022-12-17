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Описание
Что вас ожидает
Лабиринты базара Сук-Вакиф
Рынок Сук-Вакиф — место, где можно сполна ощутить восточный колорит Катара, потрогать, понюхать и попробовать его на вкус. Мы прогуляемся по узким рядам базара, отыщем в лабиринтах Сук-Вакифа то, что нужно именно вам. И конечно, исследуем самое интересное:
Насладимся манящими ароматами пряностей и, если захотите, отведаем арабские сладости. Я расскажу, какие специи популярны в Катаре и как они используются в медицине и даже магии.
Посетим соколиную ярмарку: обсудим, почему в Катаре еще со времен бедуинов любят соколиную охоту, и увидим госпиталь только для этих птиц.
Полюбуемся арабскими скакунами и заглянем на рынок верблюдов.
Отыщем сувениры ручной работы и лавки с катарским жемчугом: вы узнаете, почему не так давно в стране меняли жемчуг на еду.
А еще я покажу вам мои личные находки — секретные лавочки и невзрачные магазинчики, за дверями которых скрываются восточные сокровищницы!
1000 и 1 история о Катаре
Я стану не только вашим проводником по рынку, но и, как Шахерезада, поведаю истории о волшебном Катаре. Мы выясним, сколько у эмира жен, как проходит конкурс красоты верблюдов и сколько стоит самый дорогой сокол. А еще я расскажу, как Катар обрел свое богатство, какой раньше была жизнь ныряльщиков за жемчугом, и поделюсь фактами о местных жителях.
Организационные детали
Обратите внимание: на период проведения чемпионата мира по футболу стоимость экскурсии повышена
На рынке предпочтительна одежда, закрывающая плечи и колени
Если вы уже наметили для себя какие-то идеи для покупок — поделитесь со мной ими заранее, и я обязательно включу в маршрут нужные нам лавочки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у рынка Сук-Вакиф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наташа — ваш гид в Дохе
Добрый день! Вот уже 5-ый год я живу в Дохе и с каждым днём всё больше влюбляюсь в красоту и традиции восточной страны. И вас тоже непременно влюблю в Катар, вот увидите!:)