Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф

Разобраться в традициях, культуре и ремеслах страны на прогулке по главному восточному базару Дохи

Хотите с головой погрузиться в культуру Катара и убедиться, что Восток — дело тонкое? Тогда отправляемся на Сук-Вакиф, один из самых больших и самобытных рынков Дохи! Мы пройдем по узким улочкам, окутанным ароматами специй, отыщем секретные лавочки, незаметные для туристов. А главное, через местные товары откроем традиции Катара: от соколиной охоты до добычи жемчуга.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
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Описание

Что вас ожидает

Лабиринты базара Сук-Вакиф

Рынок Сук-Вакиф — место, где можно сполна ощутить восточный колорит Катара, потрогать, понюхать и попробовать его на вкус. Мы прогуляемся по узким рядам базара, отыщем в лабиринтах Сук-Вакифа то, что нужно именно вам. И конечно, исследуем самое интересное:

  • Насладимся манящими ароматами пряностей и, если захотите, отведаем арабские сладости. Я расскажу, какие специи популярны в Катаре и как они используются в медицине и даже магии.
  • Посетим соколиную ярмарку: обсудим, почему в Катаре еще со времен бедуинов любят соколиную охоту, и увидим госпиталь только для этих птиц.
  • Полюбуемся арабскими скакунами и заглянем на рынок верблюдов.
  • Отыщем сувениры ручной работы и лавки с катарским жемчугом: вы узнаете, почему не так давно в стране меняли жемчуг на еду.
  • А еще я покажу вам мои личные находки — секретные лавочки и невзрачные магазинчики, за дверями которых скрываются восточные сокровищницы!

1000 и 1 история о Катаре

Я стану не только вашим проводником по рынку, но и, как Шахерезада, поведаю истории о волшебном Катаре. Мы выясним, сколько у эмира жен, как проходит конкурс красоты верблюдов и сколько стоит самый дорогой сокол. А еще я расскажу, как Катар обрел свое богатство, какой раньше была жизнь ныряльщиков за жемчугом, и поделюсь фактами о местных жителях.

Организационные детали

  • Обратите внимание: на период проведения чемпионата мира по футболу стоимость экскурсии повышена
  • На рынке предпочтительна одежда, закрывающая плечи и колени
  • Если вы уже наметили для себя какие-то идеи для покупок — поделитесь со мной ими заранее, и я обязательно включу в маршрут нужные нам лавочки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у рынка Сук-Вакиф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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