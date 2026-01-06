Хотите с головой погрузиться в культуру Катара и убедиться, что Восток - дело тонкое? Тогда отправляемся на Сук-Вакиф, один из самых больших и самобытных рынков Дохи! Пройдем по узким улочкам,

окутанным ароматами специй, отыщем секретные лавочки, незаметные для туристов. Через местные товары откроем традиции Катара: от соколиной охоты до добычи жемчуга. Насладимся манящими ароматами пряностей и, если захотите, отведаем арабские сладости. Посетим соколиную ярмарку, полюбуемся арабскими скакунами и заглянем на рынок верблюдов. Отыщем сувениры ручной работы и лавки с катарским жемчугом. А еще покажу вам мои личные находки - секретные лавочки и невзрачные магазинчики, за дверями которых скрываются восточные сокровищницы

Описание экскурсии

Лабиринты базара Сук-Вакиф

Рынок Сук-Вакиф — место, где можно сполна ощутить восточный колорит Катара, потрогать, понюхать и попробовать его на вкус. Мы прогуляемся по узким рядам базара, отыщем в лабиринтах Сук-Вакифа то, что нужно именно вам. И конечно, исследуем самое интересное:

Насладимся манящими ароматами пряностей и, если захотите, отведаем арабские сладости. Я расскажу, какие специи популярны в Катаре и как они используются в медицине и даже магии.

Посетим соколиную ярмарку: обсудим, почему в Катаре еще со времен бедуинов любят соколиную охоту, и увидим госпиталь только для этих птиц.

Полюбуемся арабскими скакунами и заглянем на рынок верблюдов.

Отыщем сувениры ручной работы и лавки с катарским жемчугом: вы узнаете, почему не так давно в стране меняли жемчуг на еду.

А еще я покажу вам мои личные находки — секретные лавочки и невзрачные магазинчики, за дверями которых скрываются восточные сокровищницы!

1000 и 1 история о Катаре

Я стану не только вашим проводником по рынку, но и, как Шахерезада, поведаю истории о волшебном Катаре. Мы выясним, сколько у эмира жен, как проходит конкурс красоты верблюдов и сколько стоит самый дорогой сокол. А еще я расскажу, как Катар обрел свое богатство, какой раньше была жизнь ныряльщиков за жемчугом, и поделюсь фактами о местных жителях.

Организационные детали