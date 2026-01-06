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Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф

Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Хотите с головой погрузиться в культуру Катара и убедиться, что Восток - дело тонкое? Тогда отправляемся на Сук-Вакиф, один из самых больших и самобытных рынков Дохи! Пройдем по узким улочкам,
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окутанным ароматами специй, отыщем секретные лавочки, незаметные для туристов. Через местные товары откроем традиции Катара: от соколиной охоты до добычи жемчуга. Насладимся манящими ароматами пряностей и, если захотите, отведаем арабские сладости. Посетим соколиную ярмарку, полюбуемся арабскими скакунами и заглянем на рынок верблюдов. Отыщем сувениры ручной работы и лавки с катарским жемчугом.

А еще покажу вам мои личные находки - секретные лавочки и невзрачные магазинчики, за дверями которых скрываются восточные сокровищницы

5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в культуру Катара
  • 🕌 Исследование рынка Сук-Вакиф
  • 🦅 Посещение соколиной ярмарки
  • 🐪 Полюбование арабскими скакунами
  • 💎 Открытие секретных лавочек
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф

Что можно увидеть

  • Сук-Вакиф
  • Соколиная ярмарка
  • Рынок верблюдов

Описание экскурсии

Лабиринты базара Сук-Вакиф

Рынок Сук-Вакиф — место, где можно сполна ощутить восточный колорит Катара, потрогать, понюхать и попробовать его на вкус. Мы прогуляемся по узким рядам базара, отыщем в лабиринтах Сук-Вакифа то, что нужно именно вам. И конечно, исследуем самое интересное:

  • Насладимся манящими ароматами пряностей и, если захотите, отведаем арабские сладости. Я расскажу, какие специи популярны в Катаре и как они используются в медицине и даже магии.
  • Посетим соколиную ярмарку: обсудим, почему в Катаре еще со времен бедуинов любят соколиную охоту, и увидим госпиталь только для этих птиц.
  • Полюбуемся арабскими скакунами и заглянем на рынок верблюдов.
  • Отыщем сувениры ручной работы и лавки с катарским жемчугом: вы узнаете, почему не так давно в стране меняли жемчуг на еду.
  • А еще я покажу вам мои личные находки — секретные лавочки и невзрачные магазинчики, за дверями которых скрываются восточные сокровищницы!

1000 и 1 история о Катаре

Я стану не только вашим проводником по рынку, но и, как Шахерезада, поведаю истории о волшебном Катаре. Мы выясним, сколько у эмира жен, как проходит конкурс красоты верблюдов и сколько стоит самый дорогой сокол. А еще я расскажу, как Катар обрел свое богатство, какой раньше была жизнь ныряльщиков за жемчугом, и поделюсь фактами о местных жителях.

Организационные детали

  • Обратите внимание: на период проведения чемпионата мира по футболу стоимость экскурсии повышена
  • На рынке предпочтительна одежда, закрывающая плечи и колени
  • Если вы уже наметили для себя какие-то идеи для покупок — поделитесь со мной ими заранее, и я обязательно включу в маршрут нужные нам лавочки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У рынка Сук-Вакиф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наташа
Наташа — ваш гид в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 250 туристов
Добрый день! Вот уже 5-й год я живу в Дохе, и с каждым днём всё больше влюбляюсь в красоту и традиции восточной страны. И вас тоже непременно влюблю в Катар, вот увидите!:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
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Замечательная экскурсия по аутентичному рынку Дохи. Интересный рассказ Наташи сопровождал лавочки и мастерские лабиринта улочек рынка, которые мы посетили. Очень понравился соколиный магазин и больница. Отлично совместили экскурсию с приятным шоппингом. Вежливые и ненавязчивые продавцы разительно отличаются от аналогичных рынков Египта и Турции. Большое спасибо гиду Наташе!
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Елизавета
Очень понравилась экскурсия с Наташей по рынку Сук Вакиф. Во время обзорной экскурсии были там недолго. А хотелось погрузиться в этот арабский мир торговли поглубже. Наташа обстоятельно и, следуя нашим предпочтениям, провела нас по торговым рядам, рассказывая интересные факты из быта местных жителей и истории страны. Спасибо большое. Рекомендуем однозначно!
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Вероника
Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.
Восточный базар - дело тонкое и весьма запутанное. Так что ходили бы мы там сами долго, долго)))
Наташа смогла нас провести по самым интересным местам и уложить прогулку в интересный рассказ.
Впечатления очень хорошие. Спасибо!
Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.
Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.
Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.
Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.
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Сергей
Благодарю Наталью за организацию! Экскурсовод Инна очень понравилась, которая не считается со временем и уделяет внимание гостю! Получил крутые впечатления, знания и опыт в игре арабские шашки!
Рекомендую!!!
П. С: уделите этой стране больше времени, она окутает Вас историей!
Благодарю Наталью за организацию! Экскурсовод Инна очень понравилась, которая не считается со временем и уделяет внимание
Благодарю Наталью за организацию! Экскурсовод Инна очень понравилась, которая не считается со временем и уделяет внимание
Благодарю Наталью за организацию! Экскурсовод Инна очень понравилась, которая не считается со временем и уделяет внимание
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Е
Выделить изучение сук Вакиф в отдельную прогулку было отличной идеей. На обзорной экскурсии слишком много других тем и совсем другая Доха. А в вопросах рынка - надо с удовольствием и по возможности замедляясь.
С Наташей на этом маршруте было супер комфортно, супер приятно и интересно.
Выделить изучение сук Вакиф в отдельную прогулку было отличной идеей. На обзорной экскурсии слишком много других
Выделить изучение сук Вакиф в отдельную прогулку было отличной идеей. На обзорной экскурсии слишком много других
Выделить изучение сук Вакиф в отдельную прогулку было отличной идеей. На обзорной экскурсии слишком много других
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Наталья
Очень понравилась экскурсия, узнали много нового об обычаях жителей Катара. Очень колоритно и впечатляюще! Наталья - интересный рассказчик, приятный человек!
Очень понравилась экскурсия, узнали много нового об обычаях жителей Катара. Очень колоритно и впечатляюще! Наталья -
Очень понравилась экскурсия, узнали много нового об обычаях жителей Катара. Очень колоритно и впечатляюще! Наталья -
Очень понравилась экскурсия, узнали много нового об обычаях жителей Катара. Очень колоритно и впечатляюще! Наталья -
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