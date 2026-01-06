Хотите с головой погрузиться в культуру Катара и убедиться, что Восток - дело тонкое? Тогда отправляемся на Сук-Вакиф, один из самых больших и самобытных рынков Дохи! Пройдем по узким улочкам,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в культуру Катара
- 🕌 Исследование рынка Сук-Вакиф
- 🦅 Посещение соколиной ярмарки
- 🐪 Полюбование арабскими скакунами
- 💎 Открытие секретных лавочек
Что можно увидеть
- Сук-Вакиф
- Соколиная ярмарка
- Рынок верблюдов
Описание экскурсии
Лабиринты базара Сук-Вакиф
Рынок Сук-Вакиф — место, где можно сполна ощутить восточный колорит Катара, потрогать, понюхать и попробовать его на вкус. Мы прогуляемся по узким рядам базара, отыщем в лабиринтах Сук-Вакифа то, что нужно именно вам. И конечно, исследуем самое интересное:
- Насладимся манящими ароматами пряностей и, если захотите, отведаем арабские сладости. Я расскажу, какие специи популярны в Катаре и как они используются в медицине и даже магии.
- Посетим соколиную ярмарку: обсудим, почему в Катаре еще со времен бедуинов любят соколиную охоту, и увидим госпиталь только для этих птиц.
- Полюбуемся арабскими скакунами и заглянем на рынок верблюдов.
- Отыщем сувениры ручной работы и лавки с катарским жемчугом: вы узнаете, почему не так давно в стране меняли жемчуг на еду.
- А еще я покажу вам мои личные находки — секретные лавочки и невзрачные магазинчики, за дверями которых скрываются восточные сокровищницы!
1000 и 1 история о Катаре
Я стану не только вашим проводником по рынку, но и, как Шахерезада, поведаю истории о волшебном Катаре. Мы выясним, сколько у эмира жен, как проходит конкурс красоты верблюдов и сколько стоит самый дорогой сокол. А еще я расскажу, как Катар обрел свое богатство, какой раньше была жизнь ныряльщиков за жемчугом, и поделюсь фактами о местных жителях.
Организационные детали
- Обратите внимание: на период проведения чемпионата мира по футболу стоимость экскурсии повышена
- На рынке предпочтительна одежда, закрывающая плечи и колени
- Если вы уже наметили для себя какие-то идеи для покупок — поделитесь со мной ими заранее, и я обязательно включу в маршрут нужные нам лавочки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У рынка Сук-Вакиф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наташа — ваш гид в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 250 туристов
Добрый день! Вот уже 5-й год я живу в Дохе, и с каждым днём всё больше влюбляюсь в красоту и традиции восточной страны. И вас тоже непременно влюблю в Катар, вот увидите!:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Замечательная экскурсия по аутентичному рынку Дохи. Интересный рассказ Наташи сопровождал лавочки и мастерские лабиринта улочек рынка, которые мы посетили. Очень понравился соколиный магазин и больница. Отлично совместили экскурсию с приятным шоппингом. Вежливые и ненавязчивые продавцы разительно отличаются от аналогичных рынков Египта и Турции. Большое спасибо гиду Наташе!
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Очень понравилась экскурсия с Наташей по рынку Сук Вакиф. Во время обзорной экскурсии были там недолго. А хотелось погрузиться в этот арабский мир торговли поглубже. Наташа обстоятельно и, следуя нашим предпочтениям, провела нас по торговым рядам, рассказывая интересные факты из быта местных жителей и истории страны. Спасибо большое. Рекомендуем однозначно!
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Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии.
Восточный базар - дело тонкое и весьма запутанное. Так что ходили бы мы там сами долго, долго)))
Наташа смогла нас провести по самым интересным местам и уложить прогулку в интересный рассказ.
Впечатления очень хорошие. Спасибо!
Восточный базар - дело тонкое и весьма запутанное. Так что ходили бы мы там сами долго, долго)))
Наташа смогла нас провести по самым интересным местам и уложить прогулку в интересный рассказ.
Впечатления очень хорошие. Спасибо!
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Благодарю Наталью за организацию! Экскурсовод Инна очень понравилась, которая не считается со временем и уделяет внимание гостю! Получил крутые впечатления, знания и опыт в игре арабские шашки!
Рекомендую!!!
П. С: уделите этой стране больше времени, она окутает Вас историей!
Рекомендую!!!
П. С: уделите этой стране больше времени, она окутает Вас историей!
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Е
Выделить изучение сук Вакиф в отдельную прогулку было отличной идеей. На обзорной экскурсии слишком много других тем и совсем другая Доха. А в вопросах рынка - надо с удовольствием и по возможности замедляясь.
С Наташей на этом маршруте было супер комфортно, супер приятно и интересно.
С Наташей на этом маршруте было супер комфортно, супер приятно и интересно.
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Очень понравилась экскурсия, узнали много нового об обычаях жителей Катара. Очень колоритно и впечатляюще! Наталья - интересный рассказчик, приятный человек!
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